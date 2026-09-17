Los 10 temas que marcan Política y Periodismo este jueves 17 de septiembre de 2026: Ceuta, golpe al decreto de lobbies, Congreso...

1. POLÍTICA NACIONAL · PARLAMENTO

El Congreso tumba el decreto de los lobbies y abre otro frente con Moncloa

Este miércoles por la tarde, el Congreso de los Diputados rechazó el decreto ley con el que el Gobierno intentaba regular la actividad de los grupos de interés, crear un registro estatal de lobbies y fijar nuevas obligaciones de transparencia en su relación con el sector público. La norma se saldó con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones, una derrota parlamentaria que se ha conocido de forma detallada esta madrugada de jueves en los análisis y crónicas políticas. El resultado certifica las dificultades del Ejecutivo para recomponer el bloque de investidura y convierte la regulación de los lobbies en uno de los grandes temas de conversación política y mediática de hoy. Las cabeceras de información política destacan cómo la oposición, con el PP al frente, había confirmado desde primera hora de ayer su rechazo al decreto, y cómo parte de las fuerzas que sustentan al Gobierno optaron por abstenerse. Desde primera hora de este jueves, tertulias y columnas examinan el alcance de esta derrota, el impacto sobre la agenda de transparencia y las implicaciones para el inicio del curso parlamentario.

2. POLÍTICA NACIONAL · MIGRACIÓN · UE

La crisis en Ceuta domina la agenda: ayudas, reproche a Marlaska y presión europea

La crisis migratoria en Ceuta se consolidó ayer como eje central de la sesión de control al Gobierno y continúa hoy en la apertura informativa y en los análisis de la prensa. Durante la jornada del miércoles, el Congreso aprobó un real decreto ley de ayudas económicas para Ceuta dotado con 309 millones de euros, con el rechazo de Vox y la abstención de Junts, y reprobó por tercera vez al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidiendo su cese por la gestión de la crisis. En paralelo, la Cámara rechazó la iniciativa de Vox para devolver a los menores extranjeros no acompañados llegados a la ciudad a Marruecos. La tensión se proyecta hoy jueves en la agenda: el comisario europeo de Migración mantiene reuniones en Madrid con Marlaska y la ministra de Inclusión para abordar las medidas de seguridad y la respuesta europea, mientras Alberto Núñez Feijóo y la ministra Elma Saiz viajan a Melilla en un contexto marcado por Ceuta. La dimensión europea se refuerza con la condena del Parlamento Europeo a la “invasión” de Ceuta y la exigencia de aclarar responsabilidades en el ataque híbrido contra España, difundida ayer por el PP y ampliamente recogida hoy. Todo ello se refleja en portadas que subrayan el veto socialista a una respuesta europea a Marruecos y el mensaje de Ursula von der Leyen a los ceutíes: “Ceuta es la frontera de Europa”.

3. POLÍTICA NACIONAL · PARTIDOS · RELATO MEDIÁTICO

Sánchez y Feijóo cruzan acusaciones en el Congreso por Ceuta y la ‘ley de nietos’

La sesión de control de ayer en el Congreso, celebrada a media mañana del miércoles, sigue marcando titulares este jueves por el duro cruce entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El presidente acusó al PP de “poner palos en las ruedas” para solucionar la crisis migratoria de Ceuta y de querer cronificar el problema por interés político. El líder del PP le respondió cuestionando su interlocución con Marruecos y acusando al Gobierno de ignorar los avisos sobre la situación en la ciudad autónoma. La confrontación se amplió a la polémica por la suspensión cautelar del voto de los españoles nacionalizados por la llamada “ley de nietos” tras una decisión del Tribunal Supremo, que el Ejecutivo ha calificado de “vergüenza” y que la oposición utiliza para alimentar su relato sobre la gestión gubernamental. Informativos y medios digitales dedican hoy amplios espacios a esta batalla de discursos, en la que se entremezclan Ceuta, la memoria democrática y el equilibrio institucional, con especial atención a cómo se construyen los mensajes desde los partidos y su eco en la opinión pública.

4. POLÍTICA NACIONAL · COALICIÓN DE GOBIERNO · PRESUPUESTOS

El Gobierno lanza el ‘pistoletazo de salida’ de los Presupuestos de 2027 en plena tormenta política

En medio de la tensión por Ceuta y la derrota del decreto de lobbies, el Ejecutivo escenificó ayer miércoles por la mañana el arranque formal de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2027, un gesto que hoy se analiza como intento de recuperar iniciativa política. Los ministros de Hacienda, Arcadi España, y de Cultura, Ernest Urtasun, se reunieron a primera hora en Madrid para visualizar la coordinación entre PSOE y Sumar, y el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el borrador del proyecto de ley para remitirlo a las Cortes. Las informaciones de la madrugada de este jueves subrayan que “por el momento, las cuentas no salen” y que el Gobierno aún no garantiza cumplir el mandato constitucional de presentar las cuentas antes del 1 de octubre. Este movimiento presupuestario se entrelaza en las portadas con la fragilidad parlamentaria demostrada por la caída del decreto de lobbies y la necesidad del Ejecutivo de recomponer apoyos mientras gestiona la crisis migratoria y la presión de la oposición.

5. POLÍTICA NACIONAL · PARTIDOS · EXTREMA DERECHA

Junts y Óscar López avivan el debate sobre la extrema derecha y el relato de la crisis

Las intervenciones de Junts y del ministro Óscar López en la sesión de control de ayer tienen este jueves presencia destacada en análisis de fondo sobre la evolución del espacio político y mediático. La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, acusó al Gobierno de ser una “máquina de fabricar pobres” y de convertirse en la “autopista por donde avanza la extrema derecha”, cuestionando que trabajar ya no garantice vivir bien y criticando que se celebre como éxito la dependencia de ayudas públicas. Por su parte, Óscar López afirmó que el PP “le está entregando el relato a Vox” al calor de la crisis de Ceuta, advirtiendo de que la estrategia de la oposición refuerza el marco discursivo de la extrema derecha. Estas frases, pronunciadas ayer y rebotadas hoy en medios y redes, alimentan el debate sobre cómo las fuerzas tradicionales gestionan la presencia de Vox y sobre el papel del periodismo en amplificar o cuestionar esos relatos.

6. POLÍTICA NACIONAL · CONGRESO · POLÍTICAS SOCIALES

Reforma de Dependencia y Discapacidad: más derechos para cuidadores en un Pleno cargado de tensión

En el mismo Pleno del miércoles que estuvo marcado por Ceuta y los lobbies, el Congreso aprobó la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad, otorgando más peso a la figura del cuidador y permitiendo la compatibilidad en las ayudas. Hoy jueves, la medida aparece en los sumarios de la agenda política como uno de los pocos acuerdos transversales en una jornada dominada por la confrontación. Las crónicas subrayan que la reforma refuerza derechos de quienes atienden a personas dependientes, en un contexto de creciente preocupación social por los cuidados y la salud mental, que también aflora en portadas con referencias a la “epidemia silenciosa” en enfermería. El contraste entre este avance legislativo y la bronca en torno a Ceuta y los lobbies sirve a analistas y columnas para dibujar un Parlamento que, pese a la tensión, aún es capaz de alumbrar pactos en materia social.

7. POLÍTICA EUROPEA · SEGURIDAD · RELACIÓN CON MARRUECOS

Bruselas refuerza alianzas de seguridad y la oposición exige firmeza ante Rabat

Las portadas de los principales diarios impresos que circulan desde la madrugada incluyen hoy referencias a la aceleración de nuevas alianzas de seguridad por parte de Bruselas “sin EEUU”, un movimiento que se lee en clave de autonomía estratégica europea. Al mismo tiempo, se destaca que el veto socialista bloquea una respuesta europea más contundente a Marruecos en plena crisis por Ceuta, alimentando titulares sobre la política exterior española. Dentro del debate interno, PP y Vox plantean desde ayer suspender el acuerdo UE‑Marruecos si Rabat no rectifica la reivindicación de Ceuta, lo que este jueves continúa generando reacciones en columnas de opinión y en la cobertura internacional. La intersección entre seguridad europea, gestión migratoria y presión diplomática sobre Marruecos sitúa la política exterior en el centro de la conversación, con el periodismo español rastreando el impacto de estas posiciones en Bruselas.

8. POLÍTICA NACIONAL · MONARQUÍA · PROFESIONES SANITARIAS

La Reina y el homenaje a la enfermería irrumpen en la agenda en plena ‘epidemia silenciosa’

Entre la noche de ayer y las primeras horas de hoy, varios medios han destacado el acto en el que la Reina preside un gran homenaje a la enfermería, organizado por un diario nacional, y las reivindicaciones del sector frente a la “epidemia silenciosa” de la salud mental. Este evento, celebrado esta semana y proyectado mediáticamente en la jornada del jueves, se cruza con la cobertura de la tensión política, ofreciendo un foco distinto sobre la situación del sistema sanitario. Las informaciones ponen el acento en la falta de recursos para atender el aumento de casos de trastornos mentales y en la sobrecarga asistencial, mientras el simbolismo de la presencia de la Reina se interpreta como apoyo institucional a un colectivo clave. La combinación de monarquía, salud mental y reconocimiento profesional se abre paso en la conversación pública, también en espacios de análisis sobre cómo los medios dan voz a estas demandas.

9. POLÍTICA DIGITAL · INFANCIA · REGULACIÓN

Europa prepara la prohibición de redes sociales a menores de 13 años

Hoy, las portadas y noticias de sociedad con fuerte componente político recogen el avance de una iniciativa europea para prohibir el acceso de menores de 13 años a las redes sociales, una medida que genera intenso debate en España. La información, incluida en las ediciones de la madrugada, sitúa la regulación digital y la protección de la infancia en el centro de la conversación, con implicaciones para plataformas, padres y sistema educativo. Columnas y programas de anoche y esta mañana analizan el equilibrio entre libertad en internet, riesgos de adicción y exposición, y la necesidad de adaptar las políticas públicas al uso masivo de redes por parte de adolescentes. El periodismo especializado en tecnología y sociedad encuentra aquí un campo fértil para discutir cómo debería aplicarse la norma, quién la supervisaría y qué impacto tendría en la industria digital.

10. METEOROLOGÍA · GESTIÓN PÚBLICA · COBERTURA INFORMATIVA

Temporal de lluvias, avisos en Valencia y Barcelona y la política bajo el paraguas del clima

En la última noche y primeras horas de hoy jueves, la información sobre el temporal de lluvias y la bajada de temperaturas ha ganado peso en la agenda nacional, también desde una óptica de gestión pública y cobertura mediática. Los avisos de fuertes chubascos y tormentas en Baleares, sureste peninsular y sistemas Béticos, junto con las bajadas de hasta diez grados en algunas zonas, se han difundido ampliamente desde la tarde de ayer. A ello se suman la búsqueda de una mujer supuestamente arrastrada por una riera en Olivella, Barcelona, y la activación de la preemergencia hidrológica en Valencia por riesgo de inundaciones en el barranco del Poyo y otras zonas. Esta mañana, los medios revisan el papel de autoridades locales y autonómicas ante los episodios de lluvias intensas, mientras los espacios informativos enlazan el cambio de tiempo con la sensación de que el curso político arranca también bajo un clima más frío y turbulento. La política y el periodismo se miran en ese espejo meteorológico para explicar una jornada en la que nada parece estable ni despejado.