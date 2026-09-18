¡La policía incapaz de frenar el caos desatado por los invasores de Ceuta!

Ceuta se mantiene al límite más de un mes después de la entrada masiva de migrantes a finales de julio de 2026. Miles de personas siguen en la ciudad autónoma, los incidentes se multiplican y las fuerzas de seguridad denuncian que están «abandonadas en el caos» y que el sistema ha colapsado.

Según datos del 112, entre el 30 de julio y el 10 de septiembre se abrieron 7.073 expedientes de seguridad ciudadana, un 533% más que en el mismo periodo del año anterior. Los allanamientos se multiplicaron por más de 50, las agresiones por casi 15 y las alteraciones del orden público por más de 10. Las reyertas nocturnas, los robos, las agresiones con armas blancas y los incendios en asentamientos improvisados se han convertido en una constante.

Los agentes y militares desplegados relatan episodios diarios de insultos, empujones, lanzamientos de piedras y, en varios casos, emboscadas. A finales de agosto, un grupo de entre 30 y 40 hombres rodeó un vehículo de militares del Grupo de Regulares en la zona de Benzú y lo apedreó con piedras de gran tamaño. Los cuatro soldados resultaron heridos, abandonaron el vehículo y huyeron a pie; se detuvo a 12 personas. Ha habido ataques similares con cócteles molotov y agresiones a guardias civiles y policías. Fuentes policiales y militares describen la ciudad como «un auténtico polvorín» y advierten de que «va a saltar una chispa» si no hay una solución inmediata.

Aunque la mayor parte de las agresiones sexuales investigadas afectan a mujeres migrantes y muchos enfrentamientos se producen entre los propios recién llegados, el clima general de violencia y descontrol mantiene a la ciudad en estado de máxima alerta. Las autoridades han reforzado el dispositivo con más policías, guardias civiles y militares, pero las fuerzas sobre el terreno insisten en que no logran contener la situación de forma efectiva. La crisis, que comenzó con la llegada de decenas de miles de personas a finales de julio, sigue sin resolverse por completo. Mientras se producen retornos a Marruecos y se gestionan asilos, Ceuta sigue viviendo jornadas de altercados, heridos y una sensación generalizada de que el orden público está al límite.