Esther Palomera se marca un ‘Broncano’ y suelta la fecha en la que Sánchez baraja poner las elecciones generales

La periodista Esther Palomera, adjunta al director de eldiario.es, pudo irse de la lengua (nunca mejor dicho) en directo al revelar la posible fecha de las próximas elecciones generales. Lo hizo en el programa Malas Lenguas de TVE, donde soltó sin rodeos el 14 de febrero de 2027 como el día que baraja Pedro Sánchez.

El episodio recuerda el reciente ‘vaticinio’ de David Broncano, que durante la presentación de su temporada apostó por marzo. Palomera fue más concreta y situó los comicios un mes antes, en plena emisión del espacio de la cadena pública.

Esther Palomera se marca un 'David Broncano' en pleno directo en 'Malas Lenguas' (TVE) y revela la fecha en la que Pedro Sánchez planea celebrar las elecciones generales. pic.twitter.com/lY7JjsbCVe — Luis Rioja (@miescano351) September 16, 2026

El contexto del directo

La periodista de eldiario.es y ahora copresentadora de ‘Malas Lenguas’ en TVE, Esther Palomera, volvió a demostrar que cuando habla de Pedro Sánchez no necesita filtraciones oficiales: basta con que se le escape (o se lo dejen escapar) un dato concreto.

En pleno directo, y siguiendo el guion que ya estrenó David Broncano hace solo unos días, ha apuntado al 14 de febrero de 2027 como la fecha que se maneja en Moncloa si el presidente decide adelantar las generales.

«14 de febrero, quédate con esa fecha». Así de claro y con tono de quien tiene información privilegiada lo dejó caer la periodista, según ha recogido la prensa crítica.

La coincidencia con el Día de San Valentín no ha pasado desapercibida: una jornada electoral ‘romántica’ que, de confirmarse, convertiría el calendario en un nuevo ejercicio de ingeniería sanchista.

No es la primera vez. Broncano, en la presentación de la nueva temporada de RTVE, ya había mencionado «las elecciones en marzo» al hablar de su posible continuidad en la televisión pública. Ahora Palomera baja el listón un mes y se apunta al 14 de febrero. Dos ‘lapsus’ en menos de dos semanas, ambos desde espacios de la televisión pública o de periodistas con vía directa a Ferraz y Moncloa. Casualidad, según el relato oficial. Para muchos, otra cortina de humo más.

Pedro Sánchez lleva meses repitiendo que las elecciones serán en 2027 y que no habrá «superdomingo» con las municipales y autonómicas de mayo. Oficialmente, si agota la legislatura hasta el límite legal, el decreto de convocatoria debería firmarse el 28 de junio de 2027 y los españoles votarían el 22 de agosto. Una fecha absurda en pleno verano que nadie se cree que vaya a utilizar.

Lo que sí se baraja con fuerza desde hace tiempo es un adelanto técnico al primer trimestre de 2027, especialmente si los Presupuestos Generales del Estado no salen adelante. Febrero o marzo aparecen una y otra vez en las conversaciones de los socios y en las cábalas de Ferraz. Page ya ha hablado abiertamente de marzo.

Ahora Palomera pone fecha concreta: el 14 de febrero.La periodista, conocida por su cercanía al PSOE y por adelantar movimientos del Gobierno antes de que lleguen al Congreso, ha generado la misma reacción que el ‘lapsus’ de Broncano: sospechas de que Moncloa está midiendo reacciones o preparando el terreno.

En redes y en medios no afines el comentario ha sido unánime: «Broncano en marzo, Palomera en febrero… y al final Sánchez apurará hasta el último día posible».