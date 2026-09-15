El doctor Cabrera ve el último TikTok de Sánchez y no se muerde la lengua: “Para lo que me queda en el convento…”

Este 14 de septiembre de 2026, el programa ‘Horizonte’ de Iker Jiménez en Cuatro volvió a convertirse en uno de los espacios más comentados de la televisión española. Con la contundente reacción del doctor José Cabrera, psiquiatra forense y colaborador habitual del formato, ante el último vídeo de Pedro Sánchez en TikTok, en el que el presidente del Gobierno recomendaba lecturas y adoptaba un tono distendido, casi de influencer.

Cabrera, conocido por su estilo directo y por no medir las palabras cuando analiza comportamientos políticos desde su experiencia de décadas en psiquiatría forense, no se anduvo con rodeos. Tras visionar el contenido, el doctor ofreció tres posibles lecturas del gesto del presidente, una de ellas especialmente gráfica y ya viral:

«Aquí hay solo tres lecturas. La primera lectura es ‘para lo que me queda en el convento, me cago dentro’; la segunda lectura es una estrategia política perfectamente diseñada para decir ‘tú como si no pasara nada’; y la tercera es que este hombre, y es mi opinión, está perdiendo el rumbo con el contacto de la realidad, y eso a mí me preocupa, y la sociedad no tenemos ningún mecanismo para controlar esto».

La lectura del Dr. Cabrera sobre Pedro Sánchez es para enmarcar:

» Para lo que me queda en el convento, me cago dentro»

¡Qué grande es este hombre! #Horizonte pic.twitter.com/8nPtLc5RBZ — TORQUES (@xaquindashervas) September 14, 2026

Según el análisis del psiquiatra, la primera interpretación es la más visceral: la de alguien que, consciente de que su tiempo en el cargo tiene un final (más o menos cercano), decide actuar con total desparpajo. La segunda apunta a una estrategia calculada: proyectar normalidad y cercanía mientras se ignoran crisis o polémicas de fondo. La tercera, la que más le inquieta como profesional de la salud mental, es la de una posible pérdida de contacto con la realidad, algo que, en su opinión, debería preocupar a toda la sociedad porque no existen mecanismos claros de control cuando quien ostenta el máximo poder muestra signos de ese distanciamiento.

El momento se produjo en un contexto en el que Sánchez ha intensificado su presencia en redes sociales, especialmente TikTok, con recomendaciones culturales, mensajes optimistas y un estilo más informal. Para Cabrera, esa apariencia de “todo va bien” contrastaría con la percepción de parte de la ciudadanía y de analistas que ven tensiones acumuladas en distintos frentes.