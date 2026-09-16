Hugo Manchón (PP) quita la careta a Illa y al PSC por su compadreo con el separatismo: “Le han cambiado el envoltorio”

Hugo Manchón García (Cádiz, 1992) es diputado del Partido Popular de Cataluña en el Parlamento de Cataluña, donde representa a la circunscripción de Barcelona. Es graduado en Administración de Empresas y Gestión de la Innovación por la Universidad Pompeu Fabra.

Antes de incorporarse plenamente a la actividad parlamentaria, Manchón desarrolló su trayectoria profesional en el ámbito institucional, trabajando como asesor del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, del Congreso de los Diputados y del Parlamento Europeo. En junio de 2024 se incorporó al Grupo Parlamentario del Partido Popular de Cataluña.

En el Parlamento, ha desarrollado especialmente su actividad en áreas como el control de los medios públicos de la Generalidad, las políticas de juventud y los asuntos europeos y de acción exterior. Su actividad política se caracteriza por una defensa del proyecto constitucionalista del PP y por una posición crítica con las políticas del independentismo y con determinadas actuaciones del Gobierno de la Generalidad.

Manchón se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital, para analizar la convulsa actualidad política.