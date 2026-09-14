Brutal palazo de un abogado a Sánchez: «Es un psicópata que se esconde bajo las faldas de los ministros para no dar la cara por Ceuta»

La intervención es para verla en bucle.

El abogado Raúl Ramírez ha cargado con dureza contra Pedro Sánchez en el programa Más se perdió en Cuba de El Toro TV. Durante su intervención, el letrado ha calificado al jefe del Ejecutivo de «psicópata» por eludir responsabilidades tras los graves incidentes que sufrió Ceuta el pasado 30 de julio de 2026, en un episodio alentado por Marruecos.

Ramírez recordó que el presidente optó por enviar a sus ministros a dar explicaciones mientras él se marchaba a La Mareta, en Lanzarote, a disfrutar de sus vacaciones. Según el abogado, esta actitud revela una falta de liderazgo y una estrategia para evitar dar la cara ante los ciudadanos de la ciudad autónoma, que se sintieron abandonados en un momento crítico.

¡Escuchen a este abogado en el programa 'Más se perdió en Cuba' @eltorotv! Raúl Ramírez tacha de psicópata a Pedro Sánchez por esconderse bajo las faldas de sus ministros con tal de no dar la cara por Ceuta y, de paso, haberse ido alegremente de vacaciones a La Mareta. pic.twitter.com/jwqvi4O6RA — Luis Rioja (@miescano351) September 14, 2026

El letrado no ahorró en calificativos durante su análisis en el espacio sabatino de esta cadena. Subrayó que Sánchez se escondió bajo las faldas de los ministros para esquivar el debate sobre Ceuta, una decisión que, a su juicio, agravó la percepción de dejadez institucional:

Este señor es un psicópata, porque no tiene mejor definición que ese. Este señor psicópata, que al mismo tiempo, a tiempo parcial, hace presidente del Gobierno, eso sí, en vacaciones, ¿no?, está pidiendo a los ceutíes que normalicen lo que él mismo acabe de denominar como un ataque híbrido, que el resto de español lo entendemos como una invasión.

Aseveró que este problema que hay en Ceuta debe preocupar no solo al resto de España, sino también al conjunto de Europa:

Esto no es un problema de los ceutíes, esto es un problema de España y es un problema de Europa. Porque el primer paso es que los ceutíes convivan en un entorno invivible para una persona normal, que acaben cediendo a las presiones, pero evidentemente aquí se generan dos elementos. Esos que están no van a volver y van a subir, y de hecho están subiendo con diferentes máscaras, van a subir a diferentes sitios, bien sea Murcia, bien sea las Baleares, no destinos tradicionales, como puede ser la costa más cercana, y lo segundo es que esto es un precedente del primer paso de un siguiente. Para eso incluso se le está dotando de un wifi, dando una serie de facilidades para que se comunique mejor la estrategia, la depuren, no vaya a ser que tenga problemas de comunicación.

Y sentenció que no va a comprar el discurso del psicópata diciendo que hay que normalizar lo que está sucediendo en la ciudad autónoma: