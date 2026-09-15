Girauta señala la hoja de ruta para salir del sanchismo: «Es ineludible»

El periodista y ex eurodiputado Juan Carlos Girauta sostiene que la próxima gran confrontación política en España no se limitará a las urnas, sino que se centrará en la Constitución.

Su argumento es contundente: la mera alternancia en el poder ya no resulta suficiente para restaurar la confianza en las instituciones, y el orden constitucional solo se podrá preservar si se recurre a su propia estructura para llevar a cabo reformas.

En su artículo en El Debate, A por las ineludibles reformas constitucionales, Girauta entrelaza análisis y soluciones.

Su texto pasa revista a la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, al papel del Tribunal Constitucional y a la necesidad de una amplia mayoría entre PP y Vox para activar el Título X de la Constitución. Su enfoque es claramente regeneracionista, aunque no sin un aviso sobre las consecuencias de no actuar: la reestructuración puede ser razonable o resultar traumática.

La desconfianza como punto de partida

El artículo se sitúa en un entorno de hartazgo político que el autor describe como casi amplísimo en las democracias occidentales. Según Girauta, la situación en España no es una excepción, sino una variante de un problema más general: sistemas que presentan una fachada institucional mientras, por dentro, la cultura constitucional se deteriora.

Uno de los fragmentos clave que establece el tono del artículo reza: «Las arbitrariedades y abusos de poder del Gobierno, de sus partidos, de sus socios, por mucho que se encuentren con el merecido reproche penal, acabarán siendo bendecidos por el TC». En este punto, la crítica no solo se dirige a La Moncloa, sino que resalta cómo el propio Tribunal Constitucional se convierte, a juicio del autor, en un validador final de decisiones impugnadas, consolidando el ciclo de la desconfianza.

Girauta no se limita a un análisis técnico sobre el control de constitucionalidad; enfatiza, desde la perspectiva ciudadana, la sensación de impunidad. La noción de que un reproche penal podría ser neutralizado por una interpretación política de la Constitución se convierte en uno de los pilares de su crítica al modelo vigente.

Alternancia, democracia y límite de la esperanza

En el centro del texto emerge una reflexión sobre la alternancia política como condición indispensable, aunque no suficiente, para la democracia. El autor rechaza tanto el conformismo institucional como la tentación de rupturas. La regeneración, sostiene, debe surgir desde el interior del sistema, sin ingenuidades sobre el comportamiento de sus actores.

Girauta lo expresa de esta manera: «De ahí que la gran esperanza de regeneración no sea solo la alternancia política (incluso contra esta conditio sine qua non de la democracia se remueve el sanchismo)». Al citar la expresión latina conditio sine qua non, subraya que hasta el piso mínimo de la democracia —la posibilidad real de un cambio de gobierno— se encuentra bajo cuestionamiento por determinadas prácticas del poder.

Esa reflexión se extiende en un pasaje crucial, donde el autor vincula alternancia, confianza en el sistema y la deriva autoritaria que, según él, afecta a gran parte del espectro político: «La alternancia curará muchos males, pero por sí sola no devolverá la confianza en el sistema que caracteriza a los países sanos y estables. Van quedando pocos, por cierto, y la causa siempre es la misma: la izquierda ya es toda autoritaria, y el grueso de la vieja derecha no ha hecho ascos a la ingeniería social ni al nuevo despotismo. El hartazgo es mayúsculo y los pueblos soberanos ya no admiten cuentos».

Así, el texto se expande más allá de España, mencionando países «sanos y estables» que se vuelven cada vez más escasos, y reflejando una convergencia preocupante entre una izquierda que ha asumido un carácter autoritario y una derecha tradicional dispuesta a abrazar la ingeniería social. No hay lugar para matices: la crítica se presenta de manera frontal y la expresión “hartazgo” se convierte en un diagnóstico de la época.

El Título X como hoja de ruta

La columna llega a su núcleo programático cuando Girauta transita de la teoría a la actuación concreta: la reforma constitucional. No plantea una ruptura, sino el aprovechamiento de las herramientas ya contempladas en la Carta Magna. En este punto, el Título X de la Constitución se convierte en una pieza clave de su propuesta.

El autor lo expone de manera clara: «El saneamiento no traumático de España respetará y usará las leyes. En concreto, el Título X de la Constitución si entre PP y Vox alcanzan 210 escaños. La Justicia, el TC, la Educación, o asuntos como el cierre competencial, exigen reformas. Si la próxima oposición se niega, se negará al imperio de la ley. La reforma se podrá hacer igualmente, pero será traumática».

En este segmento se condensan varias ideas destacadas:

La regeneración debe ser “no traumática” , es decir, sin quebrantar la legalidad actual.

, es decir, sin quebrantar la legalidad actual. La cifra de 210 escaños se establece como el umbral aritmético necesario para activar reformas a través del artículo 167, dentro del Título X .

se establece como el umbral aritmético necesario para activar reformas a través del artículo 167, dentro del . Las áreas prioritarias de cambio son la Justicia , el Tribunal Constitucional , la Educación y el llamado «cierre competencial», refiriéndose a la delimitación de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas .

, el , la y el llamado «cierre competencial», refiriéndose a la delimitación de competencias entre el y las . Se agrega una advertencia política: si la oposición que se quede fuera de esa mayoría rechaza estas reformas, se colocará, a su juicio, en contra del «imperio de la ley».

Así, la columna no se limita a señalar problemas; también esboza una senda que depende de la aritmética parlamentaria y de la habilidad de acuerdo entre las fuerzas del bloque de derechas.

El papel del PP y la incógnita de la regeneración

La última parte del artículo se centra en la postura que debería adoptar el Partido Popular en ese hipotético escenario de amplia mayoría. Girauta asume que Vox estaría dispuesto a abordar esa agenda de reformas, pero llama la atención sobre si el PP será capaz de asumir lo que él denomina “momento histórico”.

La duda se plantea en un pasaje significativo: «Todo esto da por hecho que el PP comprenderá el momento histórico, optará por la verdadera regeneración y no le temblarán las piernas. No soy optimista ni pesimista al respecto. Veremos.».

Con esta afirmación, el artículo se separa de la retórica partidista y adopta un enfoque más cauto. El autor no concluye con una certeza, sino que deja la cuestión flotando: la regeneración que considera necesaria depende, en gran medida, de si el principal partido de la derecha en España decide aprovechar —o no— la mayoría constitucional para algo más que una mera gobernanza.

Entre líneas, la columna indica que la próxima legislatura, si se consolida ese reparto de fuerzas, representará una encrucijada entre dos enfoques:

Un uso funcional de la Constitución de 1978 , que mantendría el statu quo a través de leves ajustes.

, que mantendría el statu quo a través de leves ajustes. O una intervención profunda en los órganos de garantía, el reparto de competencias y el sistema educativo, bajo el argumento de que sin cambios estructurales, la desafección seguirá en aumento.

Girauta deja abierta esta dualidad, como si invitara al lector a completar el cuadro.

Un cierre con ecos de animal político

Aunque el artículo no menciona fauna en sentido literal, sí presenta a la ciudadanía como un “pueblo soberano” que ha dejado de soportar los relatos complacientes, al tiempo que describe el sistema político como un organismo agotado que necesita cirugía interna en lugar de solo cuidados estéticos. Si se quisiera jugar con la metáfora, el texto presenta a España como un animal político resistente, capaz de sobrellevar abusos y arbitrariedades, pero ya visiblemente cansado.

En esa imagen final, más sugerida que explicitada, resuena la idea de que una democracia puede aguantar mucho, pero no eternamente, y que incluso el más robusto de los animales necesita, eventualmente, un poco más que cuidados paliativos para mantenerse en pie.