  • ESP
    España América
Periodismo

'HORIZONTE' (CUATRO)

El presidente de Ceuta responde con contundencia a Sánchez y su despectivo «eso, a Vivas»

"Quien tiene que identificar a las personas que hay en Ceuta, que entraron los días 30 y 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad, es la Administración General del Estado"

El presidente de Ceuta responde con contundencia a Sánchez y su despectivo "eso, a Vivas"
Juan Jesús Vivas. Cuatro.
Archivado en: Gobierno de España | Iker Jiménez | Juan Jesús Vivas | Pedro Sánchez | Periodismo | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

Más información

La portavoz del Gobierno Sánchez va a hacerse la foto a Melilla en su día grande y se lleva un abucheo descomunal

La portavoz del Gobierno Sánchez va a hacerse la foto a Melilla en su día grande y se lleva un abucheo descomunal

Ana Rosa sopapea a los voceros sanchistas de su tertulia: "Entiendo que defendáis al PSOE, pero no insultéis a la inteligencia"

Ana Rosa sopapea a los voceros sanchistas de su tertulia: "Entiendo que defendáis al PSOE, pero no insultéis a la inteligencia"

No pueden con él.

A pesar de que el Gobierno Sánchez, con la Brunete Pedrete como fiel correa de transmisión, trate ahora de cambiar el relato y endilgarle el marrón de los invasores al presidente de Ceuta.

Juan Jesús Vivas dejó clara su postura ante las palabras de Pedro Sánchez sobre la situación en Ceuta.

El mandatario autonómico rechazó en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) que el Gobierno central intente trasladar la carga a la ciudad y recuerda que la identificación de personas corresponde al Ministerio del Interior.

La respuesta de Vivas

Vivas no se anduvo con rodeos al analizar la actitud del presidente del Gobierno socialcomunista:

Me parece inaudito. Y se lo digo con todo respeto. Quien tiene que identificar a las personas que hay en Ceuta, que entraron los días 30 y 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad, es la Administración General del Estado, es el Ministerio del Interior, es la Delegación del Gobierno, sean adultos o sean menores. Y cuando son menores, lo que hacen es derivar a estas personas, a los servicios de acogida de la ciudad. Y la ciudad todavía no ha rechazado a ninguno, ni lo va a hacer. Y en estos momentos la ciudad está haciendo un esfuerzo titánico porque tiene acogido a 2.000 menores.

Y puso varias cifras sobre la mesa:

Insisto, una ciudad de 80.000 habitantes, 83.000 habitantes para ser más exactos, 20 kilómetros cuadrados, 2.000 menores. Cuando la ley dice que tendríamos que tener 30 en condiciones ordinarias y en situaciones de contingencia migratoria, 90. De 90. De 90 a 2.000. Y todavía el presidente pretende trasladar la carga de responsabilidad a la ciudad, olvidando también la raíz del problema. Mire, esto ha surgido como consecuencia de una vulneración de la integridad territorial de España. Y creo que en eso el presidente del gobierno tendrá alguna responsabilidad. Me parece, insisto, inaudito que trate de trasladar esa responsabilidad al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA VAQUERA

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]