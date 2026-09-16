¡Bombazo! El socialista Chema Gil desvela, con Whatsapps, que altas esferas del PSOE conocían lo que iba a pasar en Ceuta

¡Brutal!

El socialista Chema Gil lanzó una bomba de racimo en el programa de Nacho Abad en Cuatro.

Afirmó que altas esferas del PSOE, a pesar del enfado de uno de los contertulios, también socialista de carnet, Fernando Carrera, líder del partido del puño y la rosa en Barcelona, conocían con antelación los hechos que iban a ocurrir en Ceuta el pasado 30 de julio de 2026 y que dejaron vía libre a Marruecos para llevar a cabo una invasión cuyos efectos todavía se notan en la ciudad autónoma.

¡Bombazo en el programa de Nacho Abad en Cuatro! El socialista Chema Gil asegura que altas esferas del PSOE conocían lo que iba a pasar en Ceuta: "Confirman que hubo un fallo"https://t.co/SxJV8dvxvv pic.twitter.com/9sqj2RnYWi — Luis Rioja (@miescano351) September 16, 2026

El experto en seguridad y militante del PSOE no se anduvo con rodeos.

El analista de inteligencia Chema Gil cargó sin filtros contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis migratoria de la ciudad autónoma.

Según aseveró, no se trató de un simple error de cálculo ni de una sorpresa improvisada: desde las cúpulas socialistas se sabía perfectamente lo que se avecinaba.

Gil, que ha elaborado informes de monitorización sobre la frontera ceutí desde al menos un mes antes de la avalancha, fue rotundo:

Yo hice informes sobre Ceuta desde un mes antes, y el Gobierno no nos puede decir, ni de broma, que no se sabía lo que iba a pasar, porque es mentira.

En el plató de Nacho Abad ha ido más allá y apuntó directamente a las «altas esferas del PSOE», afirmando que allí conocían la amenaza y que, de hecho, «confirman que hubo un fallo» en la respuesta institucional.

El experto dejó claro que la responsabilidad no recae en los servicios de inteligencia ni en las fuerzas de seguridad, que —según su criterio— hicieron su trabajo de alerta y seguimiento de redes, movimientos y convocatorias.

El problema, insistió, está en la decisión política: el Ejecutivo no actuó con la contundencia necesaria a pesar de las señales de alarma:

Claro que se sabía. La gestión ha sido nefasta desde antes incluso de la avalancha.

La declaración llega en un momento de máxima tensión en torno a Ceuta, donde la entrada masiva de inmigrantes ha generado un clima de descontrol, indignación vecinal y críticas cruzadas entre partidos.

Nacho Abad, que ha dedicado numerosas ediciones del programa a denunciar la inacción del Gobierno y la situación sobre el terreno, ha aprovechado la intervención de Gil para poner el foco en la posible desconexión entre la información que llegaba a Ferraz y Moncloa y las medidas que finalmente se adoptaron (o no se adoptaron).