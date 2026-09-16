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DURA REFLEXIÓN DEL DIRECTOR DE 'TIEMPO DE JUEGO' TRAS LA MAMARRACHADA EN LOS PROLEGÓMENOS DEL ENCUENTRO FRENTE AL ELCHE

Paco González (COPE) estalla contra los tres jugadores del Real Madrid que exhibieron a medias el mensaje de apoyo a Ceuta: «Me parece una mierda»

Konaté, Mbappé y Vinicius se taparon parte del lema solidario con la ciudad autónoma

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Un estacazo soberbio.

Paco González, director de ‘Tiempo de Juego‘ en la Cadena COPE, no se mordió la lengua en la noche del 15 de septiembre de 2026 al comentar el gesto de tres futbolistas del Real Madrid antes del partido frente al Elche.

Kylian Mbappé, Vinicius Júnior e Ibrahima Konaté salieron al Martínez Valero con las camisetas de apoyo a Ceuta (‘Todos somos caballas’) dobladas o enrolladas de forma que el mensaje quedaba oculto o incompleto, a diferencia del resto de sus compañeros y de los jugadores ilicitanos.

El comunicador fue claro y contundente:

Primero es una cuestión del club. El club te dice, hay que ponérsela y te la pones. Si atenta contra una idea personal tuya, no te la pones. A mí, ponérsela a medias me parece de mierda. Ponérsela a medias, ¿eso qué es? ¿Que obedezco al club? No, no estás obedeciendo al club. Entendería que Brahim dijera, yo prefiero no ponérmela porque me van a montar un pollo como el que le han montado Abde porque jugamos con la selección de Marruecos. Pero todos los demás, ¿qué problema tiene Konaté en ponerse eso? ¿Qué problema tiene Mbappé? ¿Y Vinicius? Si es una causa política o religiosa, puedes entender que el jugador no está de acuerdo. Esto es una causa social, como ha explicado muy bien Abde.

Manolo Lama recordó que el Real Madrid siempre ha estado con Ceuta, tal y como sucedió en el encuentro frente al Rayo Vallecano:

Y el otro día, Paco, en el Bernabéu, el club, el Madrid, acuérdate del gesto que tuvo con la bandera de Ceuta y la bandera de España y Todos somos Ceuta.

Poli Rincón, exjugador merengue y comentarista habitual de ‘Tiempo de Juego’, apoyó las palabras de Paco González recalcando la falta de respeto de esos tres jugadores:

Pero es que esto es un tema que no es político. Es un tema de sentimiento, de humanidad, de sensibilidad. Y luego dice, es que le está faltando el respeto a la entidad, que es el club. El club ha tomado una determinación y punto. Si no lo dices antes y no sales. Ya está, punto. Muy mal.

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