Pilar R. Losantos ridiculiza a Sánchez al soltar su ‘complejito’ franquista con su ley de nietos

La periodista Pilar R. Losantos no se mordió la lengua este lunes 14 de septiembre de 2026 en ‘El análisis: El diario de la noche’ de Telemadrid. En un duro comentario, criticó la retórica del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los “herederos del franquismo” y le recordó su propio historial familiar a propósito de la ley de nietos.

“Me preocupa la retórica de Pedro Sánchez cuando dice ‘los herederos del franquismo’ que supuestamente intentan revertir derechos electorales. Contrasta con su propio historial familiar. Su abuelo Mateo Pérez Castejón formó parte del bando republicano, desertó del ejército republicano y posteriormente se convirtió en ferviente franquista. Sánchez, como nieto de franquista, tiene un complejito que trata de quitarse todo el rato”, afirmó Losantos.

La periodista insistió en que “cada persona debe responder por sus propias acciones y no por las presuntas conductas de sus antepasados. Que el presidente tenga ese complejo familiar no implica que el resto de la sociedad deba compartirlo”.

Losantos también cargó contra la gestión del Ejecutivo en Ceuta y contra los intentos de modificar el censo electoral.

“El Gobierno ha entrado en un colapso evidente al constatar que su estrategia en Ceuta no funciona. Por primera vez se ha desvanecido esa imagen de estratega maestro que se atribuía al presidente, revelando que en realidad no sabe lo que hace y está perdido. Su única opción parecía ser un pucherazo electoral”.

La periodista se refirió a la reciente decisión del Tribunal Supremo: “Ha emitido una decisión tan obvia como necesaria: no se puede conceder nacionalidad y derecho a voto masivamente cuando el propio Congreso de los Diputados votó expresamente en contra. Ciudadanos presentó una enmienda específica para permitirlo y el legislador la rechazó”.

Ante la reacción del Ejecutivo, Losantos fue clara: “Cuando el Tribunal Supremo impide el pucherazo, la reacción gubernamental ha sido atacar la independencia judicial. Esta estrategia revela un patrón preocupante: en lugar de ajustar su conducta a la legalidad, el Partido Socialista opta por desacreditar a quienes señalan sus irregularidades”.

Y añadió: “La recomendación es sencilla: si están preocupados porque la Justicia vigila cada una de sus acciones, deberían dejar de cometer delitos. Si uno deja de violar el Código Penal, la justicia deja de fijarse en él”.

Para Losantos, lo grave no es el debate ideológico, sino el procedimiento: “Más allá del empeño en modificar el censo electoral, donde cada ciudadano votará finalmente lo que quiera, lo verdaderamente preocupante es la forma irregular en que se intenta llevar a cabo este proceso. La cuestión no es ideológica sino de legalidad y procedimiento democrático”.