Jesús Villegas alerta de la estrategia censora del Gobierno Sánchez contra los jueces: «Pretenden amordazarnos»

Ni Torquemada habría llegado a tanto.

Es más, seguramente ni hubise sido capaz de imaginar tal nivel de censura.

El magistrado Jesús Villegas destapó en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) los movimientos del Gobierno Sánchez para hacerse con el control de la Justicia.

Su análisis apuntó a un plan que busca limitar la libertad de expresión de los jueces y evitar que puedan opinar sin trabas sobre asuntos de interés público.

El siguiente paso, según esta visión, sería obligar a dictar sentencias adaptadas a las preferencias del ‘okupa’ de La Moncloa.

¡URGENTE! El magistrado Jesús Villegas destripa la estrategia del Gobierno Sánchez para tomar el control de la Justicia y evitar que los jueces puedan expresarse libremente. Lo siguiente será también que se vean obligados a dictar sentencias a la carta y al gusto de Pedro Sánchez pic.twitter.com/6VET8e44t0 — Luis Rioja (@miescano351) September 17, 2026

La estrategia censora en detalle

Villegas describió un proceso gradual con el que se busca restringir el derecho de los jueces a manifestarse públicamente.

Fue Iker Jiménez quien animó al magistrado a denunciar públicamente la estrategia de persecución política contra su gremio:

Yo no te pongo en un brete, pero a ver si me cuentas algo que no lo has contado en el café, que intuyes son también rumores, son un runrun sobre la libertad que está ocurriendo, está ocurriendo con vosotros, pero me lo cuentas luego, ¿te parece? ¿O quieres contarlo ahora?

Villegas no dudó en solicitar ayuda:

Bueno, pido ayuda, simplemente pido ayuda a vosotros que sois valientes, al público que sigue fielmente este programa, a los invitados que siempre nos dan un ejemplo de libertad. Quieren amordazarnos a los jueces, les molesta muchísimo que hablemos en público y sé de buena tinta que quieren prohibirnos que intervengamos en medios como este. ¿Qué voy a decir? Pues habrá que aprovechar hasta el último momento. Muchísimas gracias, de verdad, no sabéis cuánto os lo agradezco.

Recordó que, gracias a la parálisis legislativa que sufre el Ejecutivo sanchista, la medida para amordazar a los jueces no pudo salir adelante:

Vamos a ver, hasta que entramos en este estado, en este estado de parálisis legislativa, que se lo debemos, curiosamente, a los enemigos de España, pues efectivamente había iniciativas legislativas para coartar la intervención de los jueces en público. Pero ahora mismo hay un runrun, o sea, tampoco se dice el pecado, pero no se dice el pecador, que efectivamente estamos irritando mucho, gracias a vosotros, por supuesto, y esto lo quieren cortar. Entonces os pido ayuda, no puedo decir otra cosa.

Y preguntado si él ha sufrido algún ‘aviso’, no dudó en decir que sí, que alguna ‘sugerencia’ ya había recibido: