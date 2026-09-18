El presidente de Ceuta responde con contundencia a Sánchez y su despectivo «eso, a Vivas»

No pueden con él.

A pesar de que el Gobierno Sánchez, con la Brunete Pedrete como fiel correa de transmisión, trate ahora de cambiar el relato y endilgarle el marrón de los invasores al presidente de Ceuta.

Juan Jesús Vivas dejó clara su postura ante las palabras de Pedro Sánchez sobre la situación en Ceuta.

El mandatario autonómico rechazó en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) que el Gobierno central intente trasladar la carga a la ciudad y recuerda que la identificación de personas corresponde al Ministerio del Interior.

Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, responde con elegancia y contundencia a los desprecios de Pedro Sánchez y por no asumir su responsabilidad en la invasión alentada por Marruecos. pic.twitter.com/5AnMyU5eP3 — Luis Rioja (@miescano351) September 18, 2026

La respuesta de Vivas

Vivas no se anduvo con rodeos al analizar la actitud del presidente del Gobierno socialcomunista:

Me parece inaudito. Y se lo digo con todo respeto. Quien tiene que identificar a las personas que hay en Ceuta, que entraron los días 30 y 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad, es la Administración General del Estado, es el Ministerio del Interior, es la Delegación del Gobierno, sean adultos o sean menores. Y cuando son menores, lo que hacen es derivar a estas personas, a los servicios de acogida de la ciudad. Y la ciudad todavía no ha rechazado a ninguno, ni lo va a hacer. Y en estos momentos la ciudad está haciendo un esfuerzo titánico porque tiene acogido a 2.000 menores.

Y puso varias cifras sobre la mesa: