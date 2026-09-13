Boulevard22, el impulso profesional detrás de una nueva generación de talentos digitales

El mundo de los creadores de contenido ha cambiado radicalmente en los últimos años. Las redes sociales han dejado de ser únicamente un escaparate personal para convertirse en una auténtica industria en la que conviven comunicación, publicidad, entretenimiento, moda, cultura y nuevas formas de expresión. En ese escenario, Boulevard22 se ha consolidado como una de las agencias españolas que más ha apostado por profesionalizar y acompañar a los nuevos talentos digitales.

Con presencia en Madrid y Barcelona, Boulevard22 desarrolla su actividad en el ámbito de la representación de talentos, el marketing de influencia y las campañas de comunicación. La agencia cuenta con una cartera de perfiles muy diversa y trabaja con creadores especializados en ámbitos como el entretenimiento, la moda, el maquillaje, el lifestyle, la gastronomía, el deporte, el arte o la interpretación.

Según los datos publicados por la propia compañía, Boulevard22 acumula más de nueve años de experiencia, ha participado en más de 2.900 campañas personalizadas y reúne una comunidad superior a los 56 millones de seguidores entre los talentos que representa. Unas cifras que reflejan la dimensión que ha alcanzado el proyecto dentro del ecosistema digital español.

Juan Manuel Rivero, el creador detrás de Boulevard22

Detrás del crecimiento de Boulevard22 se encuentra Juan Manuel Rivero, conocido también en el entorno digital como JuanmaSaurus, profesional vinculado desde hace años al mundo de los creadores de contenido y del marketing de influencia.

Su trayectoria está estrechamente ligada a la evolución de las redes sociales y a la transformación que ha experimentado la figura del influencer durante la última década. Antes de poner en marcha Boulevard22, Rivero desarrolló su carrera profesional dentro del sector y llegó a trabajar en una agencia vinculada a la creadora Dulceida en Barcelona.

Fue posteriormente cuando decidió emprender su propio camino y trasladar su experiencia a un proyecto propio. Así nació Boulevard22 en Madrid, en un momento en el que el fenómeno de los influencers comenzaba a adquirir una dimensión cada vez mayor y las marcas empezaban a entender el potencial de las comunidades digitales.

Desde entonces, Rivero ha situado la representación y el desarrollo profesional de los talentos en el centro de su proyecto. La evolución de Boulevard22 está estrechamente relacionada con esa apuesta por entender al creador como un profesional y no únicamente como una persona con una gran cantidad de seguidores.

Su trayectoria le ha permitido conocer desde dentro las necesidades tanto de los creadores como de las marcas, una experiencia que ha terminado trasladándose al modelo de Boulevard22.

Una visión que ha acompañado la transformación del sector

Cuando Boulevard22 comenzó su actividad, el marketing de influencia todavía se encontraba en una fase de expansión. Las plataformas digitales estaban modificando la forma en la que millones de personas consumían información y entretenimiento, mientras que las marcas comenzaban a explorar nuevas maneras de comunicarse con sus públicos.

Rivero apostó por un sector que todavía estaba construyendo sus propias reglas y por la necesidad de crear estructuras profesionales alrededor de los nuevos talentos.

Con el paso de los años, aquella apuesta se ha convertido en una agencia con una importante cartera de creadores y una presencia consolidada en el mercado español.

El recorrido de su fundador también ayuda a entender la filosofía de Boulevard22: conocer el entorno digital desde dentro para poder representar mejor a quienes viven de él.

Una agencia que apuesta por el talento y la personalidad

Uno de los principales rasgos de Boulevard22 es su apuesta por perfiles que no responden necesariamente a un único modelo de creador. La agencia ha construido una cartera en la que conviven personalidades y comunidades muy diferentes, entendiendo que el valor de un talento no depende exclusivamente del número de seguidores, sino también de su capacidad para generar contenido, conectar con su audiencia y aportar una identidad propia.

Entre los talentos que forman parte de su cartera aparecen nombres como Nuria Adraos, Necko Vidal, Juan Beato, Erra El Aslani, Guille Fernández, Andrea Sánchez, Rubén Avilés, Kappah, Marina Llorca, Sarusqui, Teresa López, Guillermo Carracedo, Lucía Durán, Emilio Miralles, Mami de Tres, Hodei Míguez, Camila Redondo, Raquel Rodríguez o Giovanna Bravar, entre otros.

Esta variedad permite a la agencia trabajar con marcas y proyectos de naturaleza muy distinta y, al mismo tiempo, ofrecer a cada creador un espacio para desarrollar su propia identidad.

Del fenómeno influencer a una industria profesional

El crecimiento de Boulevard22 se produce paralelamente a la transformación del propio sector. El creador de contenido ha pasado de ser una figura prácticamente experimental a convertirse en un perfil profesional cada vez más demandado por las marcas.

Las empresas buscan actualmente algo más que publicidad convencional. Buscan personas capaces de transmitir mensajes, generar conversación y construir comunidades alrededor de determinados productos, servicios o estilos de vida. En ese contexto, el papel de las agencias especializadas resulta fundamental.

Boulevard22 se sitúa precisamente en ese punto de encuentro entre talento, marcas y audiencia, ofreciendo a los creadores representación y oportunidades profesionales mientras facilita a las empresas el acceso a perfiles capaces de conectar con públicos muy concretos.

Una cartera que apuesta por la diversidad

La fortaleza de Boulevard22 también reside en la diversidad de sus talentos. La agencia no se limita a una temática concreta, sino que reúne perfiles vinculados a diferentes industrias y formas de creación.

Desde creadores centrados en moda y belleza hasta perfiles relacionados con el entretenimiento, la cultura, el arte o la familia, la compañía ha ido construyendo una cartera capaz de responder a las necesidades de un mercado cada vez más segmentado.

Entre ellos destaca Kappah, creador audiovisual y cineasta con una mirada propia sobre las redes sociales y el contenido digital. También Emilio Miralles, maquillador y creador de contenido que combina su formación en Publicidad con su trabajo en el mundo del maquillaje.

Otro de los perfiles de la agencia es Mami de Tres, que ha conseguido construir una comunidad alrededor de la maternidad y el humor desde una perspectiva cercana y personal.

Son ejemplos de una filosofía que busca precisamente poner en valor aquello que diferencia a cada creador.

El valor de acompañar al creador

Más allá de la gestión de campañas, la representación profesional se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para que los talentos puedan desarrollar una carrera sostenible en el tiempo.

La actividad de un creador implica actualmente mucho más que publicar contenido. Existen negociaciones con marcas, contratos, campañas, estrategia, producción, comunicación y planificación de contenidos. Contar con una estructura profesional permite que el creador pueda concentrarse en aquello que mejor sabe hacer: crear y mantener el vínculo con su comunidad.

Es ahí donde Boulevard22 ha encontrado uno de sus principales espacios de crecimiento, construyendo una relación a largo plazo con sus talentos y acompañándolos en un sector que evoluciona prácticamente a diario.

Madrid y Barcelona, dos centros estratégicos

La presencia de Boulevard22 en Madrid y Barcelona permite además conectar dos de los principales núcleos de la industria audiovisual, publicitaria y creativa española.

Desde estas dos ciudades, la agencia continúa trabajando con creadores y marcas y ampliando una comunidad que ya alcanza decenas de millones de seguidores.

La evolución de Boulevard22 demuestra cómo el marketing de influencia ha dejado de ser una tendencia pasajera para convertirse en una parte consolidada de la comunicación contemporánea. En un mercado cada vez más competitivo, la agencia ha apostado por un modelo basado en el talento, la diversidad de perfiles y la profesionalización.

Con una cartera que continúa incorporando nuevas voces y una trayectoria de casi una década, Boulevard22 afronta el futuro con el objetivo de seguir siendo un punto de referencia para los creadores que buscan convertir su presencia digital en una verdadera carrera profesional.