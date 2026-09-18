Iker Jiménez borra la sonrisa de la izquierda: se merienda a los sanchistas Broncano, Giró, Manu Sánchez y Wyoming

La franja de access prime time ya no es el refugio seguro que muchos pensaban para la comedia política de izquierdas que solo le gusta reírse de los demás.

El notable éxito de Iker Jiménez con Horizonte se ha convertido en un signo de transformación significativo en las audiencias. Y las cifras demuestran su gran momento.

Las audiencias que ha logrado el presentador en Cuatro superan con mucho a los sanchistas David Broncano, El Gran Wyoming, Manu Sánchez y Marc Giró.

Los últimos datos presentan una imagen clara: su espacio no solo se mantiene sólido, sino que además está creciendo en un escenario televisivo donde la comedia política y el entretenimiento de carácter ideológico, vinculados a la izquierda, van en declive. El resultado se asemeja a un plebiscito silencioso en los mandos a distancia, donde la combinación de información actual, enfoque crítico y narración directa parece superar a los monólogos y ataques en forma de chistes a todo aquél que se señala las deficiencias del Gobierno de Pedro Sánchez.

De acuerdo a las cifras que ofrecen distintos medios, Iker Jiménez con Horizonte ha alcanzado récords históricos de share que han superado el 14 % en Cuatro.

Audiencias: el duelo entre Horizonte y el ‘humor’ de izquierda

En relación a cómo el presentador «doblega» a la competencia, la receta es tan sencilla como imposible de aplicar para la izquierda mediática: contar lo que está pasando y decir la verdad.

Por contra, la gran estrategia de la brigada ‘humorística’ de la brunete pedrete es realizar ataques personales a Jiménez disfrazándolos bien de sesudas reflexiones o bien de chistes sin gracia. Y en la mayoría de los casos, con el añadido de la cobardía al ser incapaz de nombrarlo directamente.

Uno de los que empezó a bramar al ser incapaz de plantar cara en cuanto a las audiencias fue El pequeño Wyoming, porque lo único grande es su cinismo y su ganas de masajear al poder, como vimos en su encuentro televisado con el marido de Begoña. Durante la tragedia de la DANA, el presentador de laSexta afirmó: «Hay personas que se consideran a sí mismos periodistas y que, después de años buscando ovnis, quizás deberían empezar a buscar otras cosas que tampoco existen, como su rigor y su honestidad».

Lo cierto y como vimos en su conversación -porque de entrevista no hubo nada- con Sánchez, no sabe qué es el rigor ni la honestidad. Lo cierto, es que el gran tenedor sangra por la herida por las pésimas cifras que realiza, al no concentrar más del 6% de share.

Peor todavía es el caso de Manu Sánchez, presentador de El perro andaluz que insultó a Jiménez, a su mujer Carmen Porter y a Ana Rosa por su cobertura sobre Ceuta. Conocido en el mundillo por robar los chistes a compañeros, el nivel de hipocresía de este humorista es tremendo cuando se dedica a defender al Gobierno de Sánchez que ha abandonado a los ceutíes a su suerte.

Otro que no podía faltar en el listado de la infamia es Marc Giró. El bufón catalán, a falta de audiencia, ha preferido atacar al presentador de Cuatro desde su Cara al show en La Sexta, en la que ironizó sobre los «ufólogos», señalando de forma indirecta a Jiménez y a Porter. No obstante, esta jugada no le reportó buenos resultados en términos de audiencias. Mientras él buscaba establecer un perfil ideológico y logrando un ‘espectacular’ 4%, Horizonte continuaba firmando noches consecutivas con más de un millón de espectadores en el access.

Pero no han sido los únicos a los que ha logrado superar Jiménez.

Ha logrado plantar cara en algunos momentos a David Broncano y hasta a Pablo Motos.

El martes y miércoles (1.161.000 y 10,2 %) logró superar a La Revuelta de Telepedro, antes conocida como TVE, (1.107.000 y 9,7 %) y quedó en segundo lugar, tras El hormiguero de Antena 3 (12,1 % con la visita de Pablo López).