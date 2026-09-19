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Las 10 Tendencias virales en X España este sábado 18 de septiembre de 2026: fútbol, realities, Ceuta…

El sábado 19 de septiembre arranca con picos de conversación en torno a partidos de fútbol, galas televisivas y la actualidad política y migratoria en el sur del país.

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Tomás Gómez retrata a Pedro Sánchez con una comparación imbatible a cuenta de Ceuta: "Es el Mazón de El Ventorro"

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1. TELEVISIÓN · ENTRETENIMIENTO

La gala de Supervivientes concentra reacciones en directo

La emisión de #SVGala2 ha disparado las menciones desde primera hora de la mañana, con espectadores comentando en tiempo real las decisiones del jurado y los momentos más tensos del programa. Los posts se multiplican con clips de la gala y reacciones de los concursantes, situando el hashtag entre los más activos del día en territorio español.

2. FÚTBOL · DEPORTES

Espanyol y Elche generan expectación antes del partido

La previa del encuentro entre Espanyol y Elche moviliza a la afición con análisis tácticos, alineaciones probables y menciones a jugadores como Fer Niño o Germán Valera. La conversación se intensifica con hashtags como #rcde y #EspanyolElche, impulsada por rumores de última hora y memes sobre el estado de los equipos.

3. POLÍTICA · ACTUALIDAD

Madina y Vivas centran el debate político

Los nombres de Madina y Vivas acumulan menciones ligadas a declaraciones recientes y reacciones de líderes de partido. Los usuarios comparten fragmentos de intervenciones y valoraciones sobre su impacto en la agenda nacional, manteniendo ambos términos en lo más alto de las búsquedas desde anoche.

4. VIDEOJUEGOS · ENTRETENIMIENTO

Resident Evil revive entre fans con nuevo contenido

El estreno o actualización relacionada con Resident Evil ha reactivado la comunidad gamer, que comparte gameplays, teorías y recuerdos de la saga. La conversación ha crecido de forma notable en las últimas horas, situando el título entre las tendencias más comentadas del sábado.

5. FÚTBOL · SELECCIÓN

Luis de la Fuente y Josep Martínez acaparan atención

Las referencias a Luis de la Fuente y Josep Martínez se vinculan a posibles alineaciones o valoraciones sobre el rendimiento de la selección y clubes. Los aficionados debaten en hilos y publicaciones sueltas sobre su papel en la actualidad deportiva del fin de semana.

6. FÚTBOL · MERCADO

Roberto Fernández y Álvaro Valles generan rumores

Los nombres de Roberto Fernández y Álvaro Valles aparecen en debates sobre posibles movimientos en el mercado de fichajes o rendimientos destacados en partidos recientes. La charla se alimenta de tuits de periodistas especializados y reacciones de seguidores.

7. METEOROLOGÍA · ALERTAS

ES-Alert y AEMET mantienen la vigilancia activa

Las alertas de AEMET y el sistema ES-Alert siguen generando consultas y comparticiones tras los avisos de las últimas horas por fenómenos adversos en varias comunidades. Los usuarios informan de situaciones locales y agradecen las notificaciones oficiales.

8. POLÍTICA · MIGRACIÓN

Puerto de Ceuta y Bonares en el foco de la actualidad

La situación en el puerto de Ceuta y menciones a Bonares concentran comentarios sobre la gestión migratoria y las medidas adoptadas en los últimos días. La conversación incluye testimonios y valoraciones políticas que han cobrado fuerza desde anoche.

9. ENTRETENIMIENTO · REALITY

#LaIslaDeLasTentaciones4 y #FirstDates18S suman espectadores

Los realities de telerrealidad mantienen su tirón con hashtags específicos que recogen reacciones a los últimos episodios emitidos. Los usuarios destacan momentos virales y anticipan lo que vendrá en las próximas entregas.

10. FÚTBOL · INTERNACIONAL

Brentford y otros equipos europeos generan interés

Partidos de ligas extranjeras como el de Brentford suman menciones junto a nombres como Monchi o Tavares, con análisis cruzados sobre el rendimiento de jugadores españoles en el extranjero. La actividad se concentra en las horas previas a los encuentros.

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