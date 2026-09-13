‘The Economist’ acusa a Sánchez de «permitir» que la pifia en Ceuta se transforme en catástrofe

La crisis de Ceuta ha dejado de ser solo una frontera saturada: ha evolucionado hacia un dilema político, judicial y mediático que toca la esencia de la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez.

El análisis elaborado por The Economist sobre el papel de este Ejecutivo en la crisis aporta una perspectiva internacional a un conflicto que ya estaba tensionando al máximo la política interna.

En medio de la lucha por gestionar a decenas de miles de migrantes que llegaron a finales de julio, los recientes episodios de violencia, que han dejado un militar gravemente herido y dos guardias civiles con lesiones, confirman que la situación está lejos de resolverse. A esto se suma una investigación judicial que reúne documentos desclasificados, testimonios clave y un delegado del Gobierno en el centro de muchas interrogantes.

Un foco internacional incómodo para Moncloa

La publicación británica The Economist ha asestado un golpe a la imagen internacional de España y su presidente. De acuerdo con el análisis reproducido por El Mundo, se acusa a Sánchez de haber “permitido” que el error inicial en la gestión de la entrada masiva de migrantes en Ceuta se convirtiese en una catástrofe tanto política como de seguridad.

Algunos puntos que resalta el artículo son:

La revista estima que hay cerca de 2.000 migrantes irregulares todavía en tiendas de campaña y refugios improvisados en la playa del Trampolín.

migrantes irregulares todavía en tiendas de campaña y refugios improvisados en la playa del Trampolín. Critica que el Ejecutivo no ha logrado deportar ni gestionar los expedientes de miles de migrantes que han llegado desde Marruecos .

. Destaca la “escasa urgencia” del Gobierno para resolver las filiaciones de los menores migrantes, un paso indispensable para su eventual retorno.

Además, subraya que Sánchez solo ha visitado Ceuta en una ocasión tras la llegada masiva de migrantes y que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, había prometido que “hasta la última persona que haya entrado de forma irregular” sería devuelta, una afirmación que la realidad ha desmentido en los últimos días.

La expresión que resume el tono del análisis resulta contundente: “Es probable que la situación en Ceuta siga enquistada durante meses. Para España y para el señor Sánchez, hay mucho en juego en las calles de Ceuta”. Una advertencia que se halla en directa relación con lo que está sucediendo en el terreno y en los juzgados.

Violencia en la calle: militares y guardias civiles heridos

Mientras se debate la estrategia del Gobierno, la crisis se manifiesta en agresiones y lesiones a quienes forman parte de las patrullas que trabajan diariamente en Ceuta. Según los últimos datos disponibles, en menos de un día se han reportado:

Un militar con una fractura de peroné y lesiones en el hombro.

con una fractura de peroné y lesiones en el hombro. Dos guardias civiles con múltiples traumatismos tras ser atacados por migrantes.

Los hechos, que han sido denunciados por la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se han producido en dos incidentes separados:

Al mediodía, en la Explanada Muelle de Poniente, durante la identificación de cinco varones marroquíes que manifestaron su deseo de regresar a Marruecos. Uno de ellos empujó con fuerza a un agente en el pecho, provocándole lesiones. En las primeras horas de la madrugada, en la zona de Juan XXIII, una patrulla militar intentaba identificar a un grupo de migrantes en estado de embriaguez. En su resistencia, uno de ellos empujó a un militar, que cayó entre las rocas y sufrió la fractura de su peroné.

Los compañeros priorizaron el auxilio al herido, lo que impidió la detención inmediata de los presuntos agresores. Estos incidentes ahora serán examinados por la autoridad judicial, que añade nuevos episodios de violencia a una crisis ya caracterizada por cifras alarmantes de entradas irregulares y una creciente tensión social.

Una investigación que crece: documentos, avisos y un delegado bajo la lupa

El ámbito judicial ha pasado a ser de un simple ruido de fondo a uno de los principales elementos de presión sobre el Gobierno y el PSOE. La investigación sobre Ceuta ha cobrado más intensidad con la obtención de documentos reservados, informes policiales e inteligencia desclasificada, así como testimonios relevantes.

Algunos elementos destacados son:

La jueza María Tardón , de la Audiencia Nacional , investiga la “entrada masiva” en Ceuta como un posible ataque grave a la integridad territorial de España .

, de la , investiga la “entrada masiva” en como un posible ataque grave a la integridad territorial de . El auto que da inicio a la investigación incluye el análisis de las acciones llevadas a cabo en territorio español y la respuesta a las alertas previas sobre lo que estaba por suceder.

La Fiscalía de Ceuta ha solicitado que las denuncias contra el delegado del Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, sean remitidas a la Audiencia Nacional, considerando que están vinculadas a esta causa principal.

El papel de Pérez Triano se presenta como uno de los puntos más sensibles en la investigación. Esta indaga sobre sus posibles responsabilidades en relación con la gestión de las alertas del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) respecto a campañas en redes que llamaban a un asalto masivo tanto por mar como por la valla. Sus contradicciones públicas, junto a las diferencias entre su versión y la de su antiguo jefe de gabinete, han suscitado dudas sobre si se actuó con la debida prontitud.

La jueza Tardón previsiblemente le tomará declaración como testigo clave en la ciudad autónoma, mientras las quejas de organizaciones como Manos Limpias y Hazte Oír se suman a un escenario judicial cada vez más intrincado para el delegado y, por extensión, para el Ejecutivo.

Política, justicia y seguridad: el tablero completo

Para captar la magnitud de lo que se vive en Ceuta, resulta útil cruzar tres dimensiones:

Plano político

– Señalamientos directos hacia Sánchez en la prensa internacional.

en la prensa internacional. – Debate sobre la capacidad del Gobierno para controlar la frontera y gestionar la crisis.

– Preocupación en el PSOE por una posible escalada de responsabilidades judiciales que afecten a ministros.

Plano judicial

– Investigación central en la Audiencia Nacional sobre la «invasión» de Ceuta .

sobre la «invasión» de . – Apertura de diligencias contra Pérez Triano por presunta prevaricación omisiva.

por presunta prevaricación omisiva. – Intervención de la Fiscalía General del Estado ante la “trascendencia” de las investigaciones.

Plano de seguridad

– Miles de migrantes todavía en la ciudad, junto a episodios de tensión recurrentes.

– Incidentes que han dejado heridos entre fuerzas militares y guardias civiles.

– Demandas de asociaciones profesionales por más recursos y un plan estable.

La combinación de estos elementos dibuja una crisis que ya no puede verse simplemente como un episodio aislado de presión migratoria, sino como un complicado entramado que involucra geopolítica, gestión de fronteras, responsabilidades institucionales y un notable desgaste político.

Curiosidades y ángulos menos visibles de la crisis de Ceuta

Más allá de los grandes titulares, la crisis de Ceuta revela ciertos matices que ayudan a comprender su repercusión:

The Economist subraya que la ciudad, que cuenta con unos 84.000 habitantes, ha enfrentado la llegada de decenas de miles de personas; una proporción sin igual en otras fronteras del sur europeo.

subraya que la ciudad, que cuenta con unos habitantes, ha enfrentado la llegada de decenas de miles de personas; una proporción sin igual en otras fronteras del sur europeo. La mención de la “agudeza política” de Sánchez por parte de la publicación británica actúa como un termómetro externo sobre la percepción internacional de la gestión española en otros países.

por parte de la publicación británica actúa como un termómetro externo sobre la percepción internacional de la gestión española en otros países. La playa del Trampolín, que habitualmente se relaciona con el ocio local, ha pasado a ser un símbolo de improvisación, adornada con tiendas de campaña y refugios temporales.

La propia estructura institucional de España –desde el CNI hasta la Audiencia Nacional, incluidos los juzgados en Ceuta y la Fiscalía General– se está poniendo a prueba en una crisis donde cada documento y aviso puede tener repercusiones significativas.

En las calles de esta ciudad autónoma fronteriza, se entrelazan la política internacional, la justicia y la seguridad en un mismo escenario: el de una crisis que, lejos de extinguiese, sigue marcando la pauta en la frontera sur de España.