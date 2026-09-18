AquiJordi: «Mis tres efes son Fe, Familia y Fuerza bruta»

Jordi Sánchez-Tarazaga, conocido en redes sociales como AquiJordi, ha construido una identidad propia alrededor de tres conceptos que repite como parte esencial de su filosofía personal y profesional: Fe, Familia y Fuerza bruta. Una fórmula que, lejos de presentarse únicamente como un eslogan para sus redes sociales, forma parte de la manera en la que entiende el trabajo, el emprendimiento, las relaciones personales y el uso de las nuevas tecnologías.

Su historia con las redes sociales no comenzó, según explica, con la intención de convertirse en influencer ni con una estrategia diseñada para acumular seguidores. Su punto de partida fue precisamente el contrario: buscar una manera diferente de hacer las cosas y alejarse de aquello que hacía todo el mundo. «Siempre he ido contra corriente, siempre he sido diferente», asegura. Una diferencia que, en su caso, identifica con la autenticidad y no con la voluntad de provocar o de llevar la contraria.

Antes de comenzar su trayectoria en el sector inmobiliario, Sánchez-Tarazaga tomó además una decisión que marcaría su forma posterior de entender los negocios y la comunicación. Durante tres meses se trasladó a Estados Unidos para conocer de cerca el denominado «show americano», su manera de vender, de presentar productos, de comunicar y, en definitiva, de entender el mundo empresarial. Una experiencia que le permitió observar otras fórmulas de trabajo y que posteriormente trasladaría a su propia actividad, adaptándolas a su personalidad.

A su regreso, decidió adentrarse en el sector inmobiliario con la intención de hacer las cosas de una manera diferente. No desde la pretensión de «inventar la rueda», como él mismo señala, sino desde la idea de aportar una personalidad propia a un sector en el que, a su juicio, existía un enorme potencial para las nuevas formas de comunicación.

Y ahí entraron las redes sociales.

El crecimiento de las plataformas digitales ha transformado por completo la manera en la que empresas, profesionales y emprendedores pueden comunicarse con el público. Para AquiJordi, las redes representan precisamente una herramienta para aprovechar esa nueva realidad: una vía para captar atención, transmitir una determinada forma de entender los negocios y acercarse directamente a una comunidad sin necesidad de recurrir a los canales tradicionales.

Sin embargo, él mismo marca distancias con la etiqueta de influencer. Prefiere definirse como «un empresario que influye por las redes sociales», alguien que utiliza la tecnología y la capacidad de generar atención para potenciar sus diferentes proyectos empresariales. Una distinción que considera importante porque, en su visión, el contenido no constituye un fin en sí mismo, sino una herramienta integrada dentro de una actividad empresarial mucho más amplia.

Detrás de la imagen que sus seguidores conocen a través de las redes existe, según relata, una rutina marcada por el trabajo y por largas jornadas. Su día comienza a las seis de la mañana y puede prolongarse hasta las diez de la noche. No habla de horarios convencionales ni de una rutina completamente previsible: cada jornada es diferente porque también lo son los proyectos y las empresas en las que trabaja. Lo que sí permanece constante, explica, es una costumbre con la que comienza y termina cada día: dar gracias a Dios por todo lo que considera que hace en su vida.

La dimensión religiosa ocupa, de hecho, un lugar central en su discurso. AquiJordi sitúa a sus padres como sus principales referentes y atribuye a ellos buena parte de los valores que considera fundamentales en su vida. Generosidad, familia, trabajo y, especialmente, fe son algunos de los conceptos que aparecen de manera recurrente cuando explica qué personas le han inspirado y qué pretende trasladar a quienes siguen su contenido.

Esa filosofía también está presente en la comunidad que ha ido construyendo en redes sociales. En lugar de hablar de «secretos» o de fórmulas para conseguir éxito, Sánchez-Tarazaga insiste en la importancia de tener claros los valores y defenderlos de forma coherente y constante. Es ahí donde aparecen sus conocidas «3 efes»: Fe, Familia y Fuerza bruta, tres conceptos que considera parte esencial de su identidad y que, según explica, han contribuido a conectar con una audiencia cada vez mayor.

El crecimiento en redes tiene también su otra cara: la exposición pública. Miles de comentarios y mensajes forman parte de su día a día, y entre las muestras de cariño aparecen inevitablemente las críticas, los insultos y el rechazo. Su respuesta ante quienes le atacan resulta especialmente significativa dentro de su discurso. En lugar de entrar en una confrontación directa, asegura que suele responder con una frase: «Rezo por ti».

Una reacción que vuelve a estar relacionada con su manera de entender la fe. AquiJordi considera que detrás de determinados ataques puede existir frustración o un momento complicado en la vida de quien los realiza y defiende responder desde una posición de comprensión en lugar de devolver el insulto. Para explicarlo recurre también a una referencia bíblica: «Bendecid a quienes os maldigan».

Su mensaje se dirige además especialmente a los jóvenes. Frente a una generación que ha crecido prácticamente rodeada de redes sociales, pantallas y nuevas formas de comunicación, AquiJordi reivindica una mirada positiva sobre la juventud. Reconoce que durante esos años es posible sentirse perdido o atravesar momentos de incertidumbre, pero considera que esas experiencias también forman parte del proceso de construcción personal.

Lejos de presentar a los jóvenes desde una perspectiva pesimista, asegura confiar en ellos y reivindica cualidades como la valentía, el coraje y la frescura. En su opinión, cada persona cuenta con unos dones que debe descubrir, desarrollar y poner al servicio de aquello que quiere construir.

Con una trayectoria que combina emprendimiento, sector inmobiliario, creación de contenido y una comunidad digital en crecimiento, Jordi Sánchez-Tarazaga afronta las redes como una herramienta para trasladar una forma concreta de entender el esfuerzo, la familia, la fe y el éxito. Una filosofía que resume en sus tres pilares y que se ha convertido en uno de los elementos centrales de la identidad pública de AquiJordi.

En esta entrevista con Periodista Digital, habla de aquel primer paso en redes, de su experiencia en Estados Unidos, de sus padres como referentes, de su exigente rutina empresarial, de la comunidad que está construyendo, de la gestión de las críticas y de la generación joven a la que, como él mismo afirma, «adora».

¿Qué había detrás de aquel primer paso en redes? ¿Qué te llevó a empezar a crear contenido y cuándo comprendiste que podía convertirse en algo más que una afición?

Siempre he ido contra corriente, siempre he sido diferente. Nunca me ha gustado hacer lo mismo que el resto. No como un acto de rebeldía, sino como un acto de autenticidad, de ser yo mismo.

Una vez sabía que me metería en el sector inmobiliario, me fui 3 meses a trabajar a EEUU para ver como hacían el show americano, su forma de vender, su forma de ver la vida y los negocios. Me impregné de todo eso y me inicié en el sector inmobiliario sabiendo que lo iba a cambiar, sin inventar la rueda eh, sino siendo yo mismo.

No hay nada más revolucionario que ser uno mismo. Y vi un potencial en las redes enorme, y con esa diferenciación y autenticidad empecé a subir videos de forma totalmente distinta a lo que hacían el resto.

No tardé en brillar, porque era auténtico y nadie trabajaba más que yo; así sigue siendo.

Todo creador tiene referentes. ¿Quién ha sido tu gran ídolo o la persona que más te ha inspirado y por qué?

Mis únicos ídolos que me han inspirado y lo siguen haciendo han sido mis padres. No conozco personas más generosas, familiares y trabajadoras. Ellos me han transmitido lo más importante: La fe. ¿Qué más necesita uno?

Además de los valores familiares y el esfuerzo sincero y brutalista, o sea, honrar los dones que Dios me ha dado para servir a la sociedad. Ellos son mi foco, mis ídolos. Con que me parezca 1% a ellos, sin duda, será mi gran éxito.

La vida de un influencer suele parecer sencilla desde fuera, pero detrás hay mucho trabajo. ¿Cómo es realmente tu día a día y qué parte de tu trabajo no ve el público?

Yo no soy influencer, soy un empresario que influye por las redes sociales. Que en la era de la atención, utiliza la tecnología para eficientar todos sus negocios.

Mi vida es preciosa, jodidamente maravillosa porque hago lo que me gusta: montar empresas, crear.

Mi día a día empieza a las 6am y acaba a las 22h, sin horarios y todo el día trabajando, gracias a Dios.

Cada día mío es mega diferente, lo que sí te digo es que siempre empiezo y acabo el día igual, y es dando gracias Dios por todo lo que hace en mi vida.

Has conseguido construir una comunidad muy importante en redes. ¿Cuál crees que es la clave para mantener la cercanía con quienes te siguen a pesar de la creciente popularidad?

No me gusta hablar de «claves» o «secretos». Lo que sí es cierto que estamos creando una comunidad increíble, cada vez más grande, y he visto que me siguen porque defiendo muy mucho mis 3 pilares, mis 3 efes: Fe, Familia y Fuerza bruta.

Cuando tú tienes claro tus valores y los luchas y defiendes día a día sin descanso de forma auténtica, el éxito llega…por eso digo que el éxito es predecible.

Las redes también exponen a los creadores a críticas, insultos y juicios constantes. ¿Cómo gestionas esa presión y cuánto condiciona tu forma de crear contenido?

Recibo miles y miles de mensajes y comentarios al día, la mayoría son muestras de cariño, pero siempre hay críticas y odio.

Cuando me critican y recibo odio les digo lo siguiente: «Rezo por ti».

Las personas que critican están pasando un momento duro en su vida y tiran su frustración ante ti, por eso no puedo desearles más que lo mejor, que sean felices, por eso rezo por ellos.

Como bien dice en la Biblia: «Bendecid a quienes os maldigan». Y así hago, Dios me da la fuerza de poder rezar por ellos en vez de devolverles el insulto. Sin su ayuda esto no sería posible.

Conoces de cerca a una generación que ha crecido prácticamente pegada a las redes sociales. ¿Qué opinión te merece la juventud actual y qué crees que estamos haciendo mal como sociedad con los jóvenes?

Amo a los jóvenes, amo a la juventud.

En nuestra juventud es donde forjamos nuestra personalidad, y es cierto que quizá a veces podamos sentirnos algo perdidos, pero esto es propio de la edad y debemos pasar por esos momentos que desconciertan, porque te hacen más fuerte.

Sin duda, confío mucho en la juventud. Dios les ha dado (a todo ser humanos) unos dones increíbles que debemos descubrirlos y potenciarlos, honrarlos día a día dando el máximo de nosotros.

La valentía, el coraje y esa frescura de la juventud la necesitamos. Bravo por ellos, les adoro.