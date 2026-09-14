Laura García (Jupol) trolea a Marlaska por las condiciones de los policías en Ceuta: «Igual la porquería de los colchones le parece subjetiva»

Clara y contundente.

La portavoz del sindicato mayoritario de la Policía Nacional, Laura García (Jupol), aprovechó este lunes 14 de septiembre de 2026 su intervención en ‘Espejo Público‘ (Antena 3) para lanzar un dardo directo e irónico contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Ante las imágenes y denuncias sobre las pésimas condiciones de alojamiento de los agentes desplazados a Ceuta, García ha ironizado:

Igual la porquería de los colchones le parece subjetiva.

La frase conecta dos polémicas recientes. Por un lado, las reiteradas quejas de Jupol y otros sindicatos sobre los colchones mugrientos, manchados y con signos de deterioro en los que duermen los policías en antiguos barracones militares (algunos cedidos por Defensa y en mal estado). Por otro, las palabras de Marlaska durante su visita a la ciudad autónoma, en las que calificó de «inseguridad subjetiva» la sensación de miedo que viven los ceutíes tras la entrada masiva de inmigrantes a finales de julio.

En ‘Espejo Público’, García volvió a denunciar el contraste: mientras los agentes de refuerzo (más de 250 efectivos temporales de UIP y otras unidades) descansan en literas deterioradas, sin aire acondicionado adecuado, con problemas de higiene y, en algunos casos, un solo baño para decenas de compañeros, en los campamentos habilitados para los inmigrantes se están instalando colchones a estrenar, todavía envueltos en plástico.

🫣¿Dormiría #Marlaska en esos colchones? 💰Recursos hay. Lo que no hay es voluntad política para garantizar unas condiciones dignas a los policías que se parten la cara cada día para garantizar la seguridad de todos en #Ceuta. 🫪Mientras unos estrenan colchones y almohadas, los… pic.twitter.com/pF3SPgMIDd — JUPOL (@JupolNacional) September 14, 2026

García no se cortó y volvió al tema del estado de los colchones:

La porquería que lleva ese colchón es subjetiva, debe ser. Me encantaría saber si Marlaska dormiría ahí, donde están mis compañeros partiéndose la cara todos los días en Ceuta, jugándose su integridad física, no cada hora, cada minuto, para luego el poco rato que tienen que descansar que estén ahí. Y esto lo que viene a demostrar es que hay recursos. Hay recursos para miles y miles de personas que han invadido Ceuta. Ojo, partiendo de la premisa que las condiciones dignas deben ser para todas las personas. ¿Y por qué a los compañeros se les excluye?

Insistió en que si hay dinero para los invasores, debe haberlo para sus compañeros policías. Igualmente, se mostró crítica con las rácanas dietas que se le dan a los agentes durante los desplazamientos: