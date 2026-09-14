Manuel Marín apunta al gran desafío de la derecha: desmantelar el sanchismo

Manuel Marín titula su columna de hoy: “¿Puede la derecha revertir el sanchismo?”. Publicada el 14 de septiembre de 2026 en Vozpópuli, la pieza defiende una idea clara: la posible victoria de la derecha no dependerá únicamente de su orientación ideológica, sino de su habilidad para desmantelar, paso a paso, el legado político e institucional que se atribuye a Pedro Sánchez.

A partir de esta premisa, el autor presenta un escenario de lucha prolongada y desafiante, donde la clave es la reversión. No se trataría de hacer un simple cambio de dirección, sino de desactivar inercias, nombramientos, relatos y hábitos administrativos que, según él, han quedado marcados por el sanchismo. La columna avanza con un tono serio y un claro mensaje de advertencia, planteando interrogantes sobre la verdadera preparación de Núñez Feijóo y Abascal para llevar a cabo un posible relevo.

La tesis principal: revertir, más que alternar

“Esto no se reduce a un simple viraje ideológico, sino a desmantelar ladrillo por ladrillo cada uno de los estragos provocados por Sánchez en cada rincón de nuestro sistema”. Así se expresa, en una frase, la esencia del texto. Marín no sugiere una mera alternancia en el poder; más bien, propone una tarea de reconstrucción que, a su juicio, exigiría examinar estructuras enteras.

“La reversión del sanchismo, al igual que ocurrió con el zapaterismo y Mariano Rajoy, no puede estar llena de complejos. La derecha fracasó durante su mayoría absoluta de 2011. Así de sencillo. Y de aquel polvo, este lodo”. Esta comparación histórica introduce una advertencia política: para el autor, la derecha ya habría tropezado previamente cuando disfrutó de una mayoría suficiente para actuar con determinación.

“Núñez Feijóo y Abascal deben encerrarse en la penumbra de un despacho el tiempo que sea necesario. A solas, sin intermediarios, analistas, calculadores ni recontadores de riesgos. Necesitan comprender las urgencias de España”. Esta exigencia ya no es solo retórica, es operativa: Marín exige un método claro, disciplina y una hoja de ruta sin concesiones.

Instituciones, relato y desgaste

Marín enfoca gran parte de su análisis político en el deterioro de las instituciones. “La Abogacía del Estado está infiltrada de sanchismo, movida por la ambición y los privilegios. La Fiscalía está colapsada de mentiras; los cuerpos de letrados del Estado, acobardados; las Fuerzas de Seguridad, llenas de patrioteros sumisos…”. Este retrato, directo y acumulativo, se construye mediante una cadena de diagnósticos que busca ofrecer una visión de degradación general.

“¿Cómo devuelves la democracia a la democracia? La situación actual es desoladora. El sanchismo lo ha prostituido todo. Ha emputecido España”. En este segmento, el autor abandona el análisis técnico y opta por un tono más de denuncia, que refuerza el carácter combativo de la columna. La carga valorativa alcanza su punto álgido, cimentando un argumento que se apoya en un deterioro sistémico, más que en críticas puntuales.

En otras partes, la pieza se dirige al ámbito de la estrategia política. “¿Un plan de desgaste absoluto a dos años vista sacrificando ambiciones personales? Lo que sea. Sin fisuras, contemplaciones ni ajustes en el camino. Porque si no, todo se vendrá abajo”. Para Marín, la urgencia es evidente: la derecha tiene que priorizar el objetivo común sobre cualquier cálculo táctico o rivalidad interna.

Lo que, a juicio del autor, está en juego

El artículo no solo denuncia una supuesta hegemonía cultural del bloque de Sánchez; también hace hincapié en la batalla por el lenguaje y la percepción pública. “La izquierda sabe exactamente lo que debe hacer. Alentar el miedo social con la derecha es una cosa, hacerlo con la derecha en el gobierno, es otra. ¿Y qué?”. La tesis destaca que el campo progresista controla los marcos de discusión con contundencia, mientras que la oposición aún no establece una respuesta comparable.

“El votante exige medidas drásticas. La democracia de los moderados puede ser lo que sea, pero no en los próximos cuatro años, pues la conocida reversión no será sencilla”. En esta advertencia, Marín desplaza la atención de la ideología hacia las expectativas sociales. Sugiere que el clima político demanda decisiones firmes y que cualquier esfuerzo por deshacer el sanchismo necesitará determinación, no sutilezas.

“Tendrán que desmantelar el andamiaje de una ingeniería social progresista que ha resultado ser una farsa”. Con esta afirmación, el texto critica el relato que, según el autor, ha construido la izquierda, acusándolo de embellecer problemas estructurales sin realmente solucionarlos.

Clave política : la derecha no debería limitarse a cambiar siglas.

: la derecha no debería limitarse a cambiar siglas. Clave institucional : el autor exige rehacer organismos y hábitos que considera contaminados.

: el autor exige rehacer organismos y hábitos que considera contaminados. Clave estratégica : reclama coordinación entre Feijóo y Abascal .

: reclama coordinación entre y . Clave discursiva: insiste en disputar el lenguaje con firmeza y determinación.

Una columna de trazo firme y pulso combativo

La pieza navega en un tono de confrontación, con frases breves, acusaciones agudas y una sintaxis cargada de energía. Este estilo busca el impacto más que el matiz, enmarcando el artículo dentro de la tradición de la columna política más contundente. La crítica se plantea no como un cuestionamiento, sino como una afirmación rotunda.

Simultáneamente, el texto resalta una preocupación casi obsesiva por la eficacia. No es suficiente con cambiar el gobierno; es necesario transformar inercias, rectificar daños y preparar una respuesta coordinada. Por este motivo, la columna se presenta como un llamamiento a la cohesión, aunque desde una postura abiertamente hostil hacia el poder actual.