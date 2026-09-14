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POLÉMICA POR LAS CRÍTICAS DE ESPINAR A LA PRUEBA CELEBRADA EN MADRING

¡Maldita hemeroteca! Ramón Espinar culpa a la Fórmula 1 de haber opacado el final de la Vuelta Ciclista a España y las redes lo masacran: «El año pasado os lo cargasteis vosotros»

El expodemita carga contra la carrera automovilística por supuestamente eclipsar el final de la Vuelta y las redes le recuerdan su papel en los disturbios del año anterior

Ramón Espinar y los disturbios en la Vuelta Ciclista a España hace justo un año, en 2025.
Ramón Espinar y los disturbios en la Vuelta Ciclista a España hace justo un año, en 2025.
Archivado en: FIA - Federación Internacional del Automóvil | Internet | Periodismo | Ramón Espinar

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Tiene más cara que espalda.

Amén de una desmemoria descomunal.

Ramón Espinar, exdirigente de Podemos, ha desatado una nueva tormenta en X al vincular la llegada de la Fórmula 1 a Madrid con la pérdida del tradicional final de la Vuelta Ciclista a España.

En su publicación Ramón Espinar el tertuliano afirmó que el gran premio «no interesa (7% de audiencia), el circuito es espantoso, Madrid se ha dejado un dineral en traerlo y además hemos perdido el tradicional final de La Vuelta (21% audiencias ayer)».

Añade que se trata de una «Gestión magistral del PP» y sugiere que «si no hay explicación aparente, será que hay comisiones».

Reacciones inmediatas en redes

Las respuestas no se hicieron esperar y muchas recordaron los hechos del año pasado. Usuarios señalaron que el final de la Vuelta en Madrid ya se vio interrumpido en 2025 por protestas propalestinas que impidieron el paseo triunfal del ganador.

Una de las réplicas más directas señala: «Madrid no perdió el final de La Vuelta este año. Lo perdió el 14S de 2025, cuando tiraron las vallas del Paseo del Prado. Sin podio y sin vencedor. Tú lo celebraste como el inicio del efecto dominó».

Otra respuesta resume el sentir mayoritario con la frase «El final tradicional de la vuelta os la cargasteis vosotros el año pasado, hipócrita». Los mensajes destacan imágenes de las vallas derribadas y del caos en el Paseo del Prado, recordando que Espinar celebró entonces aquellas acciones.

Y hay quien llegó a recordar las propias palabras de Espinar hace justo un año:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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