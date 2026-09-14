Martín Varsavsky se merienda a los progres y receta cómo acabar con la crisis en Ceuta: “¡De vuelta mañana!”

El empresario argentino-español Martín Varsavsky ha lanzado este lunes 14 de septiembre una crítica directa y sin matices a la gestión de la crisis migratoria en Ceuta durante su intervención en ‘Espejo Público’.

Con un tono contundente, ha desmontado el relato de “crisis humanitaria” que predomina en ciertos sectores de la izquierda y ha propuesto una solución radical: devolver a todos los llegados de forma irregular “mañana”.

Varsavsky, fundador de empresas como Jazztel y habitual colaborador en el programa de Antena 3, ha argumentado que hablar de emergencia humanitaria en este contexto es “absurdo”.

“España tiene casi 50 millones de personas que tienen su propia crisis humanitaria, llamémosle llegar a fin de mes, pagar el alquiler y todo”, ha afirmado. Según el empresario, la izquierda parece partir de la premisa de que España es un país de ricos capaz de absorber y gestionar a los 1.500 millones de africanos que viven en situaciones de desigualdad. “Esa empatía es suicida, en el sentido que España no se puede permitir a estos 10.000. Tendrían que llevarlos a todos de vuelta mañana”, ha zanjado.

La intervención llega en un momento de máxima tensión en la ciudad autónoma. A finales de julio de 2026 se produjo la mayor entrada irregular de la historia reciente de Ceuta: decenas de miles de personas cruzaron la frontera por tierra y a nado desde Marruecos en apenas dos días. El episodio generó un colapso temporal de los servicios, un despliegue de las Fuerzas Armadas y un debate político intenso sobre la capacidad de control fronterizo de España. Más de un mes después, miles de personas permanecen en la ciudad (las estimaciones oficiales y locales varían entre varios miles y cifras superiores a los 10.000), con campamentos improvisados, presión sobre sanidad, seguridad y recursos públicos, y un goteo de retornos voluntarios y reubicaciones.

Varsavsky ha enmarcado su posición en una crítica más amplia a lo que considera un exceso de empatía desconectada de la realidad económica y social española. Ha insistido en que el país ya afronta dificultades internas graves —vivienda, salarios, coste de la vida— y que no puede convertirse en la solución a las desigualdades de todo un continente.