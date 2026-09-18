El presidente de Ceuta responde con contundencia a Sánchez y su despectivo «eso, a Vivas»

No pueden con él.
A pesar de que el Gobierno Sánchez, con la Brunete Pedrete como fiel correa de transmisión, trate ahora de cambiar el relato y endilgarle el marrón de los invasores al presidente de Ceuta.
Juan Jesús Vivas dejó clara su postura ante las palabras de Pedro Sánchez sobre la situación en Ceuta.
El mandatario autonómico rechazó en el programa ‘Horizonte‘ (Cuatro) que el Gobierno central intente trasladar la carga a la ciudad y recuerda que la identificación de personas corresponde al Ministerio del Interior.
Juan Jesús Vivas, el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, responde con elegancia y contundencia a los desprecios de Pedro Sánchez y por no asumir su responsabilidad en la invasión alentada por Marruecos. pic.twitter.com/5AnMyU5eP3
— Luis Rioja (@miescano351) September 18, 2026
La respuesta de Vivas
Vivas no se anduvo con rodeos al analizar la actitud del presidente del Gobierno socialcomunista:
Me parece inaudito. Y se lo digo con todo respeto. Quien tiene que identificar a las personas que hay en Ceuta, que entraron los días 30 y 31 de julio y aún permanecen en nuestra ciudad, es la Administración General del Estado, es el Ministerio del Interior, es la Delegación del Gobierno, sean adultos o sean menores. Y cuando son menores, lo que hacen es derivar a estas personas, a los servicios de acogida de la ciudad. Y la ciudad todavía no ha rechazado a ninguno, ni lo va a hacer. Y en estos momentos la ciudad está haciendo un esfuerzo titánico porque tiene acogido a 2.000 menores.
Y puso varias cifras sobre la mesa:
Insisto, una ciudad de 80.000 habitantes, 83.000 habitantes para ser más exactos, 20 kilómetros cuadrados, 2.000 menores. Cuando la ley dice que tendríamos que tener 30 en condiciones ordinarias y en situaciones de contingencia migratoria, 90. De 90. De 90 a 2.000. Y todavía el presidente pretende trasladar la carga de responsabilidad a la ciudad, olvidando también la raíz del problema. Mire, esto ha surgido como consecuencia de una vulneración de la integridad territorial de España. Y creo que en eso el presidente del gobierno tendrá alguna responsabilidad. Me parece, insisto, inaudito que trate de trasladar esa responsabilidad al gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta.