Los 10 temas que marcan Política y Periodismo este viernes 18 de septiembre de 2026: Ceuta, lluvia, energía...

1. POLÍTICA · INTERNACIONAL

Ceuta domina la agenda política con nuevas presiones al Gobierno y al PSOE

La crisis de Ceuta sigue ocupando el centro del debate nacional esta mañana, con varios medios abriendo portada a la tensión institucional y a las consecuencias políticas del episodio. En las últimas horas, la conversación se ha movido en torno a la petición de dirigentes socialistas para acelerar los Presupuestos y cerrar la fractura abierta por la situación en la ciudad autónoma, mientras otras informaciones recogen el choque en el Parlamento Europeo y la lectura de “invasión” que ha elevado el ruido político. La combinación de presión parlamentaria, desgaste para Moncloa y reproches cruzados explica que el tema siga escalando hoy en España.

2. ACTUALIDAD · METEOROLOGÍA

El temporal de lluvias concentra la atención por inundaciones, avisos y daños en el Mediterráneo

La otra gran tendencia de esta mañana es el episodio de lluvias intensas que afecta al arco mediterráneo y Baleares, con avisos por precipitaciones, viento y riesgo de granizo que han sido noticia desde anoche y durante la madrugada. La prensa española ha informado de incidencias en Cataluña, la Comunitat Valenciana, Murcia e Ibiza y Formentera, con un balance que incluye inundaciones, cortes y un fallecido en Barcelona tras ser arrastrado un vehículo por el agua. El foco informativo está hoy en la evolución del temporal, en la respuesta de emergencias y en la persistencia del riesgo durante la jornada.

3. ECONOMÍA

La subida de los carburantes y la inflación reactivan el debate sobre medidas anticrisis

La presión sobre los precios vuelve a aparecer entre los temas más comentados después de que varios medios económicos hayan avanzado que el Gobierno prorrogará medidas anticrisis ante unos precios todavía muy tensos. La gasolina y el diésel siguen al alza y la referencia a una inflación elevada en septiembre ha devuelto a primer plano el impacto del encarecimiento de la energía sobre hogares y empresas. Es una tendencia de hoy porque la información se ha conocido en la prensa de esta madrugada y porque enlaza con una preocupación inmediata: cómo absorber una nueva ronda de costes sin que se note más en consumo y salarios.

4. ECONOMÍA · ENERGÍA

Bruselas estudia más supervisión sobre la planificación eléctrica y España queda en el foco

La agenda energética también gana peso tras publicarse que el Parlamento Europeo quiere incorporar una figura de supervisión para las planificaciones nacionales y reforzar el control sobre este ámbito. En la prensa económica española, la noticia se ha leído en paralelo al debate sobre el sistema eléctrico español y la necesidad de coordinación europea en un momento de máxima sensibilidad por precios, red y seguridad de suministro. La tendencia de hoy no responde a una efeméride, sino a una señal política y regulatoria que ha entrado en conversación esta mañana.

5. SOCIEDAD · SANIDAD

El brote de varicela entre migrantes en Ceuta añade tensión sanitaria a la crisis de frontera

La situación en Ceuta no solo marca la política: también ha saltado al plano sanitario por el brote de varicela entre migrantes llegados a la ciudad autónoma, que ha pasado de cinco a once casos en menos de una semana. La noticia, difundida en la cobertura informativa de esta mañana, añade un ángulo de salud pública a una crisis ya cargada de implicaciones humanitarias, logísticas y diplomáticas. Su presencia en la conversación del día se explica por la conexión directa con el episodio principal que concentra a medios, partidos e instituciones.

6. POLÍTICA · EUROPA

La Eurocámara vuelve a poner el foco en Marruecos y eleva la temperatura diplomática

La dimensión europea de la crisis también se ha filtrado hoy en la agenda española, con titulares sobre resoluciones, posiciones divididas y reproches a Marruecos en el Parlamento Europeo. La discusión se ha colado en la prensa nacional porque amplifica el conflicto de Ceuta y le da una lectura exterior que puede tener consecuencias en la relación bilateral. La clave de tendencia está en que el debate se ha movido hoy, no en una polémica vieja: la cobertura de esta mañana lo sitúa entre los asuntos más calientes.

7. ACTUALIDAD · SEGURIDAD

Las incidencias por lluvias obligan a mantener la vigilancia en varias comunidades

Más allá del titular principal del temporal, la evolución de las incidencias sigue generando conversación por la cantidad de llamadas a emergencias, los rescates y los daños materiales en distintos puntos del este peninsular. La información publicada hoy insiste en la magnitud del episodio, con más de un centenar de litros por metro cuadrado en algunos municipios y acumulaciones capaces de seguir complicando la movilidad. Es tendencia porque el riesgo sigue activo ahora mismo y porque la cobertura de prensa mantiene la atención en cada nuevo parte.

8. POLÍTICA

Los Presupuestos vuelven a escena como palanca para salir de la crisis

La discusión presupuestaria ha reaparecido en el centro del debate político a primera hora, empujada por la necesidad de dar respuesta a la crisis abierta en Ceuta y por el desgaste acumulado del Ejecutivo. La prensa de hoy recoge presiones dentro del propio espacio socialista para presentar las cuentas cuanto antes, un movimiento que se interpreta como intento de recuperar iniciativa. La tendencia está viva porque conecta una urgencia parlamentaria con una crisis territorial y porque ambas se están leyendo al mismo tiempo en Madrid y en Bruselas.

9. METEOROLOGÍA · SOCIEDAD

Baleares y el sureste peninsular siguen en alerta por tormentas y rachas intensas

Ibiza, Formentera y otros puntos del sureste han quedado bajo el radar informativo por la continuidad de las lluvias y las advertencias de protección civil. La cobertura de hoy insiste en la posibilidad de nuevos episodios intensos, con especial atención a la seguridad de los desplazamientos y a las zonas más expuestas a acumulaciones rápidas. No es un tema reciclado: la actualización de esta mañana mantiene el temporal entre las tendencias reales del día.

10. ECONOMÍA · POLÍTICA

La energía y los precios alimentan el debate sobre la respuesta económica del Gobierno

La lectura política de la subida de costes gana espacio en la prensa al mismo tiempo que se conocía la intención del Ejecutivo de prorrogar ayudas para amortiguar el golpe de la inflación. El asunto es tendencia hoy porque une dos planos que suelen moverse juntos en la conversación pública: la vida cotidiana, con carburantes más caros, y la estrategia del Gobierno frente a una nueva fase de tensión económica. En un viernes de agenda cargada, este frente se mantiene en la parte alta del interés informativo.