Lo que el vomitivo «Eso, a Vivas» de Sánchez delata: así es su nueva postura con Ceuta

Sánchez ordena al PSOE y a la Brunete Pedrete cambiar de estrategia en Ceuta y cargar contra Vivas

«Palos en las ruedas» y «Vivas» es lo único que se ha escuchado desde el martes. Y es que tras el Consejo de Ministros, la ‘jugada’ de Moncloa es escurrir el bulto y señalar al PP y al presidente ceutí Juan Jesús Vivas como los culpables de la situación en la ciudad autónoma.

Un asunto particularmente sangrante para el relato de la izquierda -lo único que les importa- es su abandono de los menores migrantes en Ceuta. Ahora, han transformado esto en un pulso directo entre el Gobierno de España y la ciudad autónoma. Pedro Sánchez ha puesto el foco en Vivas, mientras que Ceuta denuncia las acciones insuficientes y la falta de responsabilidad

El Ejecutivo defiende que la tutela de los menores es responsabilidad del gobierno de Ceuta. Sin embargo, no estamos en una situación normal sino ante una invasión. Además, por simples matemáticas la cosa no cuadra. La ciudad autónoma solo tiene capacidad para recibir a 29 menores y hay «entre 700 y 1.000» en las calles, admitió de forma aberrante el Ejecutivo sanchista, dejando en evidencia su irresponsabilidad al ni siquiera tener una noción de cuántos menores de los que dice preocuparse, se encuentran a su suerte.

Pero el ejemplo más vomitivo de esta estrategia lo dio el propio marido de Begoña desde los pasillos del Congreso. Cuando un periodista le preguntaba sobre el millar de menores que deambulan por las calles, respondió con el cinismo que le caracteriza: “Eso a Vivas».

Estas palabras, además de demostrar la nula empatía que tiene Sánchez deja en evidencia la nueva estrategia del Gobierno, del PSOE y de su ‘brunete pedrete’, esa corte de activistas sanchistas que posan como periodistas.

Desde la ciudad se reclama que La Moncloa no ha presentado ninguna propuesta concreta para abordar una situación que es insostenible. Y mientras, los cientos de asesores del Gobierno e lugar de buscar soluciones, buscan nuevas excusas para que el presidente intent escapar de sus responsabilidades.