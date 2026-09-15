Carlos Dávila expone el malestar en los cuarteles: "Probablemente, en poco tiempo..."

La columna que firma Carlos Dávila, periodista, titulada Los Ejércitos empiezan a hablar (y a comprometerse), se presenta en el debate público como un aviso sobre el creciente malestar en las Fuerzas Armadas y la inquietud institucional acerca de la crisis en Ceuta. En un país donde la defensa nacional habitualmente se discute en voz baja, este texto se centra en ese cambio de registro: los mandos comienzan a expresarse, y lo hacen, según el autor, en un ambiente de preocupación por las fronteras, por la relación con Marruecos y por la fortaleza del mando civil sobre el entramado militar.

Partiendo de esta base, la glosa se sitúa en la intersección entre el poder político, la cultura castrense y la responsabilidad constitucional del Rey Felipe VI. No se aborda una discusión técnica sobre armamento o estrategias, sino más bien el gesto, la narrativa y el pulso político que se desprenden de cada movimiento institucional: desde una dimisión frustrada en la cúspide militar hasta un encuentro improvisado en Zarzuela con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y los líderes de los Ejércitos. El artículo original sugiere que el silencio ya no es suficiente, y que lo que sucede en Ceuta no es solo un incidente fronterizo, sino un indicio de algo más profundo en la relación entre Gobierno y militares.

Mandos que hablan, mandos que callan

En la glosa, Dávila inicia el análisis admitiendo que el malestar no se limita a una única rama de las Fuerzas Armadas. Por ello, enfatiza el carácter plural y el alcance de ese murmullo interno con una frase que se transforma en la columna vertebral del texto: «Escribo en plural porque algunos de los mandos militares que están manifestando opiniones en público —pero sobre todo en privado— no pertenecen exactamente al Ejército de Tierra.» Esta precisión es crucial: el autor insinúa que la inquietud se extiende a otros cuerpos, lo cual le otorga a la escena un carácter menos circunstancial y más estructural, con mandos que, aunque acostumbrados a la reserva, comienzan a trasladar sus inquietudes más allá de los despachos.

El foco se centra en el general Rafael Dávila Álvarez, quien el articulista presenta como uno de los militares más informados y, a su vez, cautos en sus intervenciones mediáticas. Dávila destaca este papel en clave televisiva, al recordar las recientes declaraciones del general en la pantalla, donde al parecer se insinuó una pieza clave del rompecabezas institucional: «indicó que uno de los miembros de la cúpula militar ha querido dimitir y solo la intervención directa del Rey, jefe supremo, le está manteniendo en el puesto.» Este fragmento hace hincapié en la idea de una dimisión frustrada, una crisis que no se consuma del todo, y un jefe del Estado que actúa como un dique de contención en un periodo de elevada tensión política y militar.

En esta misma línea, el texto genera la expectativa de que el propio general pueda aportar más información en el futuro, manteniendo al mismo tiempo un tono de cautela que Dávila resalta como significativo: «Probablemente, en poco tiempo, el general Dávila —uno de los militares que gozan de mejor información— añada más detalles trascendentes.» Lo importante no es solo el anuncio de nuevos datos, sino la combinación de prudencia y firmeza que Dávila atribuye al general: se dice lo justo, se sugiere que hay más, y se deja al lector con la sensación de que la situación aún no ha concluido.

El Rey, la ministra y Ceuta en el centro del tablero

La glosa también se detiene en la reunión improvisada entre Felipe VI, la ministra Margarita Robles y la cúpula militar, presentada por el autor como un signo visible de una preocupación latente que recorre los cuarteles. Dávila destaca ese encuentro como una posible consecuencia directa del clima que se vive en los Ejércitos en plena crisis fronteriza, y lo expone con una frase que conecta política exterior, seguridad y nervios institucionales: «porque también ha sugerido que la improvisada reunión de Felipe VI con la ministra de Defensa, la pusilánime Margarita Robles, y todos los jefes militares puede ser causa de la grandísima preocupación que existe en todos los ámbitos de los Ejércitos ante la «invasión» de Ceuta (término que utiliza muy propiamente el general Dávila) por los agentes marroquíes.» La palabra “invasión”, en boca del general, se convierte en un elemento clave en la glosa, ya que desplaza el episodio de migración masiva a un ámbito de amenaza percibida, más acorde con el lenguaje militar que con el diplomático.

A partir de ahí, el artículo despliega la crítica más dura al Gobierno, al que califica de socialcomunista y le atribuye no solo pasividad, sino complicidad con Marruecos. En la glosa, ese juicio se resume en dos planos: por un lado, la denuncia de la falta de respuesta adecuada ante la presión sobre Ceuta; por otro, la sospecha de una política calculada que sacrifica firmeza en la frontera por intereses geopolíticos o partidistas. La columna lo expresa de manera corta pero contundente: «No se trata de otra cosa la escandalosa inacción del Gobierno socialcomunista y, más aún, su complicidad con el Reino de Marruecos con el ataque.» Aquí, el texto asume un registro más político y menos técnico, reforzando la impresión de que la defensa de la integridad territorial ha devenido en un asunto de confianza—o desconfianza—hacia el Ejecutivo.

La reacción del Rey aparece como un contrapunto a esta acusación. Según la glosa del artículo, Felipe VI habría “forzado” la reunión con la cúpula militar la semana pasada y esperaría explicaciones detalladas por parte de su presidente del Gobierno. La columna lo resume en una frase que conecta el pasado reciente con el inmediato futuro: «Así las cosas, el Rey forzó la pasada semana la reunión antedicha y escuchará hoy con enorme interés las explicaciones que le pueda suministrar su jefe de Gobierno. Es dudoso que alguna de ellas posea la jerarquía de auténtica.» Esta última afirmación deja en el aire la incertidumbre sobre la validez de esas explicaciones y se sitúa en el centro de la crítica: la distancia que existe entre la información que manejan los mandos militares y el relato que el Gobierno podrá ofrecer al jefe del Estado.

Tres claves del malestar castrense

Para facilitar la lectura de la glosa sin perder su tono de reportaje, se pueden sintetizar tres vectores que atraviesan la columna de Carlos Dávila y su análisis de la crisis:

Mandos de diferentes ramas de las Fuerzas Armadas expresan su preocupación, no solo en público, sino también en conversaciones privadas, donde se siente un malestar acumulado.

La figura del Rey Felipe VI se presenta como un punto de equilibrio entre una cúpula militar tensionada y un Gobierno al que se cuestiona su capacidad para manejar crisis como la de Ceuta .

se presenta como un punto de equilibrio entre una cúpula militar tensionada y un Gobierno al que se cuestiona su capacidad para manejar crisis como la de . La relación con Marruecos se examina desde la perspectiva de la seguridad, más que desde la diplomacia, con una acusación clara de “complicidad” hacia el Ejecutivo en el marco del episodio fronterizo.

En ese contexto, la glosa recoge la voz del articulista como parte de un clima más amplio: aquel en el que los Ejércitos, habitualmente discretos, comienzan a dejar constancia pública de su inquietud, a medida que la política intenta mantener la fachada de normalidad. El resultado es un paisaje donde cada frase, cada reunión improvisada y cada adjetivo —“invasión”, “pusilánime”, “complicidad”— se convierten en piezas de un tablero que va más allá de la propia columna, y donde el eco de lo que se expresa en voz alta es tan relevante como lo que todavía se susurra en privado.