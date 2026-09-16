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PILLADA POR 'EL PROGRAMA DE ANA ROSA'

La nueva imagen de la hija de Zapatero revoluciona las redes y todos comentan lo mismo: “La UCO es el nuevo Ozempic”

Las fotos de Laura Rodríguez Espinosa, mucho más delgada tras el caso Plus Ultra, desatan una lluvia de memes

Laura Rodríguez Espinosa, hija de José Luis Rodríguez Zapatero
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Archivado en: José Luis Rodríguez Zapatero | Periodismo

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Sorprendente.

Las imágenes de Laura Rodríguez Espinosa, hija mayor del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, captadas recientemente por un reportero de ‘El programa de Ana Rosa’ han desatado una oleada de comentarios en X

La joven, de treinta y tres años, aparece visiblemente más delgada, con melena larga, tatuajes y un look casual en negro, muy diferente físicamente a las apariciones anteriores. Ante las preguntas sobre las joyas halladas en el registro del despacho de su padre dentro del caso Plus Ultra. Laura sacó el móvil y fotografió al periodista mientras evitaba responder.

Si bien es cierto, tanto Laura como Alba han mantenido una imagen reservada durante este tiempo. Desde la primera imagen que se diese a conocer en la visita de José Luis Rodríguez Zapatero y su familia a la Casa Blanca durante el mandato de Barack Obama que generaron una gran repercusión ante la estética gótica de Laura y Alba.

Diecisiete años después, apenas se han difundido fotografías de ellas, a parte de la difusión de un vídeo de Alba, la menor de ellas, realizando ejercicios de interpretación a modo de casting para ser actriz. Poco se conocía de su aspecto a día de hoy.

Por eso, la imagen captada por ‘El programa de Ana Rosa’ ha dado la vuelta en redes. En cuestión de horas, la frase que se repite una y otra vez es la misma: “La UCO es el nuevo Ozempic”.

Internautas han convertido el cambio físico de Laura en meme. Algunos publican collages con el título “before the UCO / after the UCO”. Otros comparan directamente el efecto del estrés judicial con el del famoso fármaco para adelgazar. Hay quien lo resume en una frase seca: “Lo que adelgazan los disgustos”. Y no faltan los que, con más ironía todavía, aseguran que en España van a cambiarle el nombre al medicamento: “Pasará a llamarse la UCO”.

El contexto es conocido. Tanto Laura como Alba están investigadas como administradoras de Whathefav, la agencia de publicidad y eSports que fundaron y que, según la investigación, habría recibido fondos vinculados a la trama del rescate de Plus Ultra. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la UDEF llevaron a cabo registros que pusieron a las dos hermanas de nuevo en el centro de la actualidad después de años de discreción.

El fenómeno recuerda a otros momentos en los que la presión mediática y judicial se traduce, para el gran público, en comentarios sobre el físico.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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