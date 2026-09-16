¡Felipe VI no irá a Ceuta! ¡Le tiene miedo a Marruecos, a Sánchez y a Letizia!

La Casa Real y el Gobierno siguen sin fijar una fecha concreta para la visita oficial de Felipe VI a Ceuta y Melilla, pese a que el presidente Pedro Sánchez anunció a principios de septiembre que se produciría “en las próximas semanas” para transmitir el “compromiso absoluto del Estado” con las ciudades autónomas.

Moncloa estaría demorando el anuncio mientras valora si el propio Sánchez acompaña a los Reyes en el desplazamiento. La visita, la primera oficial de Felipe VI como monarca a estos territorios (la última de un rey fue la de Juan Carlos I en 2007), genera especial sensibilidad diplomática con Marruecos.

La demora ha reactivado las críticas hacia la gestión de la crisis migratoria iniciada a finales de julio de 2026, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos. Parte de la oposición y de la opinión pública atribuyen la ausencia del Rey en Ceuta durante las semanas más álgidas a decisiones del Gobierno.

Una encuesta de Target Point para ‘El Debate’ indicaba que casi la mitad de los españoles (alrededor del 48 %) consideraban que Felipe VI no había visitado aún la ciudad por culpa del Ejecutivo: unos apuntaban a no dañar las relaciones con Marruecos y otros a que Sánchez no quería que el monarca proyectara liderazgo mientras el Gobierno quedaba en evidencia.

Felipe VI se comprometió personalmente con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, a visitar la ciudad. El viaje ya estaba en los planes antes de la crisis y que se está trabajando en él junto a Moncloa. El monarca ha seguido de cerca la situación (reuniones con mandos militares y la ministra de Defensa) y el 15 de septiembre se refirió públicamente a Ceuta como “ejemplo de civismo” en una situación de “extrema complejidad”.

A fecha de mediados de septiembre de 2026, la visita sigue sin fecha anunciada. El retraso alimenta el debate político sobre el papel de la Corona, la gestión de la crisis y las relaciones con Marruecos, mientras la ciudad autónoma continúa afrontando las consecuencias del cruce masivo.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este miércoles 16 de septiembre de 2026.