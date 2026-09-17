Sergio Brabezo (PP) condena a Sánchez: perderá las elecciones por cobarde y esconderse con Ceuta

Sergio Brabezo Carballo es un político español nacido en Barcelona. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Barcelona, y completó parte de su formación en la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos. Antes de dedicarse a la política desarrolló su trayectoria profesional en el sector privado, donde trabajó como analista financiero y controller en distintas empresas multinacionales.

Su carrera política comenzó en Ciudadanos, formación con la que dio el salto a la política municipal madrileña en 2015. Fue concejal del Ayuntamiento de Madrid y desempeñó responsabilidades relacionadas con Medio Ambiente y Movilidad, además de coordinar varios distritos de la capital. Posteriormente fue diputado en la Asamblea de Madrid durante la XI Legislatura, inicialmente integrado en el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. En abril de 2021 dejó de pertenecer a dicho grupo parlamentario.

En 2021 pasó a formar parte del Partido Popular y continuó su trayectoria en la Asamblea de Madrid. Fue elegido nuevamente diputado en 2023 y actualmente figura como diputado del Grupo Parlamentario Popular en la Cámara autonómica. A lo largo de su actividad parlamentaria ha participado en diferentes comisiones y ha intervenido en asuntos relacionados con la gestión pública, economía, servicios sociales, sanidad y políticas de la Comunidad de Madrid.