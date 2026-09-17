Bestial garrotazo de Nacho Abad a Vinicius y Mbappé: “Luego vendrá llorando”

La actualidad política en España está más agitada que nunca.

Una situación que ha reflejado Nacho Abad, presentador de ‘En boca de todos’ (Cuatro) en el arranque del programa este jueves 17 de septiembre de 2026. El periodista ha denunciado el nivel de tensión y polarización que caracteriza la vida pública española, atribuyendo esta degradación al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Según su análisis, el secretario general del PSOE ha conseguido convertir la política en «un campo de fútbol embarrado» donde cada español defiende a muerte los colores de su equipo político, sin espacio para el pensamiento crítico.

«No quieren que pensemos, nos quieren borregos. Y el problema es que el secretario general del PSOE lo está consiguiendo», ha afirmado, mientras hizo un llamamiento a la discrepancia y al reconocimiento de los errores propios. Defendió que una democracia se fortalece desde la crítica constructiva, no desde el seguidismo ciego.

El caso de los futbolistas y la solidaridad con Ceuta

Además, el periodista ha criticado duramente a Vinicius, Mbappé y otros futbolistas por rechazar ponerse la camiseta «Todos somos caballas» en solidaridad con Ceuta, ciudad que enfrenta las consecuencias de la invasión. «Es una cuestión de empatía», ha señalado, aunque matizó que su rechazo a la actitud de estos deportistas no le impedirá denunciar cualquier expresión de racismo contra ellos.

«Igual que yo estoy con los caballas, sin fisura, apoyando al pueblo de Ceuta ante esta invasión, estaré y estoy en contra del racismo«, ha aclarado, estableciendo una posición de principios por encima de adhesiones personales.

Cobertura en Ceuta y Melilla

El programa ha anunciado su despliegue informativo en ambas ciudades autónomas. Ha criticado que la ministra «se está escondiendo para que los ceutís no vayan a gritarle» y ha informado de la cobertura también en Melilla, advirtiendo sobre posibles intentos de asalto en esa ciudad.

«Somos libres y mandamos a los reporteros donde nos sale del pie y nos da la gana», concluye, en una reivindicación final de autonomía periodística.