TIEMPO DE HABLAR

Sayde Chaling-Chong, anticomunista hispano-cubano, da por finiquitado a Sánchez y sabe su destino final

Archivado en: Periodismo

Sayde Chaling-Chong García nació en La Habana (Cuba) en 1980. De origen mestizo -con raíces chinas, africanas y españolas-, se formó como músico y pianista. Formó parte de la orquesta de música tradicional cubana Son Catedral y, al final de una gira de tres meses por España, desertó el 9 de octubre de 2002 en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Sus compañeros de grupo intentaron impedírselo y lo golpearon hasta dejarlo gravemente herido; un agente de la Policía Nacional española intervino, le recuperó el pasaporte y le salvó la vida. Así comenzó su exilio en España, donde se estableció primero en el País Vasco y Tarragona y más tarde en el área de Barcelona.

En España desarrolló su carrera como músico profesional al tiempo que se involucró en la política y el activismo anticomunista. Fue militante de base de Vox durante un tiempo y colaboró o asesoró a formaciones como el Partido Popular. Es presidente de la Alianza Iberoamericana Europea contra el Comunismo (AIECC) y uno de los fundadores del Consejo Europeo-Cubano. Ha impulsado protestas permanentes frente al consulado cubano en Barcelona y ha sido uno de los promotores de las primeras sanciones del Parlamento Europeo contra la dictadura cubana.

Actualmente es columnista habitual en medios como El Debate, donde escribe sobre Cuba, Hispanoamérica, la reunificación hispánica, el comunismo y temas de actualidad española y europea. Como opositor al régimen de La Habana, ha denunciado públicamente amenazas de la Seguridad del Estado contra su hija María Melissa. Desde el exilio se ha convertido en una de las voces más combativas de la diáspora cubana en Europa, defendiendo los derechos humanos, la libertad de Cuba y una visión hispanista.

Este 18 de septiembre de 2026 se sienta en ‘Tiempo de hablar’, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo en Periodista Digital.

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