Ana Rosa sopapea a los voceros sanchistas de su tertulia: «Entiendo que defendáis al PSOE, pero no insultéis a la inteligencia»

Una cosa es la ideología y otra bien diferente es comprar todas las motos averiadas.

La comunicadora Ana Rosa Quintana estalló en su tertulia contra dos de sus colaboradores habituales por su defensa cerrada del PSOE a cuenta de la crisis generada en Ceuta tras la invasión de Marruecos.

La presentadora estrella de Mediaset cortó de raíz los argumentos de Rodolfo Irago y Pilar Santos y les lanzó un mensaje directo: no se puede defender al partido a cualquier precio.

La conductora de ‘El Programa de Ana Rosa’ se hartó de la defensa cegata y cerril del PSOE de esos dos periodistas y les cantó las verdades del barquero sin rodeos.

Ana Rosa acaba hartándose de los progres Rodolfo Irago y Pilar Santos y les acaba cantando y contando las verdades del barquero por su defensa cegata y cerril del PSOE: "No insultéis a la inteligencia". pic.twitter.com/0rxerse7cj — Luis Rioja (@miescano351) September 17, 2026

El estallido en directo

Todo comenzó cuando Pilar Santos, de ‘El Periódico de Cataluña’, se zampó sin rechistar el nuevo argumentario del sanchismo sobre Ceuta y que no era otro que el de culpar de todos los males a Juan Jesús Vivas, su presidente:

Juan Jesús Vivas, seguramente presionado por Génova, pues no está acelerando todo lo que quisieran la resolución de este problema.

Ana Rosa ya le dio un primer estacazo:

Pilar, no entréis en esa trampa. Juan Jesús Vivas se está desviviendo por Ceuta. Cuando ha llegado a Ceuta Juan Jesús Vivas, les ha faltado llevarlo a hombros. Sánchez ha ido una vez y no ha vuelto. Ha ido una vez y no ha vuelto, porque no puede volver. Juan Jesús Vivas está defendiendo a su gente. Hombre, por favor. Ahora va a tener la culpa de la invasión de Ceuta.

Rodolfo Irago, también del ala zurda, trató de contemporizar, pero al final sacó la patita sanchista a paseo:

No, no tiene la culpa. Pero Vivas tiene que ser también el primer interesado en resolverlo. Y la situación de los menores también es compleja. Y Vivas ha hecho una gran gestión este mes, política, y de apoyo a sus ciudadanos, como tenía que ser. Pero ahora también tiene que tener como prioridad resolver esto. Y el desastre de la gestión del Gobierno ya lo hemos dicho.

La moderadora de la mesa del programa matinal de Telecinco no pudo más: