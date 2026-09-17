Pablo Motos lanza un contundente recado a Pedro Sánchez por su desprecio público a los ceutíes

No se cortó un pelo.

El presentador de ‘El Hormiguero’ (Antena 3) no se anduvo con rodeos al responder al reproche de Pedro Sánchez hacia Juan Jesús Vivas.

En un momento en que el Gobierno sanchista busca responsables externos a La Moncloa, Pablo Motos señaló con claridad el desprecio hacia los ceutíes y el uso político de la crisis de los menores extranjeros no acompañados.

Las imágenes que acompañan la publicación muestran dos secuencias distintas. Una capta a varios cargos institucionales en un pasillo oficial, con Pedro Sánchez entre ellos, mientras la otra recoge al propio Pablo Motos en plató, gesticulando con firmeza durante su intervención. El contraste entre la escena institucional y la respuesta televisiva pone de relieve cómo el presentador desmonta el relato oficial con datos y tono directo.

Pablo Motos responde al vómito de Pedro Sánchez cuando culpó a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, del descontrol de los menas en su ciudad autónoma. Impecable, como siempre, el presentador de 'El Hormiguero'. pic.twitter.com/6opQAjv2ap — Luis Rioja (@miescano351) September 17, 2026

La intervención de Motos

Pablo Motos recordó que Pedro Sánchez culpó públicamente al presidente de Ceuta del descontrol de los menas en la ciudad autónoma:

Cuando los días de política son normales, Pedro Sánchez y su equipo son extraordinarios cambiando esto que hemos aprendido, que es el relato. Pero cuando hay un problema de verdad, que lo más importante son las personas, da igual que sea un accidente de tren, que sea un apagón, que sea un volcán, que sea la gana, cuando lo importante son las personas, el relato no sirve de nada, porque hay víctimas. Y lo único importante son las personas.

Y dejó claro que cuando un gobernante como Pedro Sánchez opta por anteponer la política a las personas, ese representante público no es, precisamente, alguien en quien se pueda confiar: