Pedro Sánchez desprecia a un vecino de Ceuta en el programa de Wyoming diciéndole que no le cuente “historias de Netflix”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un momento tenso durante su paso por ‘El Intermedio’ de laSexta al contestar a un vecino de Ceuta que se quejaba de la situación en la ciudad autónoma.

Durante el programa presentado por Wyoming, el presidente abordó varios temas de actualidad, pero el diálogo con el habitante de Ceuta centró la atención. El ciudadano expuso su malestar por la llegada masiva de personas sin recursos y la falta de control en la ciudad. La respuesta de Sánchez fue tajante y despectiva según las interpretaciones que circulan.

Antonio, con toda la educación del mundo, planteó así la cuestión:

Mi nombre es Antonio, soy vecino de Ceuta y yo le preguntaría al presidente del gobierno ¿Qué te pasa que estás acojonado con el gobierno vecino que tiene a Ceuta abandonada? ¿Y por qué motivo? Dilo, porque esto va a salir, algún día tendrá que salir, la historia ya lo dirá.

Sandra Sabatés, la copresentadora, interpeló al presidente del Gobierno:

Presidente, ¿qué le contesta a usted a Antonio? Porque es cierto que mucha gente no acaba de entender por qué el gobierno se muestra con tanta tibieza con respecto al régimen de Mohamed VI, cuando en otras ocasiones, por ejemplo, con Donald Trump, con Benjamin Netanyahu, han sido ustedes más contundentes, más duros.

El inquilino de La Moncloa, en su línea, eludió cualquier tipo de responsabilidad y, por supuesto, fue a lavarle la cara al régimen de Mohamed VI:

Antes lo he dicho, yo creo que las relaciones entre los países y particularmente con los vecinos tienen que ser relaciones basadas en el respeto y en los hechos, no en las elucubraciones y en la desconsideración. A partir de ahí, efectivamente, el gobierno de España y particularmente yo en la política exterior, cuando hemos tenido que decir las cosas, las hemos dicho claramente. Estos bulos que se están propagando sobre el móvil o sobre otras cuestiones, a lo mejor para una serie de Netflix están bien. Pero la realidad se tiene que construir en base a hechos y no a bulos.

Quiso justificar su sometimiento a Marruecos:

Yo podría dar aquí una respuesta prolongada, extensa, sobre la necesidad de articular una relación bilateral con Marruecos en el ámbito de la seguridad, en el ámbito de la economía, en el ámbito cultural, en el ámbito social. Pero si vamos al grano, vamos a la cuestión de Ceuta, la pregunta que yo le haría a Antonio para responderle es la siguiente. Aquellos partidos políticos y aquellas personas que están pidiendo y expresando, exigiendo que rompamos relaciones con Marruecos, que es el país al que tienen que retornar una amplia mayoría de esos migrantes que llegaron el 30 y el 31 de julio a Ceuta, si rompemos relaciones, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Están aportando una solución o quieren enquistar el problema? Es decir, desde el punto de vista hasta incluso más pragmático, creo que es evidente que necesitamos, articular una relación positiva con Marruecos para resolver este problema y, como dice bien Wyoming, para que no vuelva a ocurrir. Y de ahí que, evidentemente, como presidente del gobierno, yo defienda ese interés general, el de Ceuta y el de España.