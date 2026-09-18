Rebeca Argudo, la candidata a las primarias de Podemos que pone a rabiar a Montero y a Iglesias: “Haremos un Ministerio del Amor”

La periodista Rebeca Argudo ha decidido presentarse como candidata a las primarias de Podemos tras el anuncio de Irene Montero de unas «primarias rabiosamente democráticas» abiertas a cualquier ciudadano sin importar si están afiliados o no al partido.

«No se me ocurre una propuesta más transversal ni más plural que alguien como yo, columnista de ABC, se presente a las primarias de Podemos», afirma con evidente ironía.

Argudo desvela el origen de esta candidatura irónica que retrata todo la hipocresía de la formación morada.

Desvela que la iniciativa surgió de forma peculiar: Tras el anuncio de Montero, Argudo subió a Twitter una fotografía de un gatito abrazando a un pepino y prometió presentarse si obtenía más ‘me gusta’ que el anuncio oficial de la mujer de Pablo Iglesias.

«Recogí ese mandato del pueblo», explica la periodista, que se define como «candidata a candidata» debido a los requisitos estatutarios del partido.

A pesar del tono humorístico, Argudo denuncia contradicciones en el proceso. Aunque Montero anunció primarias abiertas a todos, los estatutos de Podemos exigen que cualquier candidatura sea avalada por un círculo del partido y puede ser rechazada por un órgano interno. «Es muy poco democrático que si se ha formado democráticamente, un órgano pueda cuestionar esa democracia», critica.

«Los palos en las ruedas ya los están poniendo. Yo espero que Irene Montero no haya mentido a toda España en precampaña ya, porque hablaría muy mal de lo que podríamos esperar de ella como presidenta y confío en que las primarias sean libres y universales como ella dijo».

Un programa electoral deliberadamente provocador

Entre sus propuestas más llamativas destaca la creación de un Ministerio del Amor, que incluiría «un montón de subsecretarías, secretarías y observatorios» para garantizar que «todo el mundo sea feliz». «Si por ley todo el mundo es feliz, acabamos con el descontento popular. Vamos a atajar los problemas desde la raíz», sostiene Argudo.

La periodista propone además que «follar cotice en la Seguridad Social» como medida para reducir la crispación política: «Creemos que eso no solo hace que la gente esté más feliz, sino que además hace que la piel esté más tersa, que uno salga a la calle con otra actitud y discuta mucho menos».

Críticas al sistema de jerarquía

Para evitar lo que considera el aferramiento de dirigentes a cargos públicos «incluso contra sus propios estatutos y código ético», propone crear un «sueldo para los menos capaces» que permita a quienes proceden de oficios modestos mantener su nivel de vida tras abandonar la política «sin tener que volver a trabajar como hacían antes de encontrar este chollo».

La «Oficina de las Sobrinas»

Entre las medidas laborales, destaca la creación de una «Oficina de las Sobrinas» (utilizando el eufemismo tradicional) para dignificar la situación de acompañantes de altos cargos socialistas. «Vamos a darles el mismo servicio que se les ha dado hasta ahora en puestos públicos. Solo se les pedirá que sepan leer y escribir y que acudan a fichar al menos una vez cada 15 días», explica.

Salario mínimo y economía

Sobre la propuesta de Irene Montero de subir el salario mínimo a 1.800 euros, Argudo la califica de «insulto a la ciudadanía» cuando ella cobra un sueldo de eurodiputado. «Es caridad, no son medidas económicas», afirma, proponiendo equiparar el salario mínimo al de un eurodiputado (entre 15.000 y 16.000 euros mensuales). «Ya lo dijo el economista de la izquierda Eduardo Garzón: si falta dinero, solo hay que imprimirlo. No faltan soluciones, falta voluntad política», ironiza.

Feminismo y política identitaria

Argudo ha enfrentado consecuencias profesionales y personales por su crítica al feminismo radical. «Hacer a todos los hombres culpables es universalizar esa culpa y diluirla, porque no es cierto. Es tanto como señalar que mi padre, mi hermano, mi novio o mis amigos lo sean», argumenta.

La periodista defiende una «igualdad radical como ciudadanos, con nuestras diferencias», pero rechaza que esas diferencias justifiquen más derechos o deberes. «Las mujeres también podemos ser malas, mentirosas, un montón de cosas. Universalizar la bondad me racanea algunos aspectos de nuestras personalidades que también son un derecho», sostiene.

Sobre los movimientos identitarios, Argudo es tajante: «No me interesa en absoluto a la hora de relacionarme con nadie. Cuando de alguien me interesan sus ideas, pero no me interesa que haga bandera de su orientación sexual, de a quién reza o dónde ha nacido. Me da igual con quién se acuesta, no creo que tenga ninguna relevancia social y cívica».

Censura en redes y represalias

La periodista relata cómo las feministas radicales le cerraban constantemente sus cuentas en redes sociales, obligándola a crear perfiles nuevos hasta llegar a @Rebevolutions, un juego de palabras con su nombre y «revoluciones». «Al principio las feministas eran muy beligerantes y me cerraban las cuentas todo el tiempo. Tuve que ir inventándome nombres hasta que se me acababa la imaginación», recuerda.

Sobre posibles represalias por su candidatura, Argudo se muestra tranquila: «Mi vida es aburridísima, no hay nada extraño en mi pasado. He pagado mis impuestos y me he ceñido a la legalidad. Las peores cosas de mi biografía las cuento yo. Soy la mejor fuente para sacar mis trapos sucios. Para chantajearme habría poca cosa».

Rechazo a la política de culpa colectiva

La columnista critica duramente lo que considera la «tiranía de las minorías» y la cultura de la disculpa permanente: «Estoy harto de tener que pedir perdón por todo a una gente que en muchos casos no se representa más que a sí mismos, pero que se han hecho con la fusta y nos tienen puesta la bota en la cabeza al 99,5% del personal que somos normales».

Argudo considera que estos movimientos identitarios, aunque en declive, siguen siendo influyentes: «No sería tan optimista como los que cantan el entierro del wokismo. Sí está en franco declive, pero tenemos que aprovechar esa debilidad para dejar de comprarles su marco argumental y empezar a tener debates que no se basen en dividir a todos en buenos y malos según emociones y sentimientos».

La periodista mantiene su postura de no votar habitualmente, defendiendo que «solo faltaba» que no pudiera quejarse: «Fíjense si soy gilipollas que, no votando, pago mis impuestos. Así que fíjense si me puedo quejar».