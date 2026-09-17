Alfredo Perdiguero lanza una severa advertencia sobre los invasores que siguen en Ceuta: «Pueden tardar en salir hasta dos años»

¡Emocionante a más no poder!

Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, reaparece semanas después del salvaje accidente de circulación sufrido a mediados de agosto de 2026 y lo hace con nosotros, con el programa 24X7 de Periodista Digital.

El agente, en una entrevista con Alfonso Rojo, demostró que, a pesar de estar aún en pleno proceso de rehabilitación, no ha perdido contacto con la más candente actualidad y que está al cabo de la calle con todo lo que está aconteciendo con Ceuta.

Perdiguero no dudó en calificar de guerra híbrida lanzada por Marruecos la invasión que sufrió el pasado 30 de julio de 2026 la ciuda autónoma:

Ceuta ha sido una guerra híbrida en la cual han permitido que entrasen por una parte y por otra. No había personal para parar la avalancha que había. Y por parte de las autoridades marroquíes todos hemos visto cómo dejaban los camiones descargados de gente y los autobuses llenos de marroquíes.

Resaltó que a los agentes los han dejado vendidos por parte del Gobierno Sánchez:

Los han dejado vendidos, los han dejado tirados, no hay gente suficiente. Pedimos el doble de policías para poder acometer lo que están haciéndose entre ellos: agresiones, apuñalamientos, robos con violencia, violaciones. Evidentemente, como policías no podemos permitir que eso ocurra. Y que, bueno, en la comisaría de Ceuta se ha incrementado hasta un 200% las llamadas. Hay 200 llamadas al día cuando solía haber 8, 10 o hasta 20 como mucho. Se han incrementado los detenidos a diario por agresiones entre ellos.

Perdiguero reconoció la preocupación que siente por Ceuta porque cree que aquello se puede descontrolar por completo y que un número importante no van a regresar:

Yo estoy muy preocupado por Ceuta porque me dicen que están haciendo entre el orden de 80 y 100 triajes al día con los compañeros que hay. Si hacen al día 80, 100 triajes nos vamos a ir casi a 200 días para poderlos expulsar. ¡Ojo, para poder acabar los expedientes. Luego hay que tramitarlos. Luego hay que gestionarlos y hay que dárselos a cada recurso. ¿Tú sabes, Alfonso Rojo, que por lo menos esta gente en un año y medio, dos años no se van de allí y si luego los acoge Marruecos? Y más de la mitad son subsaharianos, con lo cual Marruecos no los va a aceptar. Si hay 15.000 ahora quiere decir que solo se van a ir posiblemente 1.000 o 2.000 Porque los otros 5.000 no van a ser aceptados y los otros 7.000 Son subsaharianos.

Y lanzó una pregunta más que relevante: