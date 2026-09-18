Tomás Gómez retrata a Pedro Sánchez con una comparación imbatible a cuenta de Ceuta: «Es el Mazón de El Ventorro»

No le pasa ni media.

Tomás Gómez, que fue secretario general del PSOE en Madrid, intervino en el programa ‘Horizonte’ (Cuatro) con un mensaje directo y sin rodeos sobre la responsabilidad del presidente del Gobierno en los últimos incidentes en Ceuta.

Su intervención llegó en un momento en que las redes amplifican cada reacción y convierten una frase en tendencia. El exdirigente no duda en equiparar al jefe del Ejecutivo con el presidente valenciano Carlos Mazón a propósito de lo ocurrido en la ciudad autónoma.

La comparación surge en un contexto de tensiones fronterizas y críticas por la falta de previsión. Gómez apunta directamente a la actuación de Pedro Sánchez y la califica de irresponsable.

El que fuera líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, deja claro que Pedro Sánchez está actuando de manera irresponsable con Ceuta. Y la frase que le dedica es para el mármol: "Es el Mazón de El Ventorro" pic.twitter.com/iIyaqvGPbs — Luis Rioja (@miescano351) September 18, 2026

Gómez utilizó un lenguaje coloquial para maximizar el impacto:

Yo lo que me parece muy destacable esta semana es que yo he detectado un cambio de estrategia desde Moncloa, ¿no? Por un lado, cuando dice hasta diciembre, esto va a durar. Se está estableciendo un horizonte temporal bastante largo. Y segundo, el despropósito de sus declaraciones en la puerta del Congreso, eso no es un desliz, eso está medido.

Para el socialista, la idea de Moncloa es dejar cronificar el problema:

Es decir, ellos ahora lo que intentan es alargar el tiempo, ya han dicho que hasta diciembre va a haber lío, y buscar un responsable de todo el caos de Ceuta. Y están apuntando a Vivas. Y aquí lo que tiene que tener claro la gente, que el Mazón de Ceuta se llama Pedro Sánchez. Y quien estaba en el Ventorro, La Mareta, era Pedro Sánchez cuando ocurre todo esto. Pero van a intentarlo Iker, y va a ser el cambio de estrategia que van a tener.

Tomás Gómez lo deja claro, que Pedro Sánchez necesita adversarios:

Mira, Pedro Sánchez, cuando estaba en la dirección del partido, cuando le he visto actuar, él siempre busca adversarios. Él nunca va a construir un discurso ni un relato positivo. Él siempre va a buscar a quién echar la culpa de algo, detrás de quién esconderse, y con quién confrontar y con quién pelear. Y han decidido, por lo que se está viendo esta semana, la estrategia creo que la han definido muy bien. Va a durar, con lo cual va a haber más caos en Ceuta, sanitario, de orden público, de seguridad ciudadana, puede haber conflictos, y el responsable es Vivas, que es el presidente de Ceuta, que es como el alcalde de una ciudad, para que lo entiendan los ciudadanos.

Advierte de que Sánchez, aunque quiera salir sin rasguños de este problema, como con otros, al final le va a acabar tocando de lleno: