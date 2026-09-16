Los 10 temas que marcan Política y Periodismo este miércoles 16 de septiembre de 2026: Ceuta, Supremo, relato...

1. POLÍTICA · MIGRACIÓN · EUROPA

Ceuta sacude la política española y llega a Bruselas

La crisis migratoria y de seguridad en Ceuta se ha convertido hoy en el gran eje de la confrontación política: el asunto ha saltado al Parlamento Europeo en un debate celebrado ayer martes, cuyas repercusiones siguen marcando la conversación este miércoles, con acusaciones cruzadas entre partidos españoles sobre la gestión del enclave y la política fronteriza de la UE. En España, el caso se entrelaza con decisiones como la prórroga de los controles de Italia a los viajes desde España por el riesgo ligado a la situación en Ceuta, anunciada anoche y aún muy presente en las portadas de hoy. A primera hora de la mañana, los diarios españoles recogen además la investigación sobre el delegado del Gobierno en Ceuta, las tensiones dentro del propio Ejecutivo por la falta de “relato” sobre la crisis y el plan para instalar centros permanentes para migrantes en Ceuta y Melilla, lo que refuerza el tema como tendencia de fuerte carga política y simbólica. El clima se complica con el aumento del discurso de odio en redes contra mujeres y menores migrantes, documentado en los últimos informes oficiales y convertido en munición política y mediática. Todo ello desemboca hoy en un cara a cara en el Congreso entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con Ceuta y las críticas a decisiones judiciales como telón de fondo, una cita clave que concentra la atención de la mañana.

2. JUSTICIA · POLÍTICA · CATALUÑA

El Supremo deja sin amnistía a Puigdemont y reabre el frente judicial

El Tribunal Supremo ha rechazado en las últimas horas aplicar la Ley de Amnistía a Carles Puigdemont por el delito de malversación ligado al ‘procés’, manteniendo vigente la orden nacional de detención contra el expresident y afectando también al exconseller Antoni Comín. Esta decisión, hecha pública ayer martes y analizada hoy en detalle por la prensa, tiene impacto directo en la estabilidad parlamentaria del Gobierno y en el debate sobre los límites de la amnistía, alimentando las críticas de varios ministros a determinadas resoluciones judiciales que hoy se reprocharán en el Congreso. El pulso entre poderes se acompaña del juicio que arranca este miércoles en Barcelona contra cuatro policías nacionales acusados de dejar tuerto a un votante del 1‑O con una pelota de goma, un caso excluido de la amnistía que se convierte en símbolo de hasta dónde llega —y hasta dónde no— la ley. El tratamiento mediático de estas causas vuelve a situar en el centro el papel de los tribunales, la interpretación del Tribunal de Justicia de la UE y la tensión entre memoria del ‘procés’ y gobernabilidad presente, con editoriales que retratan al juez Pablo Llarena como figura clave del nuevo escenario.

3. GOBIERNO · CONTROL PARLAMENTARIO · CRISIS CEUTA

Sesión de control al Gobierno y ofensiva del Senado por la “crisis de seguridad nacional”

La sesión de control al Gobierno celebrada ayer martes y seguida todavía hoy en directo a través de resúmenes y análisis ha tenido como eje la situación “de extrema gravedad” que viven mujeres y menores en Ceuta y la respuesta del Ejecutivo a la crisis migratoria. En el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, se ha debatido una moción para una “respuesta de Estado” ante la crisis de seguridad nacional en Ceuta y para garantizar el futuro de Ceuta y Melilla, elevando el tono institucional del conflicto. Los ecos de ese debate se arrastran este miércoles hacia el Congreso, donde Sánchez y Feijóo protagonizan un cara a cara con Ceuta, la justicia y el uso del relato institucional como campo de batalla. La prensa política destaca desde primera hora cómo cargos del propio PSOE admiten que “no hay relato” sobre la crisis, mientras la oposición explota la sensación de descontrol y polarización en el discurso público. Este encadenado de sesiones y titulares refuerza la idea de que la crisis ceutí ya no es solo un asunto migratorio, sino el detonante de una reordenación del tablero parlamentario, con la oposición marcando la agenda y el Gobierno reaccionando a golpe de argumentario.

4. POLÍTICA · CASA REAL · FRONTERAS

La anunciada visita de Felipe VI a Ceuta y el debate sobre la presencia de la Corona

Entre las informaciones políticas destacadas en las primeras ediciones de hoy figura la previsión de que la visita de Felipe VI a Ceuta quede fijada antes del 12 de octubre, en pleno clima de tensión por la crisis migratoria y de seguridad en la ciudad autónoma. La posible presencia del Rey se lee tanto como gesto de apoyo institucional al enclave como mensaje hacia Marruecos y hacia la propia ciudadanía española, y por eso ha ganado peso en las portadas matutinas. El debate político se mezcla con el mediático: se discute cómo debe cubrirse la agenda de la Casa Real en un contexto donde cada movimiento se interpreta en clave de reivindicación de soberanía y de reacción a la presión migratoria. La conversación pública enlaza esta posible visita con las decisiones de Italia de mantener controles fronterizos a los viajes desde España y con el debate europeo de ayer sobre las fronteras tras el asalto de Ceuta, construyendo un relato en el que la Corona aparece como elemento de estabilización simbólica frente al ruido político.

5. ECONOMÍA · GOBERNANZA · INVERSIÓN EXTRANJERA

Moncloa se refuerza con un comité para controlar grandes inversiones estratégicas

El Consejo de Ministros aprobó ayer martes el texto definitivo que regula el nuevo comité de inversiones estratégicas, un órgano que otorga a Moncloa y al Ministerio de Economía capacidad para agilizar y supervisar grandes proyectos extranjeros en España, y cuya letra pequeña se desgrana en la prensa económica este miércoles. La medida se presenta como herramienta para proteger sectores sensibles y acelerar decisiones en un contexto de volatilidad global, pero al mismo tiempo alimenta el debate sobre la concentración de poder en el Ejecutivo y los riesgos de politización de las inversiones. Cinco Días y otros medios recogen hoy los detalles de la ronda pre‑semilla cerrada por una fintech fundada por exdirectivos de Revolut y N26, que se convierte en ejemplo de la nueva ola de proyectos que podrían pasar por ese filtro estratégico. La conversación pública entre economistas y periodistas gira en torno a la necesidad de transparencia, la relación con Bruselas y la capacidad de este comité para atraer capital sin ahuyentar a los fondos internacionales, un equilibrio que hoy se examina también en clave de vivienda y fondos inmobiliarios.

6. POLÍTICA SOCIAL · CONGRESO · DERECHOS

Último trámite de la reforma de dependencia y discapacidad en el Congreso

La reforma de las leyes de dependencia y discapacidad afronta hoy en el Congreso su último debate antes de la aprobación definitiva, después del veto del Gobierno a las enmiendas introducidas por el PP en el Senado con el apoyo de Junts y otros grupos, por suponer un incremento presupuestario. La votación de esta mañana se perfila como un momento clave para la agenda social del Ejecutivo, que quiere sacar adelante la reforma esencialmente tal y como salió del Congreso en julio, sin los cambios que la derecha y los nacionalistas han tratado de incorporar. Los medios explican las implicaciones prácticas para personas dependientes y con discapacidad, el choque sobre el coste económico y cómo la negociación ha mostrado alianzas inesperadas, con PP, Vox y algunos nacionalistas alineados frente a PSOE y aliados. El enfoque periodístico intenta escapar del tecnicismo legislativo, poniendo rostros y testimonios a una reforma que llega en un contexto de saturación de listas de espera y críticas a la gestión sanitaria en varias comunidades.

7. VIVIENDA · PARTIDOS · SUMAR

Choque por la ley que busca frenar la compra de viviendas por fondos

En el Congreso se ha reactivado el debate sobre la propuesta de Sumar para prohibir que fondos de inversión adquieran viviendas, una iniciativa que el grupo ya defendió y que entonces fue tumbada por la mayoría de PP, Vox y Junts, con la abstención del PSOE. La nueva discusión, que se refleja hoy en crónicas parlamentarias y columnas de opinión, muestra a PNV y Junts criticando con dureza la ley de Sumar, mientras el PSOE marca distancias y evita comprometerse con una limitación drástica del papel de los fondos. La cuestión se conecta en los medios con casos concretos de presión inmobiliaria en grandes ciudades, planes municipales de vivienda pública y el debate sobre el derecho a la vivienda frente a la financiación de proyectos urbanísticos. El resultado es una tendencia donde política económica, modelo de ciudad y relato mediático se cruzan, con titulares que subrayan la dificultad de articular una mayoría estable para regular a los fondos sin dinamitar la inversión ni la construcción.

8. PERIODISMO · MEDIOS PÚBLICOS · RTVE

Polémica por los sueldos y los “enchufes” en la televisión pública

La conversación pública de las últimas horas se ha inflamado por informaciones sobre el blindaje contractual y el elevado salario de rostros conocidos de RTVE, con cifras que rondan los 250.000 euros anuales y que varios medios de línea crítica presentan como ejemplo de “enchufe” y mala gestión del dinero público. Esta polémica, reactivada anoche en columnas y secciones de opinión y continuada hoy en tertulias, se suma a reproches previos sobre la independencia de los informativos y la influencia del Gobierno en los nombramientos. El debate ha adquirido una dimensión más amplia: se discute el modelo retributivo de los medios públicos, la comparación con cadenas privadas y el papel de RTVE en un ecosistema donde la audiencia se fragmenta y la confianza informativa se pone en cuestión. El caso funciona como símbolo de la tensión entre periodismo de servicio público y percepciones de privilegio, y alimenta la narrativa de una “élite mediática” desconectada del ciudadano medio en plena escalada de la crisis de Ceuta y el malestar social.

9. POLÍTICA · IDENTIDAD · LEY DE “NIETOS”

La ley de nietos, bajo fuego por el giro de criterio en nacionalizaciones

Entre los temas que han saltado del boletín oficial a la conversación pública en las últimas horas está la aplicación de la llamada ley de nietos, con informaciones sobre un cambio drástico de criterio que habría pasado de una interpretación estricta a una “manga ancha” en solo cinco días, disparando determinadas nacionalizaciones mientras se vetaban otras, como las de sefardíes. La filtración de datos y la crítica de sectores afectados ha llevado el tema a las portadas de hoy, donde se cuestiona la transparencia del Ministerio responsable y se reclama una explicación política. La controversia cruza memoria histórica, política migratoria y gestión administrativa, y se suma al clima de sospecha sobre cómo el Gobierno maneja cuestiones de ciudadanía en paralelo a la crisis ceutí. El tratamiento mediático, especialmente en columnas de opinión, vincula este giro con la pugna interna por el relato y con la percepción de que se manipulan marcos legales sensibles sin suficiente debate público ni control parlamentario.

10. POLÍTICA · LIDERAZGOS · CANDIDATURAS

Rufián, Irene Montero y el tablero de las próximas generales

Las declaraciones de Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, subrayando que su papel como candidato en unas generales estaría en Cataluña y destacando que Irene Montero “lo tiene todo” para ser una gran candidata, han alimentado desde ayer por la tarde y durante la noche el debate sobre el futuro de la izquierda y el espacio de Podemos. Hoy, los medios recogen esas frases como pista de los movimientos preliminares de cara a posibles adelantos electorales o reconfiguraciones del bloque de izquierdas, en un momento en que la amnistía, Ceuta y la tensión con la justicia complican la estabilidad del Gobierno. El impacto mediático reside en que un dirigente de ERC avale públicamente a Montero, reforzando la idea de un eje catalán‑podemista frente a otras sensibilidades dentro de Sumar y el PSOE. Las tertulias matinales de hoy exploran esa hipótesis y la conectan con la necesidad de los partidos de definir un relato claro en un contexto de crisis acumuladas, donde el liderazgo y la capacidad de comunicación se han convertido en activos tan importantes como los escaños.