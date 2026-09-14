Benjamín López recuerda el eco incómodo de las saunas que persigue a Pedro Sánchez

En su artículo del 13 de septiembre de 2026, el periodista y director de EsDiario, Benjamín López, aborda uno de los episodios más oscuros que envuelven al actual presidente del Gobierno: las saunas pertenecientes a su suegro, la supuesta filmoteca de grabaciones y el implicado excomisario José Manuel Villarejo. La columna, titulada El pasado de Sánchez que Moncloa no ha logrado borrar: la filmoteca de las saunas, según Villarejo, se articula en torno a una idea clara: a pesar de los esfuerzos de Moncloa por silenciar el escándalo, la historia de las saunas no solo persiste, sino que avanza, convirtiéndose en un desafío político de considerable envergadura.

Desde el inicio, López establece un vínculo entre el presente judicial y mediático con una trama que se remonta a tiempos pasados: las notas de las fuerzas policiales, los audios de Villarejo, las investigaciones de los medios y las maniobras de quienes detentan el poder para minimizar los efectos. El núcleo del artículo no se limita a la existencia de unos locales de “relax”; sugiere que también funcionan como prostíbulos y puntos de operaciones de inteligencia. En este contexto, surge la idea de la filmoteca: un conjunto de grabaciones metódicas que, según el excomisario, no solo capturaban prácticas sexuales, sino que también documentaban la vida privada y política de personajes significativos, algunos en el propio PSOE.

La tesis de la filmoteca y el salto de la sauna a la cloaca

El relato se va entrelazando gracias a una frase crucial que rescata el mismo López: “Lo que convierte el relato en dinamita no es solo el prostíbulo. Es la filmoteca”. Con esto, el autor destaca cómo la historia relacionada con las saunas se transforma, a lo largo del tiempo, en un arsenal con potencial de chantaje político. Esto no es únicamente un asunto de moralidad o imagen pública, sino que también plantea la inquietante posibilidad de que un partido gobernante en España disponga de un archivo de grabaciones comprometedoras obtenidas con la complicidad de la Policía de Información y el antiguo CESID.

Uno de los pasajes más reveladores que se destaca, y que se reproduce en su forma original, resalta esta dimensión operativa: “Policía de Información y CESID instalaron cámaras. Los encargados entregaban las cintas cada madrugada”. La columna establece un vínculo entre esta información y las posteriores confesiones de Villarejo, así como las noticias acerca de las empresas y locales relacionados con la familia política de Pedro Sánchez, desde la sauna Adán hasta otros establecimientos de carácter sexual. Aquí se pone de relieve la rutina: la instalación de dispositivos, la grabación constante, la entrega diaria del material y la sospecha de que nunca se dejó de tener control sobre esas imágenes.

Desde este punto, el texto recuerda cómo esos registros habrían terminado, años más tarde, en manos de empresarios como Javier Pérez Dolset, así como de miembros del PSOE, como Leire Díez, quienes llevaron audios y documentos a la sede de Ferraz. Es en este entrelazado entre cloacas policiales y las nuevas dinámicas dentro del partido donde López localiza el punto más crítico de la narración: la eventualidad de que el partido que ocupa el Gobierno tenga la capacidad de almacenar, seleccionar y utilizar, o guardar para futuros acontecimientos, contenidos explosivos sobre rivales, socios y hasta sobre sus propios dirigentes.

Sánchez, Sabiniano y el conocimiento previo de las grabaciones

La columna enfoca con atención la figura de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez, y examina la cuestión fundamental sobre si el presidente conocía la naturaleza de los negocios familiares. No se trata únicamente de una narrativa sobre saunas transformadas en prostíbulos; hay una sombra que implica una relación prolongada con la conocida como Policía patriótica y con quienes idearon el sistema de grabación y escuchas en esos locales.

En este contexto, Benjamín López resalta y enfatiza las afirmaciones de Villarejo, quien añade un matiz alarmante al asunto: “Villarejo sostiene que Sabiniano se quedó con copias y que Sánchez conocía la naturaleza de aquellos locales —y la existencia de las grabaciones— antes de casarse con Begoña en 2006”. Esta afirmación se convierte en el eje narrativo y político del texto: sitúa el conocimiento de Sánchez en un período anterior a su matrimonio con Begoña Gómez, cuando todavía no había accedido a la secretaría general del PSOE, pero ya tenía una activa participación en la política madrileña.

A partir de esta base, el artículo glosado plantea diversas repercusiones:

La imagen pública del presidente, quien ha defendido que las actividades de su suegro no eran “ilícitas”, contradice los informes municipales que las catalogan como prostíbulos.

La continuidad en el tiempo de la relación entre Sabiniano y altos mandos policiales refuerza la idea de una cooperación duradera con las estructuras de información del Estado.

El supuesto conocimiento previo de Sánchez sobre las grabaciones plantea preguntas sobre su responsabilidad moral y política, más allá de lo que se dice en los autos judiciales.

Además, el texto recuerda que, según diversas notas policiales y testimonios, las saunas también habrían sido utilizadas para captar “independentistas” o personas cercanas al abertzalismo, lo que convierte esta filmoteca en un material particularmente sensible para la historia interna del PSOE.

Listas, audios y una historia que no se deja enterrar

A lo largo de la glosa, se mencionan los elementos que respaldan la idea de que este pasado no ha podido ser borrado:

Audios de Villarejo con altos cargos del Ministerio del Interior donde se alude explícitamente a las saunas del suegro de Sánchez .

con altos cargos del Ministerio del Interior donde se alude explícitamente a las saunas del suegro de . Informes que describen la explotación sexual de los locales y la colocación de cámaras con fines de espionaje.

Declaraciones recientes de líderes socialistas sobre la recepción de dicho material en la sede de Ferraz .

. Investigación de los medios que vincula las sociedades familiares con la explotación de esos establecimientos.

El artículo de López no se centra en los detalles escabrosos, pero sí pone de manifiesto una dimensión perturbadora: la intersección entre sexo, poder y grabaciones en un ámbito donde las fronteras entre la seguridad del Estado, los intereses partidistas y los negocios privados se vuelven difusas. “Lo que convierte el relato en dinamita no es solo el prostíbulo. Es la filmoteca”, reitera el autor, señalando que el meollo del problema no reside solo en el pasado, sino en el posible uso actual de este archivo.

En este panorama, Moncloa se perfila como un jugador que intenta acallar la situación, fundamentándose en autos que no abordan a fondo la naturaleza de los negocios del suegro y presentando la trama de las saunas como una operación de espionaje contra el presidente. La reflexión de Benjamín López devuelve la mirada a los actores: lejos de ser meras víctimas de esta cloaca, el presidente y su entorno se dibujan aquí como beneficiarios, o al menos enterados, de un sistema de grabación que podría desencadenar nuevas luchas políticas.