El sectario y progre Évole ha facturado 6,6 millones a RTVE desde que gobierna Sánchez

Las cifras son impactantes: Producciones del Barrio S.L., empresa audiovisual liderada por Jordi Évole y Ramón Lara, ha alcanzado contratos con RTVE que suman 6.658.209 euros desde que Pedro Sánchez asumiera el poder, según lo publicado en el portal de transparencia de la corporación y en información de Libre Mercado.

Con sede en Esplugues de Llobregat, esta productora está asociada a cinco programas y se ha establecido como un actor significativo en el panorama mediático público.

En un momento en que se discute el gasto de la televisión estatal y el rol de las productoras privadas, este caso actúa como un medidor de cómo la externalización de contenidos puede entrelazarse con la política, la ideología y el negocio audiovisual.

Los cinco formatos y el peso de Al cielo con ella

La colaboración entre Producciones del Barrio y RTVE se articula a partir de cinco programas específicos, todos ellos contratados posterior a la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno:

Proyecto Arkano

Megamix Brutal

Al cielo con ella

Tot això eren camps

¿Quién quiere matar a Cristina Kirchner?

De acuerdo con los datos disponibles en el portal de transparencia de RTVE, el programa que más dinero genera es Al cielo con ella, conducido por la cómica Henar Álvarez, que representa el 75,62% de toda la facturación de la productora a la corporación pública. Este espacio comenzó en RTVE Play a finales de 2024 y posteriormente se trasladó a La 2 y, más tarde, a La 1, consolidando así su lugar en la programación generalista.

En términos económicos, la relación se puede resumir así:

Programa Canal principal Importe aproximado Al cielo con ella RTVE Play, La 2, La 1 75,62% del total facturado Tot això eren camps La 2 Cat Alrededor de medio millón ¿Quién quiere matar a Cristina Kirchner? Documental 60.000 euros Proyecto Arkano TVE Más de un millón (junto a Megamix Brutal) Megamix Brutal TVE Más de un millón (junto a Proyecto Arkano)

Sin embargo, el valor de estos programas no radica únicamente en las cifras. Se emiten o han sido emitidos en espacios y plataformas donde la televisión pública busca atraer a audiencias jóvenes, progresistas y urbanas, consolidando ciertas narrativas y estilos que se alinean con la imagen pública de Évole.

Externalización, política y orientación ideológica

Los mencionados 6,6 millones encajan en un marco más amplio: el notable papel de las productoras externas en la programación de RTVE. Datos recientes revelan que casi el 25% de los recursos de la corporación se destina a contenidos encargados a empresas privadas, mientras que su plantilla interna cuenta con cerca de 7.000 empleados. Esta tensión entre el personal propio y la externalización es un tema recurrente en el debate sobre la televisión pública.

En este escenario, la presencia de Producciones del Barrio es interpretada de manera diferente según la perspectiva de quien observe:

Quienes defienden la externalización argumentan que estos contratos son necesarios para introducir formatos innovadores, narrativa fresca y una capacidad de producción ágil.

Por otro lado, para los críticos, la concentración de encargos en productoras que se alinean ideológicamente con el Gobierno nutre la percepción de que RTVE está sintonizada con el relato oficial.

El hecho de que la empresa de Évole iniciara su camino en TVE en 2019, tras la llegada de Pedro Sánchez, con programas como Proyecto Arkano y Megamix Brutal, refuerza esta interpretación política. Desde ese punto, la creciente cantidad de encargos ha llevado a que Al cielo con ella pueda representar tres cuartas partes de toda la financiación recibida de la corporación.

El papel de los contenidos y las entrevistas polémicas

No todo se reduce a los números. También se debe prestar atención a qué tipo de contenidos reciben financiación de dinero público. La trayectoria de Évole incluye entrevistas y documentales con figuras controvertidas: desde el etarra conocido como “Ternera”, hasta el presidente venezolano Nicolás Maduro, así como otros líderes acusados de violaciones a los derechos humanos y de estar vinculados al crimen organizado. En ciertos círculos se habla de “masajes” mediáticos, donde las entrevistas pueden parecer demasiado complacientes y comprensivas con los relatos de sus entrevistados.

De manera paralela, proyectos como ¿Quién quiere matar a Cristina Kirchner? continúan con la tendencia de acercarse a figuras políticas controvertidas desde una narrativa incisiva, que amalgama periodismo y documental. La combinación de estos aspectos con la imagen personal de Évole, que se caracteriza por un estilo próximo y preguntas directas pero, a menudo, empáticas, refuerza las críticas de quienes argumentan que RTVE favorece un discurso progresista y militante.

Para sus defensores, no obstante, este tipo de contenidos son importantes para cumplir con la función de servicio público: abordar realidades complicadas, explorar conflictos políticos y proporcionar contexto a la actualidad internacional mediante formatos que sean accesibles.

RTVE, dinero público y batalla por el relato

La discusión sobre los 6,6 millones que ha facturado Producciones del Barrio se entrelaza con otros contratos de gran envergadura en la corporación: desde programas de entretenimiento conducidos por conocidos como David Broncano, hasta concursantes y series en manos de gigantes del ámbito audiovisual. La percepción de que hay una “lluvia de millones” sobre productoras externas ha despertado el malestar de parte del público y de los empleados internos, quienes ven cómo la corporación opta repetidamente por empresas privadas mientras mantiene una estructura interna que consideran sobredimensionada.

En este tablero, la productora de Évole se erige como un símbolo: pequeña en comparación con otros conglomerados, pero altamente visible debido a su carga ideológica y a la importancia de sus programas en las parrillas de RTVE. La cifra total, los programas implicados y el contexto político tejen una narrativa donde se cruzan intereses comerciales, relatos y lucha por el poder.

Al final del día, más allá de las facturas y los acuerdos, en la televisión pública se disputa el relato: quién lo narra, bajo qué óptica y con qué financiación, en un enfrentamiento que se da cada jornada tanto en la pantalla como en los números del presupuesto.