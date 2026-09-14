Graciano Palomo retrata la vida de Mariano Barbacid en una crónica sobre ciencia, cáncer y tenacidad

La carrera de Mariano Barbacid regresa al foco gracias a La batalla contra el cáncer, el nuevo libro de Graciano Palomo, que La Esfera de los Libros describe como una biografía autorizada del destacado científico. Este trabajo repasa su trayectoria, su personalidad y los logros que han influenciado décadas de investigación en el ámbito oncológico.

Palomo articula el relato en torno a una idea clara y convincente: la lucha contra el cáncer no es una gesta abstracta, sino una serie de decisiones, fracasos, laboratorios y una considerable dosis de paciencia. La obra documenta el recorrido de Barbacid, desde su periodo en Estados Unidos hasta la creación del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) en Madrid. También destaca uno de sus logros más relevantes, el aislamiento del oncogén humano H-RAS en 1982. Según la reseña editorial, el texto se detiene en la triple terapia para el cáncer de páncreas en modelos animales, un avance que aún enfrenta obstáculos económicos, técnicos y burocráticos antes de su posible aplicación en humanos.

El enfoque del libro va más allá de una simple biografía. Sirve, además, como un acceso a la ciencia relacionada con el cáncer, ofreciendo un lenguaje accesible para los lectores que no son especialistas. La ficha de La Esfera de los Libros señala que Barbacid ha dedicado su vida a luchar contra “el más formidable enemigo de la humanidad” y que su labor se ha sustentado en una combinación de investigación básica, experiencia internacional y una crítica considerable a la lentitud de ciertos proyectos en España. Esta amalgama de un perfil humano con un contexto científico revela por qué el libro se entrelaza entre la crónica cultural y la divulgación.

El interés por la figura de Barbacid ha trascendido la publicación de este libro. En los últimos meses, distintos medios han seguido de cerca su trabajo en la investigación sobre el cáncer de páncreas, tras la difusión de resultados prometedores desde su equipo en modelos animales. Esta atención ha reubicado su nombre en el debate público, alimentando la noción de que su biografía es, en parte, la historia reciente de la oncología en España.

Fecha de publicación : 2 de septiembre de 2026

: 2 de septiembre de 2026 Editorial : La Esfera de los Libros

: Autor : Graciano Palomo

: Extensión : entre 370 y 392 páginas, de acuerdo con la ficha consultada

: entre 370 y 392 páginas, de acuerdo con la ficha consultada Eje central: la vida científica de Mariano Barbacid y su investigación contra el cáncer

Más allá del ámbito de la investigación, el perfil también abarca una faceta menos solemne, la de un científico que ha convertido la persistencia en su modus operandi. En reseñas recientes, se le describe como una figura exigente, metódica y poco dada al triunfalismo, una imagen que resuena con el tono del libro y con su defensa constante de la prudencia frente a los anuncios rimbombantes. Ese equilibrio entre ambición y cautela es, sin duda, una de las claves que contribuyen al atractivo de esta obra.

Como nota curiosa, Barbacid ha emergido como un personaje singular: un investigador de laboratorio que ha entrado en el ámbito de la conversación pública sin perder su perfil técnico. Y eso, en una era de titulares fugaces, no es algo común.