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AVISO IGNORADO EN LA CRISIS DE CEUTA

¡Alucinante! Melchor León certifica que avisó a la portavoz del PSOE de la invasión de Ceuta y esta se parapeta en una ridícula explicación

El diputado socialista Melchor León muestra a laSexta los mensajes enviados a Montse Mínguez el 30 de julio sobre la crisis en Ceuta, que ella restó importancia

¡Alucinante! Melchor León certifica que avisó a la portavoz del PSOE de la invasión de Ceuta y esta se parapeta en una ridícula explicación
Melchor León y Montse Mínguez. laSexta.
Archivado en: Gobierno de España | Melchor León | Montse Mínguez | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Televisión

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Es para miccionar y no echar gota.

El diputado socialista y vicepresidente de la Asamblea de Ceuta Melchor León certificó ante las cámaras de laSexta que alertó a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, de la invasión que iba a sufrir la ciudad autónoma. Los mensajes datan del 30 de julio de 2026 y ella los ignoró por completo en un primer momento.

Ahora, ante la evidencia, la diputada socialista se parapeta en una explicación tan rocambolesca como poco creíble.

El vídeo difundido en redes desvela cómo León remitió varias advertencias directas sobre la situación en la ciudad autónoma y cómo Mínguez decidió hacer oídos sordos hasta que la pillaron con el carrito del helado.

El político ceutí no tuvo problema alguno en mostrar el contenido que le envió a través de whatsapp a la portavoz de Ferraz durante el 30 de julio de 2026, día en el que comenzó la invasión:

Compañera, han abierto la frontera de Ceuta, estamos desbordados. Necesitamos una actuación contundente del Estado.

Con estos mensajes certificó demostrar que, ni mucho menos, la entrada de personas fue algo habitual. Y, de paso, dejó a Mínguez como una política mitad insensible, mitad irresponsable:

Nunca tuvimos contestación por su parte. Es inaudito que diga, día sí y también, que está pendiente de Ceuta. Es completamente mentira.

Mientras Melchor León denunció ese desinterés por parte de una de las personas de mayor confianza de Pedro Sánchez, la propia portavoz compareció en la tarde del lunes 14 de septiembre de 2026 en Ferraz.

Curiosamente, sabiendo que la segunda cadena de Atresmedia había levantado la liebre, se optó por no darle turno de palabra para evitarle un sonrojo y un bochorno a la propia Mínguez.

Sin embargo, posteriormente pudo hablar con ella la reportera Esther Redondo.

Al preguntarle por los mensajes de su compañero de partido, Mínguez se mostró muy sorprendida y, allí mismo abrió el WhatsApp con Melchor León. Al verlos, comentó:

Efectivamente, los mensajes están ahí, se me han despistado, no los había visto.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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