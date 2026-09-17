Los 10 trending topic de este jueves 17 de septiembre de 2026: Tormentas, crisis, economía al límite...

1. SOCIEDAD · METEOROLOGÍA

Temporal mediterráneo: inundaciones en Valencia y Barcelona y avisos por lluvias torrenciales

Desde última hora de la tarde de ayer miércoles y durante la madrugada de hoy jueves se ha intensificado un episodio de lluvias torrenciales que golpea con fuerza la Comunidad Valenciana, Cataluña y la Región de Murcia, dejando inundaciones, cortes de transporte y un amplio despliegue de emergencias. El temporal ha provocado graves incidentes en infraestructuras, con cierre del aeropuerto de Valencia por acumulación de agua en pistas y numerosas intervenciones de los servicios de emergencia valencianos, que gestionaron centenares de avisos relacionados con las precipitaciones entre anoche y la madrugada. En Barcelona, las lluvias han inundado estaciones de metro y han afectado a varias líneas, con miles de usuarios atrapados o buscando alternativas de transporte desde la noche de ayer. La situación se mantiene hoy por la mañana con avisos por tormentas fuertes o muy fuertes en Baleares y el sureste peninsular y viento intenso en el archipiélago, según la previsión oficial difundida esta madrugada, que habla de lluvias localmente torrenciales y bajada generalizada de las temperaturas. El presidente del Gobierno ha pedido desde anoche máxima precaución y seguir las recomendaciones de emergencias en las zonas afectadas, mientras los servicios autonómicos mantienen activo el nivel de preemergencia hidrológica en varias áreas rurales y metropolitanas. El temporal mediterráneo se consolida así como el gran tema del día, con imágenes de calles convertidas en ríos, estaciones sumergidas y vecinos pendientes de nuevas alertas móviles.

2. SUCESOS · SOCIEDAD

Búsqueda y hallazgo de personas arrastradas por las riadas en Cataluña

En paralelo al temporal, el foco informativo y de conversación se centra desde anoche en varios sucesos graves provocados por las riadas en Cataluña, especialmente en la comarca del Garraf y en el municipio de Olivella (Barcelona). Durante la noche del miércoles y la madrugada de hoy jueves los equipos de emergencias han buscado a una mujer que habría sido arrastrada por el agua al intentar cruzar una riera durante el episodio de lluvias intensas. Horas después, los Bomberos de la Generalitat han localizado el cuerpo sin vida de un hombre arrastrado por la corriente en la misma zona, a unos centenares de metros del vehículo en el que viajaba, un hallazgo conocido a primeras horas de esta mañana y que ha disparado el impacto emocional de la noticia. Las informaciones de primera hora de hoy recogen además la búsqueda a contrarreloj de otra mujer desaparecida en el mismo entorno, mientras se detallan los efectos de la alerta Es-Alert enviada ayer a móviles de los vecinos por riesgo de inundaciones. La combinación de rescates dramáticos, desaparecidos y víctimas mortales sitúa estas riadas como uno de los sucesos más comentados del día, reforzando la sensación de vulnerabilidad ante fenómenos extremos en el litoral catalán.

3. POLÍTICA · INSTITUCIONES

El Congreso tumba el decreto de los lobbies y abre un nuevo frente con el Gobierno

En la tarde de ayer miércoles, con repercusión plena en la madrugada y la mañana de hoy, el Congreso de los Diputados rechazó el decreto ley que buscaba regular la actividad de los grupos de interés, crear un registro estatal de lobbies y fijar nuevas obligaciones de transparencia sobre los contactos con el sector público. La votación terminó con 155 votos a favor, 179 en contra y 12 abstenciones, un resultado que vuelve a evidenciar las dificultades del Ejecutivo para recomponer su bloque de investidura y que hoy jueves se analiza en profundidad en la prensa política. Desde primera hora se desgranan las posiciones de los partidos que han facilitado la derrota parlamentaria del texto, mientras el Gobierno asume un nuevo revés legislativo en un terreno clave como la regulación de la influencia privada sobre las decisiones públicas. El debate se entrelaza con las informaciones sobre otros dosieres sensibles en la relación entre Moncloa y sus socios, alimentando la percepción de fragilidad parlamentaria y convirtiendo el “decreto de los lobbies” en uno de los asuntos políticos más citados en análisis y tertulias de la mañana.

4. POLÍTICA · MIGRACIÓN · EUROPA

Ceuta y Melilla, en el centro del debate europeo y nacional sobre fronteras y crisis migratoria

La crisis migratoria en Ceuta y la gestión de las ciudades autónomas regresa hoy con fuerza a la agenda pública, enlazando la actualidad europea y la política interior. Esta mañana el comisario europeo de Migración tiene previstas reuniones en Madrid con el ministro del Interior y la ministra de Inclusión para revisar las medidas adoptadas para recuperar la normalidad en Ceuta, reforzar su seguridad y articular una respuesta europea coordinada. Paralelamente, el Parlamento Europeo vota hoy una resolución sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta a finales de julio, en la que se señala la instrumentalización de migrantes y la necesidad de proteger las fronteras exteriores de la UE. Sobre el terreno político nacional, el líder del PP y la ministra portavoz de Inclusión participan desde hoy en las celebraciones del Día de Melilla, festivo oficial en la ciudad autónoma este jueves, en un contexto marcado por la tensión derivada de la crisis ceutí. La conjunción de actos institucionales, debates en Estrasburgo y visita política a Melilla convierte el eje Ceuta–Melilla en uno de los grandes temas del día, con implicaciones en inmigración, seguridad y relaciones con Marruecos.

5. ECONOMÍA · CONSUMO

Nuevo “tsunami inflacionista”: la subida de precios vuelve a golpear a los alimentos

La economía doméstica se cuela hoy de lleno en la conversación con la publicación de nuevos datos de precios que apuntan a una nueva oleada inflacionista, especialmente visible en alimentos y transporte. Según las cifras difundidas por estadística y analizadas en medios económicos esta madrugada, los grupos que más han influido en el repunte de la tasa anual son precisamente “Transporte” y “Alimentos y bebidas no alcohólicas”, con especial presión en la cesta básica. El relato de un “otro tsunami inflacionista” que llega a España pone el acento en el encarecimiento de productos esenciales, en un momento en el que la subida de tipos y el clima de incertidumbre ya pesaban sobre hogares y empresas. A lo largo de la mañana de hoy se multiplican piezas sobre cómo esta nueva sacudida de precios impacta en supermercados, logística y movilidad, mientras se espera la estadística oficial de valor tasado de la vivienda del segundo trimestre, prevista también para hoy jueves. La sensación de que el coste de la vida vuelve a escalar sitúa la inflación en el centro del debate económico y político de la jornada.

6. ECONOMÍA · MERCADOS

El Ibex 35 y las bolsas europeas, pendientes de la Fed y del petróleo

Los mercados financieros abren hoy en España bajo la doble presión de la próxima decisión de tipos de la Reserva Federal estadounidense y la evolución del petróleo, después de una jornada previa marcada por la volatilidad. En las últimas horas, los análisis de cierre y preapertura apuntan a un Ibex 35 moviéndose en torno a los 19.600–19.700 puntos, tras avances moderados y correcciones sucesivas que han ido estrechando el margen de subida. Los inversores miran a la Fed a la espera de pistas sobre el futuro de los tipos de interés, al tiempo que siguen de cerca las últimas caídas y repuntes del crudo, clave para empresas energéticas y para el coste del transporte. Paralelamente, el flujo de noticias corporativas de primeras horas de hoy jueves recoge movimientos destacados, como el ajuste de estrategias en compañías energéticas y de infraestructuras, mientras las firmas ligadas a inteligencia artificial intentan recuperarse tras fuertes pérdidas recientes. La suma de incertidumbre monetaria, energía cara y rotación sectorial mantiene la bolsa española entre los asuntos económicos más comentados esta mañana.

7. TECNOLOGÍA · EMPRESAS

Ajustes en el ecosistema digital: fallos de Android 14 y gasto en inteligencia artificial

La vertiente tecnológica de la jornada llega marcada por dos frentes: por un lado, la corrección de fallos tras la actualización a Android 14, y por otro, el debate sobre si el gasto en inteligencia artificial puede entrar en recesión. Desde la madrugada de hoy, medios especializados recogen que Sony está solucionando los principales problemas surgidos tras el salto a Android 14 en sus dispositivos, una cuestión que ha generado quejas de usuarios en días previos y que hoy se sigue como un caso de estudio de gestión de actualizaciones masivas. En paralelo, los boletines económicos de primera hora destacan que el gasto ligado a IA no estaría entrando en recesión, pese a la ralentización anunciada por algunos grandes laboratorios, gracias al empuje de empresas de segundo nivel que siguen demandando chips, redes y servidores por encima de la oferta. Estas lecturas sobre software, hardware y modelos de negocio alimentan el interés por cómo se equilibran innovación, experiencia de usuario y rentabilidad en un sector en plena transformación.

8. METEOROLOGÍA · SOCIEDAD

Bajada de temperaturas y avisos por tormentas: España se enfría tras el calor

Más allá del foco en las inundaciones, la información meteorológica de hoy recoge un cambio de patrón más amplio: descenso de temperaturas y ambiente más fresco en buena parte del país. Ayer miércoles se anticipó que la bajada sería especialmente visible al madrugar hoy jueves, con caídas de hasta diez grados en algunas zonas del norte y sensación más templada en el centro peninsular. La previsión oficial que marca la agenda de este jueves habla de una jornada inestable en Baleares y el sureste peninsular por la presencia de aire frío en altura, cielos nubosos o cubiertos en el Cantábrico y despejados o con nubes altas en el resto del país. Ciudades como Sevilla mantienen máximas en torno a los 33 grados hoy, pero con mínimas más bajas y ambiente algo menos extremo, mientras Madrid amanece con condiciones más frescas que las de días anteriores. Esta combinación de alivio térmico y riesgo de tormentas refuerza la atención al tiempo como factor que condiciona desplazamientos, actividades al aire libre y estado de ánimo colectivo.

9. SOCIEDAD · MONARQUÍA · EDUCACIÓN

La reina Letizia, regreso al colegio en Oviedo para abrir el curso escolar

En el plano social e institucional, uno de los actos destacados de hoy jueves es la apertura del curso escolar de Educación Infantil y Primaria presidida por la reina Letizia en Oviedo. La cita, que tiene lugar esta mañana en su antiguo colegio La Gesta, simboliza el arranque oficial del curso en un momento marcado por debates sobre ratios, recursos educativos y salud mental en las aulas. La imagen de la reina regresando al centro donde estudió de niña añade un componente emocional y mediático a una agenda que también incluye, en otros puntos del país, evaluaciones sobre el estado de los servicios sociales por comunidades autónomas y actos de homenaje a la enfermería organizados por distintos medios y entidades. Estos eventos contribuyen a situar la educación y los cuidados como temas de conversación, más allá de la política dura y de la emergencia climática que domina los titulares.

10. EUROPA · REDES SOCIALES

Bruselas prepara la “EU Kids Act”: hacia la prohibición de redes para menores de 13 años

En el tablero europeo, con repercusión directa en España, la Comisión Europea tiene previsto presentar hoy la propuesta “EU Kids Act”, que busca restringir el acceso de menores a redes sociales y proteger su salud digital. De acuerdo con la agenda avanzada y recogida esta madrugada, la presidenta de la Comisión ya había anunciado su intención de prohibir el uso de redes sociales a menores de 13 años y limitarlo entre los 13 y 15, y hoy se concreta la propuesta normativa. La cuestión enlaza con informaciones de la prensa española que apuntan a que Europa se encamina a prohibir el acceso a redes a menores de 13 años, un debate que se cruza con las preocupaciones por la salud mental juvenil, la exposición a contenidos tóxicos y el papel de las plataformas en la vida cotidiana. A lo largo del día se esperan reacciones de expertos, asociaciones de padres, industria tecnológica y partidos políticos, en un debate que combina derechos digitales, protección de la infancia y regulación de gigantes tecnológicos, y que promete prolongarse mucho más allá de esta jornada.