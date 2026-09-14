Miguel Bernad (Manos Limpias) sorprende al vaticinar el cercano ‘entierro’ de Sánchez

Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, ha lanzado una contundente predicción sobre el futuro político de Pedro Sánchez. En una intervención en la ‘La Burbuja’, de Periodista Digital, el dirigente sindical afirmó de forma categórica que la crisis migratoria de Ceuta representa “la defunción y el entierro de Sánchez y del sanchismo”. La condición, subrayó, es que la Sala Segunda del Tribunal Supremo cumpla con su deber y nombre un instructor que “no sea cobarde”.

Según Bernad, la organización que dirige ha aportado ya 40 documentos que, a su juicio, abren de par en par la vía para iniciar un proceso de imputación contra el presidente del Gobierno, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. El representante de Manos Limpias considera que estos materiales son suficientes para que el alto tribunal transforme la denuncia en querella y actúe con determinación.

“El futuro inmediato de España depende de que el magistrado ponente que descienda en la denuncia transformada en querella de Manos Limpias diga: efectivamente, no me tiene que temblar el pulso”, declaró Bernad. En su opinión, se ha producido “un delito tremendo cometido por unos invasores” con una clara responsabilidad de los máximos dirigentes del Ejecutivo, “que, sabiendo lo que pasaba, no hicieron nada”.

El dirigente insiste en que las alertas previas recibidas por el Gobierno son elementos clave para imputar por no perseguir delitos y por un posible delito de prevaricación omisiva. Añade, además, la figura de la responsabilidad in vigilando, que conlleva consecuencias penales por no supervisar adecuadamente situaciones que generaron daños graves.

Bernad enumera las consecuencias que, según su análisis, ha dejado la crisis migratoria en Ceuta: más de cien muertos, violaciones, alteraciones del orden público y una crisis económica profunda. “Es que es de una envergadura esta invasión”, remarca. Y se pregunta de forma retórica: “¿Quién puede abrir un negocio ahora en Ceuta? Nadie. ¿Quién puede invertir en Ceuta? La vivienda, ¿cuánto ha caído en Ceuta?”.

Para el secretario general de Manos Limpias, el Ejecutivo no solo fue avisado mediante múltiples alertas, sino que, a pesar de conocer la gravedad de la situación, “no tomó las medidas adecuadas”. Esa conducta, sostiene, configuraría tanto una responsabilidad política como una posible responsabilidad penal.