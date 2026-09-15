Juan Jesús Vivas alerta del riesgo que entraña la dejadez de Sánchez con Ceuta: “En cualquier momento puede saltar la chispa”

¡Colosal!

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, volvió a poner el foco sobre la frontera con Marruecos durante su intervención en el programa ‘El Hormiguero’ (Antena 3).

En un momento en el que las tensiones inmigratorias siguen latentes, el dirigente recordó que el Gobierno de Pedro Sánchez desoyó reiteradamente las alertas que él mismo transmitió antes del salto masivo a la valla y que no está haciendo nada para evitar lo que en cualquier momento puede estallar en la ciudad autónoma.

El presidente de Ceuta, @JuanVivasLara, lo deja bien claro en @El_Hormiguero, que el Gobierno de @sanchezcastejon ignoró todos los avisos previos a la invasión perpetrada por Marruecos, llegaron a tacharle de pesado y avisa de que su ciudad es una bomba a punto de explotar. pic.twitter.com/lJMNHuoWpE — Luis Rioja (@miescano351) September 15, 2026

El dirigente ceutí no se anduvo con rodeos al describir la realidad actual de la ciudad. Según sus palabras, Ceuta se encuentra ahora mismo convertida en una bomba a punto de explotar. Recordó que los avisos previos a la invasión perpetrada por Marruecos fueron tachados de exagerados y que el Ejecutivo llegó a considerarle pesado por insistir en la necesidad de reforzar la seguridad fronteriza.

Al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le dio una buena tunda:

Y lo que el ministro hizo fue inventarse una realidad paralela, porque decir que la inseguridad de Ceuta es subjetiva, cuando resulta que a los ceutíes se les han cambiado los hábitos de vida. Los ceutíes añoran la Ceuta que era el 29 de julio, fundamentalmente porque hemos perdido la seguridad, hemos perdido la tranquilidad, y porque además los datos objetivos son incontestables. De los que nosotros disponemos, el 112, las llamadas, los expedientes en el 112, Pablo, relativos a temas de seguridad ciudadana, en el mes de agosto se han incrementado en un 600%. ¿Esto es realidad subjetiva?Ccreo que no, creo que es muy objetivo. En bomberos, en un 500%. En problemas en el puerto, incidencia en el puerto, en un 2000%. Bueno, las imágenes creo que hablan por sí solas. ¿Cómo se puede tratar de alterar ese relato para tratar de sacar un rédito político de esta situación? Oiga usted, dejemos los cálculos electorales al margen, dejemos los intereses partidistas al margen y pongamos a España por delante, pongamos a Ceuta y a España por delante y contemos la verdad y tratemos de solucionar.

Preguntado por si en cualquier momento podría saltar la chispa en Ceuta, Vivas no lo dudó: