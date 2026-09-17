¡Sánchez disfrutaba de masajes mientras Ceuta lloraba de rabia!

Mientras cientos de miles de españoles salían a las calles el 2 de septiembre de 2026, Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, para gritar su indignación por la crisis migratoria que asola la ciudad, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se relajaba con un masaje de hora y media en el Palacio de la Moncloa.

Las concentraciones, convocadas bajo el lema «Por Ceuta» en más de 260 municipios de toda España, reunieron a unas 150.000 personas solo en Madrid (según el Ayuntamiento) y a entre 20.000 y 25.000 en la propia Ceuta. En Cibeles coincidieron por primera vez en años los líderes de PP y Vox, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, junto a Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida. Los gritos de «traidor», «lacayo de Marruecos» y «¡Sánchez dimisión!» resonaron en Madrid, Santander, Canarias, Sevilla y decenas de otras ciudades. Los ceutíes marcharon desde los barrios periféricos hasta la Plaza de África con banderas de España y de la ciudad autónoma, exigiendo protección ante la avalancha de inmigrantes ilegales.

Ese mismo día, Sánchez no tenía ningún acto oficial en su agenda. Su tarde estaba libre. Pasadas las seis de la tarde, el área de Seguridad de Moncloa registró la entrada de un vehículo todoterreno cuya matrícula corresponde a un fisioterapeuta que suele acompañar al presidente en sus entrenamientos. El coche se estacionó junto a una rotonda, a apenas diez metros del edificio del gimnasio (la antigua vivienda del guardés, reconvertida en zona deportiva en los años 90).

Según publica Alejandro Entrambasaguas en ‘El Debate’, allí, Sánchez realizó ejercicios de fuerza y, a continuación, se sometió a un masaje relajante de 90 minutos en la camilla de una de las salas anexas al gimnasio. La habitación, equipada con lavabos, duchas y armarios, está comunicada por un pasillo donde se encuentra la sauna. Mientras el presidente se relajaba, en la televisión del gimnasio (instalada a petición suya años atrás) el Canal 24 Horas retransmitía en directo, sin sonido, las manifestaciones que recorrían España. En la sala de enfrente, Begoña Gómez dispone de un lavacabezas y es el lugar donde el presidente se maquilla para actos oficiales.

La imagen no puede ser más contrastante: miles de ciudadanos exigiendo respuestas por Ceuta, mientras el jefe del Ejecutivo disfrutaba de un tratamiento de relajación en la intimidad de Moncloa, con las protestas de fondo en la pantalla. Un gesto que ha avivado las críticas de la oposición y de los propios ceutíes, que llevan semanas denunciando el abandono del Gobierno ante la crisis migratoria.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano pasa revista a la actualidad política del momento en una nueva edición de ‘La Retaguardia’ este jueves 17 de septiembre de 2026.