Intxaurrondo ‘cruje’ a RTVE: gana el juicio y volverá a embolsarse más de 250.000 euros

Silvia Intxaurrondo ha ganado la batalla judicial que mantenía con RTVE.

La Justicia le da la razón en el punto clave de su demanda y obliga a la corporación pública a restituirle una retribución equivalente a la que cobraba antes de la regularización de su contrato: más de 250.000 euros anuales mientras siga presentando y dirigiendo ‘La Hora de La 1’.

Según la sentencia adelantada por ‘El Mundo’, la presentadora percibirá el salario base que le corresponde por el convenio colectivo de RTVE más una serie de complementos (no consolidables) por las funciones de presentación y dirección del programa matinal. De esta forma, su nómina volverá a situarse en torno a los 254.000 euros al año, la cifra que facturaba a través de su empresa Sukun Comunicación S.L. antes de que la Inspección de Trabajo obligara a regularizar su situación.

El conflicto se originó cuando RTVE, tras una inspección, tuvo que pasar a Intxaurrondo de contrato mercantil (a través de su sociedad, administrada junto a su marido) a personal indefinido no fijo. Con el cambio, su retribución se redujo de forma drástica (según algunas fuentes, hasta el entorno de los 140.000 euros o menos, dependiendo de los complementos). La periodista demandó a la corporación reclamando recuperar las condiciones económicas anteriores y los atrasos correspondientes.

El juez ha estimado parcialmente la demanda: reconoce el derecho a mantener esa remuneración elevada mientras desempeñe las mismas funciones, y también obliga a abonar los atrasos. Sin embargo, rechaza que hubiera existido cesión ilegal de trabajadores en la etapa anterior y no acepta todas las pretensiones planteadas por Intxaurrondo (entre ellas, algunos aspectos relacionados con el transporte).

La resolución supone un duro revés para RTVE y ha reavivado las críticas de sindicatos como USO, que denuncian “privilegios y desigualdades” dentro de la casa pública. Mientras la presentadora recupera su sueldo estrella con dinero público, muchos trabajadores de la plantilla siguen sujetos a las tablas salariales ordinarias.

Intxaurrondo sigue al frente de ‘La Hora de La 1’. Ahora, gracias a la sentencia, lo hará de nuevo con una nómina de más de un cuarto de millón de euros al año.