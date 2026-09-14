Paco Rosell: Sánchez, las urnas y la «Noverdad»

La columna de Francisco Rosell que aparece en El Debate en septiembre de 2026, en medio de una convulsión política, se presenta como una pieza de ataque donde se entrelazan ironía, referencias literarias y acusaciones precisas sobre cómo Pedro Sánchez ejerce el poder y gestiona los recursos públicos. El autor inicia su texto con un titular contundente: ¡No es magia, es Sánchez robándote las urnas con tus impuestos!. Desde la primera línea, deja claro que el foco de su crítica es el uso de la ley, de los impuestos y del aparato estatal para intentar remodelar el ámbito democrático.

La idea central del artículo se puede condensar en una expresión rotunda, aunque inventada: «Noverdad». Rosell presenta a Sánchez como un líder que ha hecho de la manipulación, la contradicción y la distorsión institucional un método habitual de gobierno. Una de las afirmaciones que encapsula esa crítica, y que el autor subraya con énfasis, es la siguiente: «Noverdad» Sánchez demuestra ser un impostor que se retracta de lo dicho anteriormente para seguir en el poder y eludir sus responsabilidades hasta el punto de no reconocerse en el espejo.

La «Noverdad» como forma de poder

Rosell no se limita a un análisis abstracto del lenguaje ni a un debate sobre la mentira, sino que ancla el concepto de «Noverdad» en episodios políticos concretos y recientes. Esta palabra describe un comportamiento recurrente: promesas incumplidas, compromisos que se desvanecen en el Boletín Oficial del Estado y giros estratégicos presentados como inevitables.

Para ilustrar ese patrón, el autor emplea ejemplos del Parlamento, decisiones gubernamentales y una mirada profundamente escéptica sobre el uso de la Administración. El resultado es un retrato de Sánchez como un líder que, según Rosell, ya no se ve reflejado en sus propias palabras del pasado, porque su única prioridad es permanecer en el poder, aunque eso implique desandar lo afirmado y comprometer las bases del Estado de derecho.

Con esta clave, el escrito se centra en un caso jurídico-administrativo muy específico, donde Rosell observa la estructura de esa «Noverdad» institucionalizada y, sobre todo, el intento de allanar el camino para un pucherazo sofisticado, adornado con documentos oficiales y comas colocadas con precisión.

La Instrucción que retuerce la ley

El núcleo del artículo gira en torno a una fecha precisa: 25 de octubre de 2022. Rosell indica que, a través de una Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, se habría modificado de facto el alcance de una ley recién publicada en el BOE, solo cinco días antes. El párrafo clave que sustenta esta acusación se reproduce de forma literal: Al modificar una Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de fecha 25 de octubre de 2022, se patentizaba no ya el clásico «hecha la ley, hecha la trampa», sino que el fraude estaba dispuesto desde antes por Sofía Puente, firmante de la fechoría y que el ministro Bolaños presentó el otro día del brazo en la solemne apertura del Año Judicial, tras haberla promocionado en su departamento.

En ese contexto, el autor menciona nombres concretos y señala un entramado tanto personal como institucional: Sofía Puente, firmante de la Instrucción; el ministro Félix Bolaños, que habría mostrado su apoyo a Puente en la apertura del Año Judicial; y el entendimiento de que la trampa no se improvisa, sino que se planifica con antelación. La frase «el fraude estaba listo de antemano» es clave porque establece una conexión entre la crítica jurídica y la acusación política: no se trataría de un error técnico, sino de una maniobra calculada para distorsionar el sentido de la ley.

La hermana del ministro Puente y la justicia de las comas

Rosell emprende un giro literario y dramático al incluir la figura de la hermana del ministro Puente, a la que presenta como otro eslabón en esta cadena de decisiones que, según él, desdibujan la realidad institucional de España. El fragmento que articula esta idea se reproduce con exactitud: La hermana del ministro Puente volvió a certificar que en esta España ditirámbica, la realidad supera la ficción, a base de intercambiar las comas como en «Los intereses creados» de Jacinto Benavente, donde el juez logra, a instancias de su sirviente Crispín, dejar libre a su amo Leandro.

A partir de ahí, el autor establece una comparación con la obra «Los intereses creados» de Jacinto Benavente, donde las comas alteradas permiten que un condenado quede en libertad. Rosell enfatiza ese paralelismo con un fragmento especialmente expresivo, que rescata un elogio irónico a la coma: Ello impulsa lleva a Crispín a loar la coma: «¡Oh, admirable coma! ¡Maravillosa coma! ¡Genio de la Justicia! ¡Oráculo de la Ley! ¡Monstruo de la Jurisprudencia!».

La fuerza de esta referencia radica en que el autor sugiere que, así como en la comedia de Benavente una simple coma cambia el destino de un personaje, en la España contemporánea ciertas comas —o interpretaciones específicas— estarían sirviendo para exonerar, proteger o favorecer a quienes se benefician de tales modificaciones normativas. Y para cerrar esta analogía, Rosell agrega un nuevo golpe verbal: Si las comas cambiadas de lugar exoneraban a un condenado para que Crispín sirviera los intereses de su señor, la hermana del ministro Puente hacía lo propio con su «Puto amo» mediante la misma plantilla de la prevaricación de una ley que retrotraía al tinglado de la antigua farsa.

De la campaña de la renta al pucherazo político

Uno de los tramos más llamativos del artículo juega con una campaña institucional ampliamente conocida: el eslogan de la campaña de la renta que decía: «No es magia, son tus impuestos». Rosell reformula esta idea para encajarla en su crítica política, transfiriendo la noción de magia fiscal a una especie de ingeniería electoral financiada con dinero público. El fragmento central dice así: Como en la publicidad de la campaña de la renta «No es magia, son tus impuestos», aquí tampoco es magia, sino Sánchez intentando realizar un pucherazo con los impuestos de los engañados, aunque sus maniobras choquen por ahora con la Justicia y solo convenzan a quienes están atados por su nómina oficial.

En esta afirmación se concentra gran parte del espíritu de la columna: un Sánchez presentado como «Puto amo» de un sistema de lealtades salariales y poder institucional; una Justicia que, por el momento, detiene sus maniobras; y una ciudadanía que, según la interpretación de Rosell, está financiando con sus impuestos jugadas que alteran la equidad del terreno democrático. La palabra «pucherazo» no se usa como simple metáfora: busca sugerir que se intenta modificar, con una apariencia formal de legalidad, el peso de las urnas.

El cierre de esta sección introduce otra imagen poderosa, que el autor utiliza para resumir la sensación de deriva y riesgo: De hecho, buscando cisnes negros, solo se le aparecen gansos, como si todo estuviese consumado, pero que le hacen más peligroso cuanto más colija que, de perdidos, al río…. La búsqueda de cisnes negros —sucesos inesperados— se sustituye por la aparición de gansos, símbolos de ruido y caos que, para Rosell, no disminuyen el peligro, sino que lo aumentan, puesto que el gobernante, sintiéndose acorralado, podría optar por una huida hacia adelante.