¡Maldita hemeroteca! Ramón Espinar culpa a la Fórmula 1 de haber opacado el final de la Vuelta Ciclista a España y las redes lo masacran: «El año pasado os lo cargasteis vosotros»

Ramón Espinar y los disturbios en la Vuelta Ciclista a España hace justo un año, en 2025.

Tiene más cara que espalda.

Amén de una desmemoria descomunal.

Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, ha desatado una nueva tormenta en X al vincular la llegada de la Fórmula 1 a Madrid con la pérdida del tradicional final de la Vuelta Ciclista a España.

En su publicación Ramón Espinar el tertuliano afirmó que el gran premio «no interesa (7% de audiencia), el circuito es espantoso, Madrid se ha dejado un dineral en traerlo y además hemos perdido el tradicional final de La Vuelta (21% audiencias ayer)».

Añade que se trata de una «Gestión magistral del PP» y sugiere que «si no hay explicación aparente, será que hay comisiones».

La Fórmula 1 no interesa (7% de audiencia), el circuito es espantoso, Madrid se ha dejado un dineral en traerlo y además hemos perdido el tradicional final de La Vuelta (21% audiencias ayer). Gestión magistral del PP. Si no hay explicación aparente, será que hay comisiones. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) September 13, 2026

Reacciones inmediatas en redes

Las respuestas no se hicieron esperar y muchas recordaron los hechos del año pasado. Usuarios señalaron que el final de la Vuelta en Madrid ya se vio interrumpido en 2025 por protestas propalestinas que impidieron el paseo triunfal del ganador.

Una de las réplicas más directas señala: «Madrid no perdió el final de La Vuelta este año. Lo perdió el 14S de 2025, cuando tiraron las vallas del Paseo del Prado. Sin podio y sin vencedor. Tú lo celebraste como el inicio del efecto dominó».

El final tradicional de la vuelta os la cargasteis vosotros el año pasado, hipócrita. pic.twitter.com/Naf8MzIKBt — carapato (@_carapato) September 13, 2026

Tú apoyaste el año pasado perder el tradicional final de La Vuelta, ¿no te acuerdas? Ah, que a los 61 también os lavan el cerebro… 🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️ — Iñaki (@IRALparatodo) September 13, 2026

Otra respuesta resume el sentir mayoritario con la frase «El final tradicional de la vuelta os la cargasteis vosotros el año pasado, hipócrita». Los mensajes destacan imágenes de las vallas derribadas y del caos en el Paseo del Prado, recordando que Espinar celebró entonces aquellas acciones.

-La F1 no interesa: 352.000 espectadores en el circuito.

-El circuito es espantoso: los pilotos encantados. Hasta un gran veterano como Montoya ha dicho que es tan técnico que le entran ganas de volver a pilotar.

-Madrid se ha dejado un dineral: Nada de dinero público y va a… — Pedro Muñoz Abrines (@MunozAbrines) September 13, 2026

No interesa: «sólo» han pasado 120000 personas tres días seguidos por el circuito.

Madrid «se ha dejado un dineral»: 300000€ vs 30M€ que le cuesta Montmeló al contribuyente.

La vuelta: que tu gente la boicotease el año pasado no ha tenido «nada» que ver.

Pleno de mamarrachadas. — Matías Molina-Merino (@matiasmolme) September 13, 2026

Ramón el año pasado apoyaste activamente a boicotear está prueba ciclistas por motivos puramente ideológicos. La llegada en Madrid fue bochornosa. Ahora te quejas de que no se realize este año también por motivos ideológicos. Eres un hipócrita de tamaño sideral. pic.twitter.com/rRf0pNbWPn — Mark (@MarkRegan99) September 13, 2026

Y hay quien llegó a recordar las propias palabras de Espinar hace justo un año: