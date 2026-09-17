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'EL PROGRAMA DE ANA ROSA' (TELECINCO)

Ana Rosa sopapea a los voceros sanchistas de su tertulia: «Entiendo que defendáis al PSOE, pero no insultéis a la inteligencia»

La presentadora de Mediaset pierde la paciencia con dos tertulianos que blindan al partido de Sánchez y les reprocha su actitud

Ana Rosa sopapea a los voceros sanchistas de su tertulia: "Entiendo que defendáis al PSOE, pero no insultéis a la inteligencia"
Pilar Santos y Ana Rosa. Telecinco.
Archivado en: Ana Rosa Quintana | Gobierno de España | Juan Jesús Vivas | Pedro Sánchez | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Rodolfo Irago | Televisión

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La comunicadora Ana Rosa Quintana estalló en su tertulia contra dos de sus colaboradores habituales por su defensa cerrada del PSOE a cuenta de la crisis generada en Ceuta tras la invasión de Marruecos.

La presentadora estrella de Mediaset cortó de raíz los argumentos de Rodolfo Irago y Pilar Santos y les lanzó un mensaje directo: no se puede defender al partido a cualquier precio.

La conductora de ‘El Programa de Ana Rosa’ se hartó de la defensa cegata y cerril del PSOE de esos dos periodistas y les cantó las verdades del barquero sin rodeos.

El estallido en directo

Todo comenzó cuando Pilar Santos, de ‘El Periódico de Cataluña’, se zampó sin rechistar el nuevo argumentario del sanchismo sobre Ceuta y que no era otro que el de culpar de todos los males a Juan Jesús Vivas, su presidente:

Juan Jesús Vivas, seguramente presionado por Génova, pues no está acelerando todo lo que quisieran la resolución de este problema.

Ana Rosa ya le dio un primer estacazo:

Pilar, no entréis en esa trampa. Juan Jesús Vivas se está desviviendo por Ceuta. Cuando ha llegado a Ceuta Juan Jesús Vivas, les ha faltado llevarlo a hombros. Sánchez ha ido una vez y no ha vuelto. Ha ido una vez y no ha vuelto, porque no puede volver.  Juan Jesús Vivas está defendiendo a su gente. Hombre, por favor. Ahora va a tener la culpa de la invasión de Ceuta.

Rodolfo Irago, también del ala zurda, trató de contemporizar, pero al final sacó la patita sanchista a paseo:

No, no tiene la culpa. Pero Vivas tiene que ser también el primer interesado en resolverlo. Y la situación de los menores también es compleja. Y Vivas ha hecho una gran gestión este mes, política, y de apoyo a sus ciudadanos, como tenía que ser. Pero ahora también tiene que tener como prioridad resolver esto. Y el desastre de la gestión del Gobierno ya lo hemos dicho.

La moderadora de la mesa del programa matinal de Telecinco no pudo más:

Que no mandemos ordenadores, no mandemos policías, no mandemos el ejército, no mandemos… Vamos a mandar a Vivas.¡Hombre, por favor! Mira, de verdad, yo entiendo que tenéis que defender al PSOE. ¡Pero hombre, por Dios, no insultéis a la inteligencia!

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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