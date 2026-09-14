Juan Carlos I ya quiso traicionar a España y ofreció Melilla

Un cable diplomático desclasificado de la embajada de Estados Unidos en Madrid revela que, en 1979, el entonces rey Juan Carlos I contempló seriamente ceder la soberanía de Melilla al reino alauí y planteó un estatuto internacional para Ceuta, con el objetivo de apaciguar a Marruecos y evitar una nueva “Marcha Verde”.

Según el telegrama secreto enviado al Departamento de Estado tras una reunión de más de hora y media en el Palacio de la Zarzuela el 30 de abril de 1979, el monarca se reunió con el senador estadounidense Ed Muskie (enviado especial del presidente Jimmy Carter) y el embajador Terence Todman. En esa conversación, Juan Carlos afirmó que “el gran asunto entre España y Marruecos son los dos enclaves españoles”.

El rey consideraba que Melilla “se podría ceder a Marruecos en un plazo relativamente corto de tiempo” porque allí solo vivían entonces unos 10.000 españoles. Reconocía que la medida disgustaría al Ejército y provocaría protestas, pero calculaba que el malestar “duraría solo dos meses” y que él mismo sería capaz de “controlar la situación”.

Para Ceuta, con unos 60.000 residentes españoles, descartaba una cesión directa y proponía un estatuto similar al que tuvo Tánger entre 1923 y 1956: un régimen de administración internacional en el que participarían varios países europeos, incluida España. El temor que guiaba estas reflexiones era la posibilidad de que Marruecos organizara otra movilización masiva como la Marcha Verde de 1975, que había forzado la retirada española del Sáhara Occidental.

Esta disposición a negociar la integridad territorial española —presentada por el propio monarca como un “sacrificio” para mejorar las relaciones bilaterales— ha sido interpretada como una clara voluntad de traicionar la soberanía nacional en un momento de debilidad tras la Transición. El historiador Charles Powell recogió estos detalles en el libro Rey de la democracia (2017), basándose en el cable desclasificado en 2014.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este lunes 14 de septiembre de 2026.