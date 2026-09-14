Fran Carrillo hunde a ‘La Séptica’ de ‘Javierito’ Ruiz, Santaolalla, Quequé y Contreras: «Ya huelen a bulo»

El artículo de Fran Carrillo, historiador, periodista y consultor, publicado en OKDIARIO el 13 de septiembre de 2026, aborda con franqueza la contienda por el relato informativo en nuestro país. Con un título que ya establece el tono, “La Séptica no aséptica”, plantea una idea contundente: el surgimiento de un nuevo canal no representa un esfuerzo por la pluralidad informativa, sino que perpetúa un ecosistema de propaganda que se nutre del miedo y del sectarismo.

En su columna, Carrillo ofrece una visión crítica de este espacio televisivo, conectándolo con lo que él denomina la “fosa mediática del sanchismo” y describiendo un modelo de periodismo que lejos de informar, se dedica a proteger un proyecto político. Desde esta premisa, el texto se adentra en los pasajes más incisivos, subrayando cómo el autor percibe la función de esos canales dentro del panorama público español.

El miedo como arma y la opción política

La columna resalta que esta estrategia no se centra tanto en contenidos concretos, sino en generar un ambiente cuidadosamente diseñado. En uno de los fragmentos más impactantes, se puede leer: “se trata de eso, sembrar el miedo y ejercer de asustaviejos ante el inevitable escenario de una alternativa política tan higiénica como necesaria.” Esta afirmación sintetiza gran parte de su argumento: la televisión séptica no teme a una derecha cualquiera, sino a una opción que pueda desafiarla desde una lógica de regeneración.

A partir de aquí, el texto establece un recorrido sobre el uso del miedo como herramienta ideológica, vinculado a la tradición de la izquierda en España. Carrillo no se corta: “Lo de azuzar el miedo, así como el rencor y el prejuicio, lo han hecho siempre. Si no, no serían de izquierdas.” Este giro provocador no solo critica un canal, sino que cuestiona un estilo de intervención política que, según su planteamiento, transforma al adversario en una amenaza existencial para mantener a su electorado en alerta.

En este segmento del artículo se presentan las principales temáticas, que se pueden sintetizar en tres puntos:

Empleo sistemático del miedo como herramienta para desacreditar cualquier alternativa política.

como herramienta para desacreditar cualquier alternativa política. Identificación de la izquierda mediática con un modelo de periodismo de militancia.

con un modelo de periodismo de militancia. Consideración de la nueva cadena como continuación de una red de propaganda ya conocida.

De la armonía artificial al odio informativo

La columna dedica varios párrafos a explorar el entorno estético y emocional del canal. En una de las descripciones más impactantes, Carrillo señala: “Desde su buen rollo prefabricado, donde todo son risas antes de generar odio informativo que luego proyectan en los fachas —la mayoría de españoles— que no queremos comprar argumentarios fartuscos, los sépticos intentan retomar donde el sanchismo lo ha dejado: en la corrupción de la información.”

El contraste entre la apariencia amigable y el contenido beligerante es un hilo conductor a lo largo de toda la pieza. Se sugiere que la forma, el tono desenfadado, el humor y el lenguaje coloquial sirven como una máscara. Detrás de esa fachada, según el autor, se despliega un discurso que:

Utiliza etiquetas como “fachas” para englobar a un amplio sector de la sociedad española.

Traduce la discrepancia política en demonización sistemática del otro.

sistemática del otro. Refuerza una cultura de odio informativo, donde la información se convierte en un arma en lugar de una herramienta para la comprensión.

El texto también destaca la idea de corrupción de la información, señalando una práctica en la que la selección de temas, fuentes y enfoques se ajusta a un guión político previo, más allá de criterios periodísticos.

Generación sin ideas y trincheras bien financiadas

Otro segmento relevante de la columna se centra en aquellos que representan este modelo mediático. Carrillo describe a los protagonistas de la nueva cadena como una generación que ha elegido la comodidad del activismo pagado por encima de la incomodidad de la reflexión. Expresando su crítica, dice: “Son de esa generación que ha renunciado a las ideas para ganar dinero en las trincheras. Que prefieren firmar un manifiesto contra el buen periodismo antes que avergonzarse del activismo sumiso que representan. Son la carne de cañón de la profesión disfrazados de niños buenos y sonrisas progres, de esas que fifty-fifty (la cajera de la televisión) te suelta antes de llamarte facha con el estómago vacío.”

En esta representación se entrelazan varias ideas:

Cuestionamiento de la profesionalización del activismo , donde la militancia se convierte en una carrera.

, donde la militancia se convierte en una carrera. Denuncia de la ausencia de ideas como un horizonte intelectual, que es reemplazado por consignas.

como un horizonte intelectual, que es reemplazado por consignas. Crítica a la estética progresista —sonrisas, cercanía, lenguaje juvenil— usada como disfraz de un mecanismo de linchamiento simbólico.

Carrillo relaciona estas actitudes con una lógica de trincheras: el objetivo no es informar a la ciudadanía en su conjunto, sino consolidar un bando, fortalecer la identidad de los suyos y castigar al que se atreva a discrepar. Este enfoque, señala, explica tanto los contenidos como la elección de invitados, tertulianos y temáticas.

Pluralidad de escaparate y sectarismo en el trasfondo

La parte final del texto se centra en la conexión entre el canal y el poder político y económico. Carrillo hace uso de la ironía para comentar sobre la retórica de pluralidad y diversidad de voces promovida por esta cadena. Lo ilustra con esta frase: “Tras presumir de pluralidad por redes y proclamar objetividad en los festivales de España, reúnen a la quintaesencia del sectarismo periodístico para confirmar que, tras todo gran empresario socialista, siempre hay unas siglas que defender y una subvención que justificar.”

En esta afirmación se reconocen dos ideas cruciales:

La pluralidad es vista, en su análisis, como un discurso de marketing , no como una realidad tangible en la programación.

, no como una realidad tangible en la programación. El canal representa la alianza entre el empresariado ligado al socialismo y un ecosistema de subvenciones públicas que respaldan proyectos ideológicamente afines.

El cierre del artículo enlaza este caso con otros proyectos mediáticos y establece un precio al relato: “Ya ocurrió con La Secta y ahora repiten con La Séptica. Al fin y al cabo, estamos ante el mismo periodismo maloliente que vive de aquello que dice combatir, mientras facturan la trola a precio de bitcoin. Todavía hay algunos que no se enteran, Contreras, de qué va este negocio.” La mención a La Sexta, referida aquí como “La Secta”, sirve como recordatorio de una experiencia pasada que, a criterio del autor, ya evidenció cómo se puede convertir la militancia en un modelo financiero.