Chencho Arias hunde a Sánchez por sus palabras sobre Ceuta: «Mentiras con tremendismo»

El experimentado diplomático Inocencio Arias, embajador de España, firma hoy en El Debate una columna titulada «Ceuta, Sánchez, su secreto y el rearme», datada el 16 de septiembre de 2026, en medio del revuelo político que ha generado la desclasificación parcial de documentos sobre la oleada migratoria en la ciudad autónoma. Desde el principio, el texto se sitúa en la intersección entre la crisis de Ceuta, la relación con Marruecos y la discusión sobre el gasto en Defensa, con una idea clara: el Gobierno de Pedro Sánchez ha optado por minimizar el problema fronterizo, proteger a Rabat y posponer el rearme de España, a pesar de poner en riesgo la seguridad nacional y su credibilidad en el exterior.

El propio autor relaciona su análisis con los documentos secretos que el Gobierno ha hecho públicos para justificar la falta de responsabilidades marroquíes en la crisis, una maniobra que otros medios han calificado de selectiva y que contrasta con el bloqueo, por parte del PSOE, de la reforma de la ley de secretos oficiales. Así, la columna se presenta como parte de un coro crítico que desafía tanto la narrativa en torno a Ceuta como el extraño equilibrio que La Moncloa sostiene entre una transparencia parcial y el silencio sobre el Sáhara o la Marcha Verde. Además, lo hace con un estilo directo, que evita la jerga técnica y se apoya en ejemplos concretos para respaldar su reproche al presidente.

El texto completo se puede consultar en Ceuta, Sánchez, su secreto y el rearme, pero la glosa destaca los fragmentos donde Arias sintetiza su opinión sobre la crisis ceutí, la política hacia Marruecos y la necesidad de rearmar el país frente a lo que él considera una amenaza híbrida.

El presidente, el relato y las cifras de Ceuta

El primer apartado de la columna se centra en desmantelar el discurso oficial sobre lo sucedido en Ceuta a finales de julio, cuando más de 70.000 personas cruzaron la frontera en cuestión de dos días, según informes policiales posteriores. En este contexto, Arias acusa al presidente de manipular tanto los datos como las expectativas, con una frase que establece el tono del artículo:

«El presidente miente con desparpajo. Camufla el número de emigrantes, miente en que la mayoría volverán a Marruecos y en que en diciembre se habrá arreglado el drama».

La crítica de este párrafo no se puede separar del telón de fondo documental: los papeles de Ceuta publicados en septiembre confirman que hubo advertencias previas sobre llamados masivos para “asalto por valla y mar”, que el CNI alertó de ciertos riesgos y que se detectó una actitud “pasiva” por parte de las autoridades marroquíes. En contraposición a esta evidencia, la afirmación de que el problema se resolverá con retornos ordenados y que estará cerrado en diciembre se presenta, en la columna, como una promesa política extremadamente difícil de sostener en la realidad. La crítica no se limita a números: también desafía el impacto de ese relato sobre los ceutíes, que ven cómo su ciudad se transforma en un escenario de crisis permanente.

La discrepancia es significativa: mientras el presidente insiste en que no hay pruebas contundentes de que Marruecos hubiera planeado la avalancha y reclama la “unidad y lealtad institucional” como solución para superar la situación, Arias enfoca su atención en la discrepancia entre el relato de La Moncloa y los documentos que apuntan a que, al menos por omisión, Rabat permitió el episodio. Así, la columna se alinea con otras intervenciones públicas del diplomático, quien ha calificado el asalto como “la mayor humillación de España desde la muerte de Franco”.

Reverencias a Marruecos y guerra híbrida

El núcleo del artículo se centra en la crítica a lo que el autor describe como una extensa serie de gestos de complacencia hacia Marruecos, que según su opinión explican la postura española en la crisis de Ceuta y reducen la viabilidad de una respuesta híbrida ante las tensiones migratorias. Uno de los pasajes clave que reproduce la glosa, debido a su densidad y enumeración, es el siguiente:

«Las reverencias de Sánchez ante Marruecos son numerosas: bendición inexplicable de la marroquinidad del Sáhara, un auténtico premio gordo, voto en contra en el Parlamento europeo a que se condene a Rabat por intento de soborno a parlamentarios, insistencia en que comparta con nosotros el mundial futbolístico y, otro premio gordo, blanquear a Rabat ante Bruselas en los momentos de la invasión de Ceuta. Podía manifestar que era mejor esperar una investigación antes de culpar a nadie, pero fue más lejos. No solo Rabat era inocente, sino que cooperaba muy bien. ¿Cómo? ¿Organizando la invasión con individuos entrenados? ¿Dejando que sucediera sabiendo que iba a ocurrir? ¿Aceptando que muchos de ellos retornaran, pero dejando a 11.000 para arruinar a una ciudad española?».

Este fragmento sintetiza múltiples ejes que han guiado la discusión pública en los últimos meses:

El cambio de posición de España sobre el Sáhara Occidental , alineándose con la postura marroquí y vinculado a diferentes análisis que consideran un paquete geopolítico con acuerdos con Estados Unidos e Israel .

, alineándose con la postura marroquí y vinculado a diferentes análisis que consideran un paquete geopolítico con acuerdos con e . La gestión de las relaciones con Rabat en el ámbito europeo, desde votaciones en el Parlamento hasta el intento de involucrar a Marruecos en la organización del Mundial de fútbol junto con España y Portugal.

en el ámbito europeo, desde votaciones en el Parlamento hasta el intento de involucrar a Marruecos en la organización del Mundial de fútbol junto con España y Portugal. La reacción ante la oleada de Ceuta, donde Sánchez afirmó que ningún organismo había presentado pruebas concluyentes en contra de Marruecos.

La glosa enfatiza que Arias no se limita a enumerar gestos de política exterior: los entrelaza para sostener una sospecha subyacente, la existencia de un “misterio” en la relación Sánchez–Marruecos, que ha vinculado en otras entrevistas a posibles presiones derivadas del espionaje con Pegasus. Esa hipótesis, aunque especulativa, se basa en un hecho más sólido: el patrón de decisiones que refuerzan a Rabat en el escenario internacional, mientras España sigue sin aumentar de forma significativa su gasto en Defensa y sin ofrecer señales visibles de disuasión en el norte de África.

En el marco de ese razonamiento, el autor introduce el concepto de guerra híbrida y el uso de estrategias no convencionales para responder a Marruecos, que van desde el discurso político audaz hasta la influencia en decisiones relacionadas con el deporte. La columna aclara que la narrativa española, tal y como la presenta el Gobierno, desactiva esas herramientas:

«Con su alegato promarroquí, Sánchez se priva de un instrumento importante de la guerra híbrida que podríamos utilizar para replicar a la de Marruecos: si manifestara que no descartamos la responsabilidad de Marruecos en las invasiones o que tenemos certeza de la misma, obligaría a Europa a abrir un debate sobre las ayudas al país, algo que Rabat detestaría.».

Este fragmento se conecta directamente con la dimensión europea de la crisis. Informes posteriores han revelado que la oleada fue percibida en Bruselas como un episodio de presión fronteriza que, sin embargo, no se tradujo en un debate oficial sobre sanciones o revisión de ayudas al país vecino. La tesis de Arias sostiene que la postura de Sánchez, al exculpar preventivamente a Marruecos, ha cerrado en falso esa oportunidad de discusión y, en consecuencia, ha debilitado la capacidad de respuesta híbrida tanto de España como de la propia Unión Europea.

La columna desarrolla esta idea hasta llegar a proposiciones más audaces cuando sugiere, como ejemplo, que se denuncie públicamente la posibilidad de que la final del Mundial se celebre en Marruecos y se utilice al ministro Óscar Puente como “liebre” para lanzar mensajes incómodos hacia Rabat, aprovechando su estilo contundente y su aparente margen de maniobra. En este punto, el texto combina análisis geopolítico con una pizca de ironía sobre el uso del discurso gubernamental, reflejando el modo en que el exembajador interviene en tertulias y entrevistas.

Secreto de Estado y rearme pendiente

El último segmento del artículo se centra en la cuestión del rearme y la necesidad de incrementar el gasto en Defensa, un asunto que ha resurgido en el debate público ante cada crisis en el flanco sur y que se ha cruzado, en los últimos tiempos, con la presión de la OTAN para alcanzar el 2 % del PIB en inversión militar. Arias deja claro en la columna que demanda un cambio de enfoque, recogido en una de sus frases textuales:

«España debe aumentar su gasto en Defensa, incluida la remuneración del soldado, algo complicado porque la pedagogía del sanchismo ha sido la contraria y el tema es impopular, pero esencial.».

El trasfondo de esta propuesta no es solo económico. Los análisis sobre el rearme de Marruecos, sus alianzas con Estados Unidos e Israel y su modernización militar han generado inquietud por la defensa de Ceuta, Melilla y las plazas de soberanía. Al mismo tiempo, España se ha convertido en el único de los 32 miembros de la OTAN que no ha comprometido un aumento sustancial de su gasto, lo que ha sido interpretado por la opinión especializada como un gesto de desconexión, difícil de justificar a la luz de la crisis ceutí.

En la columna, la insistencia en incrementar el gasto también incluye la cuestión, menos visible, de la remuneración del soldado. Esta alusión se vincula con los debates sobre materiales, dotaciones y condiciones del personal desplegado en Ceuta y Melilla, donde decisiones como limitar a una sola arma por patrulla han sido tildadas de “ridiculez” por el mismo Arias en intervenciones anteriores. La glosa resalta que el autor no plantea cifras concretas en el artículo de El Debate, pero sí contradice abiertamente el discurso gubernamental, que ha preferido mantener el gasto por debajo del umbral pactado en la alianza atlántica y presentarlo como una alternativa política legítima.

Paralelamente al tema del rearme, la columna se encuentra con el debate sobre el secreto en torno a Ceuta. Mientras el Gobierno ha decidido desclasificar una parte de los informes de inteligencia relacionados con la oleada, sigue sin abrir los archivos sobre el Sáhara y la Marcha Verde, además de bloquear la nueva ley de secretos oficiales en el Congreso. Aunque el artículo de Arias no profundiza en detalles jurídicos, su título alude a “su secreto”, en referencia al uso político de la desclasificación selectiva y al misterio que, a su juicio, rodea ciertas decisiones estratégicas relacionadas con Marruecos.