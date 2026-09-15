Pedro Sánchez se burla de los ceutíes y anuncia la creación de hasta 10.000 plazas para albergar a los invasores

Es una tomadura de pelo.

La última cifra presentada por el Ejecutivo —hasta 10.000 plazas para inmigrantes en Ceuta, revelada por Pedro Sánchez en el programa ‘El Intermedio’ (laSexta) causó un gran revuelo en la ciudad.

El inquilino de La Moncloa busca multiplicar por veinte la capacidad de acogida inicial para abordar la avalancha migratoria de este verano. Esta cifra no solo tensa aún más la ya complicada situación asistencial, sino que también reaviva el sentimiento de desamparo en una población que desde julio vive en un estado de emergencia social.

El presidente del Gobierno argumentó que esta ampliación es parte de una apuesta estructural destinada a asegurar atención humanitaria y estabilidad institucional en la frontera sur de Europa.

Sin embargo, en los barrios de Ceuta, donde la convivencia se traduce en largas colas, ruidos por la noche y espacios públicos saturados, muchos ven en esta cifra un indicativo de que la situación excepcional ha llegado para quedarse.

Sánchez, con un entregado Wyoming, expuso la cuestión como si en Ceuta hubiesen reclamado con insistencia la creación de unas plazas que, en realidad, nunca han solicitado:

Antes de entrar en esta crisis, antes del 30 de 31 de julio, teníamos 500 plazas activadas en Ceuta para atender a los migrantes. Vamos a terminar esta semana con más de 6.000. Y nuestro objetivo es llegar incluso a rozar las 10.000 plazas activadas precisamente por si necesitamos esa capacidad de acogida. En paralelo a la activación de todas esas plazas, lo que estamos haciendo es identificar a todos los migrantes. A los adultos, a los menores, que efectivamente son competencia de las comunidades autónomas, en este caso de la ciudad autónoma de Ceuta, para la protección especial que lógicamente tienen los menores. Y en paralelo, lógicamente, lo que estamos haciendo es acortar los plazos administrativos, los expedientes, para proceder o bien a la protección internacional y su reconocimiento, o bien al retorno como consecuencia de que no cumplen con los criterios que legalmente se establecen para poder acogerte a esa protección internacional. En la mayor parte de los casos estamos hablando de personas marroquíes, de hombres, mujeres y sobre todo muchos menores marroquíes.

Pedro Sánchez se burla de los ceutíes anunciando que va a crear hasta 10.000 plazas para acoger a los invasores enviados por Marruecos. Lo del sátrapa de La Moncloa no tiene ya un pase. Hacen falta elecciones y que a Soto del Real manden al presidente de vacaciones. pic.twitter.com/UAEQ7Yv3Go — Luis Rioja (@miescano351) September 15, 2026

Por supuesto, Sánchez rechazó de plano hablar de invasión y se mostró beligerante contra quienes así opinasen: